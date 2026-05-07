Nhà máy bán dẫn 1,6 tỷ USD tại Việt Nam muốn tăng gấp đôi sản lượng

Bạch Dương

07/05/2026, 07:05

Nhà máy Amkor Technology Việt Nam đang đề nghị tỉnh Bắc Ninh cấp phép nâng công suất vận hành lên gần gấp đôi so với mức hiện tại...

Nhà máy bán dẫn Amkor Technology tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh - Ảnh: Amkor Technology Việt Nam.

Amkor Technology Việt Nam, chủ cơ sở của “Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn” tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh, đang xin cấp phép để nâng công suất tối đa từ khoảng 675 triệu sản phẩm/năm (tương đương 236,25 tấn), lên 1.200 triệu sản phẩm/năm (tương đương 420 tấn sản phẩm/năm). 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty, dự án trước đó đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3458/QĐ-BNNMT ngày 27/8/2025, với quy mô sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn đạt 3,6 tỷ sản phẩm/năm, tương đương 1.600 tấn sản phẩm/năm.

Thực tế vận hành hiện tại, nhà máy mới vận hành khoảng 675 triệu sản phẩm/năm (tương đương 236,25 tấn), đạt khoảng 75% công suất được cấp phép theo Giấy phép môi trường số 323/GPMT-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Để tiến tới đạt quy mô 1.600 tấn sản phẩm/năm theo Quyết định số 3458/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Amkor Technology đề nghị cấp phép vận hành 1.200 triệu sản phẩm/năm (tương đương 420 tấn sản phẩm/năm).

Amkor Technology cho biết công nghệ sản xuất của cơ sở được tự động hóa đến 70% và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

Một số hình ảnh các hạng mục công trình hiện có phía trước cơ sở Amkor Technology Việt Nam. 

Nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Bắc Ninh được khánh thành vào tháng 10/2023 với vốn đầu tư ban đầu hơn 520 triệu USD. Đến tháng 7/2024, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD.

Tập đoàn Amkor được thành lập song song giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, là đơn vị tiên phong về sản xuất chất bán dẫn trên toàn cầu. Tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp lắp ráp và kiểm tra hệ thống tiên tiến cho các công ty sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu thế giới như Qualcomm, Samsung, Apple, NVIDIA, Foxconn,… 

Moore Threads đã dành tới một nửa doanh thu cho nghiên cứu và phát triển trong quý 1. Tương tự, MetaX cũng chi tới 45% doanh thu cho cùng mục tiêu...

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...

Lực lượng chức năng sẽ ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn...

Đây là bước cụ thể hóa cam kết từ tháng 7/2025 của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm kiểm định mô hình AI dưới góc độ rủi ro an ninh quốc gia...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

