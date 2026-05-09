Intel mở rộng hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam
Hạ Chi
09/05/2026, 08:15
Hai bên khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới...
Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, ngày 8/5, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã làm việc với Tập đoàn Intel. Thứ trưởng Phương khẳng định Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Về phía Intel, lãnh đạo tập đoàn cũng chia sẻ các định hướng chiến lược mới của Tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel cùng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam.
Thứ trưởng đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với Intel: (1) Mở rộng các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam; (2) Hỗ trợ tư vấn cho Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn; (3) Hợp tác triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam; (4) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phát dẫn; (5) Phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
Hai bên khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới.
Mới đây, theo thông tin từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP), Intel dự kiến sẽ chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Đây là một phần trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động sản xuất toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của Intel tại Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.
Nhà máy Intel tại SHTP đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu của tập đoàn. Với diện tích 46,6 ha, nhà máy này là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel trên toàn cầu.
Sản lượng tích lũy từ năm 2010 đến năm 2021 đã đạt hơn 3 tỷ sản phẩm, cho thấy tầm quan trọng của cơ sở này trong mạng lưới sản xuất của Intel.
Việc chuyển dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Việt Nam không chỉ giúp Intel tối ưu hóa hoạt động sản xuất mà còn tạo ra hơn 2.700 việc làm kỹ thuật cao tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương mà còn nâng cao thu nhập bình quân của người lao động, gấp khoảng 3 lần so với mặt bằng chung của khối FDI thông thường tại Thành phố.
Bên cạnh đó, Intel còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua việc tài trợ dây chuyền đóng gói và kiểm định cho Trung tâm Đào tạo SHTP, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Về đóng góp kinh tế, Intel Products Việt Nam đóng vai trò trụ cột khi giá trị xuất khẩu liên tục tăng mạnh. Cụ thể, năm 2023 đạt 10,31 tỷ USD; năm 2024 đạt 11,41 tỷ USD; năm 2025 đạt 11,67 tỷ USD. Dự báo trong năm 2026 sẽ thiết lập cột mốc mới ở mức 14,6 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2025.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Intel đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho nền kinh tế.
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong triển khai điện hạt nhân
