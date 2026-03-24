Imperia Sky Park: Không gian sống xanh tầm cao tại Tây Hà Nội
Tuấn Sơn
24/03/2026, 10:55
Trong xu hướng đề cao trải nghiệm sống, những dự án có thiết kế ấn tượng, tiện ích thông minh được người mua nhà ưu tiên lựa chọn, nhất là các dự án sở hữu câu chuyện riêng và đặt con người ở trung tâm của mọi trải nghiệm sống.
KHÔNG GIAN SỐNG TẦM CAO TẠI KHU TÂY HÀ NỘI
Tiên phong với phong cách “Sky Living” tại phía Tây Hà Nội, Imperia Sky Park của MIK Group không chỉ được kỳ vọng mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân, mà còn thể hiện sự chăm chút cho cảm xúc thông qua từng chi tiết thiết kế của dự án.
Tại Imperia Sky Park, các hạng mục từ khối đế, tầng không đến hệ tiện ích được kết nối liền mạch, tạo nên một dòng chảy không gian xuyên suốt và liên tục.
Từ cảm hứng thiết kế và triết lý cân bằng trong không gian sống, mặt đứng của Imperia Sky Park được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, đề cao sự hài hòa giữa con người, kiến trúc và thiên nhiên. Tại đây, mạch sống của dự án được tổ chức theo trục thẳng đứng, kết nối các tầm nhìn rộng mở trên cao với không gian cảnh quan trung tâm, vừa tạo sự liền mạch, vừa mở ra những khoảng thở bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Nếu khối tháp cao tầng được tạo điểm nhấn bằng các lớp kính hiện đại, thì khối đế của Imperia Sky Park lại được thiết kế như một tầng mây nâng đỡ toàn bộ công trình. Đây là nơi các không gian thương mại, dịch vụ và giao thông được tổ chức hài hòa, vừa đảm bảo công năng, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng cho tổng thể kiến trúc.
Ở không gian cảnh quan – “Foundation of Sky”, các lối dạo bộ uốn lượn bên hồ bơi trung tâm, dưới tán cây xanh tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên, mang trọn tinh thần: Vững chãi – Tĩnh lặng – Cân bằng. Tại đây, những ồn ào phố thị dường như được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho những phút giây thư thái và bình yên.
Một điểm nhấn khác của dự án là hệ thống nhà để xe nổi 7 tầng – chi tiết hiếm gặp trong các dự án nhà ở hiện nay. Thiết kế này không chỉ tối ưu công năng mà còn góp phần mang lại trải nghiệm sống khác biệt, khi hành trình di chuyển hàng ngày trở thành một phần của cảm hứng sống.
Kỳ vọng tạo nên một biểu tượng mới tại khu Tây, MIK Group – đơn vị phát triển Imperia Sky Park – đã lựa chọn một thương hiệu tư vấn kiến trúc có sự đồng điệu trong quan điểm phát triển dự án là Nikken Sekkei Việt Nam.
Nikken Sekkei Việt Nam – đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cho dự án – được biết đến là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và kiến trúc tại Việt Nam. Công ty mẹ là Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) từng tham gia nhiều dự án như Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Tòa nhà Trụ sở Cục Viễn thông, hay các công trình tại Ecopark như The Landmark và Swanlake Residences.
Với triết lý “Architecture for People”, đơn vị này theo đuổi cách tiếp cận đề cao sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên và tương lai – yếu tố góp phần định hình rõ nét không gian sống tại Imperia Sky Park.
KHI KIẾN TRÚC VÀ TIỆN ÍCH CÙNG NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM SỐNG
Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Imperia Sky Park còn cho thấy định hướng phát triển toàn diện khi kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và hệ tiện ích. Sở hữu vị trí ngay mặt đường Đại lộ Thăng Long, gần các nút giao thông trọng điểm sẽ sớm hình thành trong tương lai theo mô hình TOD, hơn nữa dự án được thiết kế bởi Nikken Sekkei Việt Nam, Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng sống mới của khu vực.
Thực tế cho thấy, một dự án nhà ở chỉ thực sự tạo được giá trị bền vững khi yếu tố thẩm mỹ đi cùng sự thuận tiện trong sinh hoạt. Ngôn ngữ kiến trúc cần đủ tinh tế để gắn kết con người với con người, cũng như kết nối con người với thiên nhiên trong một không gian sống.
Tại Imperia Sky Park, điều này thể hiện rõ qua cấu trúc không gian được tổ chức có lớp lang theo cả hai chiều: ngang và thẳng đứng. Các hạng mục từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới được bố trí hài hòa, lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm. Cách tổ chức này không chỉ mang đến những trải nghiệm sống đa dạng, mà còn tạo nên dòng chảy liên tục giữa các không gian, nơi yếu tố động và tĩnh giao thoa nhịp nhàng.
Cách phát triển này cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trên thị trường: các dự án không chỉ chú trọng kiến trúc, mà còn đầu tư mạnh vào hệ tiện ích và trải nghiệm sống cho cư dân. Đây cũng là định hướng mà Imperia Sky Park theo đuổi thông qua “Double E” – Exceptional Design và Exceptional Amenities, nơi kiến trúc và hệ tiện ích được phát triển song hành nhằm tạo nên giá trị sống vượt trội cho cộng đồng cư dân.
Tại Imperia Sky Park, cư dân vừa có thể tận hưởng sự riêng tư trong không gian căn hộ được thiết kế tinh tế, vừa cảm nhận được tính cộng đồng thông qua các khu vực sinh hoạt chung, mảng xanh sân vườn hay không gian thư giãn. Tất cả cùng hướng đến một môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và thiên nhiên gần gũi – triết lý phát triển giàu tính nhân văn mà cả MIK Group và Nikken Sekkei Việt Nam cùng theo đuổi.
Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025
Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...
RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld
Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.
Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...
Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: