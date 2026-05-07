Nhà máy bán dẫn 1,6 tỷ USD tại Việt Nam muốn tăng gấp đôi sản lượng

Nhà máy Amkor Technology Việt Nam đang đề nghị tỉnh Bắc Ninh cấp phép nâng công suất vận hành lên gần gấp đôi so với mức hiện tại...

Amkor Technology Việt Nam, chủ cơ sở của “Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn” tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh, đang xin cấp phép để nâng công suất tối đa từ khoảng 675 triệu sản phẩm/năm (tương đương 236,25 tấn), lên 1.200 triệu sản phẩm/năm (tương đương 420 tấn sản phẩm/năm).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty, dự án trước đó đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3458/QĐ-BNNMT ngày 27/8/2025, với quy mô sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn đạt 3,6 tỷ sản phẩm/năm, tương đương 1.600 tấn sản phẩm/năm.

Thực tế vận hành hiện tại, nhà máy mới vận hành khoảng 675 triệu sản phẩm/năm (tương đương 236,25 tấn), đạt khoảng 75% công suất được cấp phép theo Giấy phép môi trường số 323/GPMT-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Để tiến tới đạt quy mô 1.600 tấn sản phẩm/năm theo Quyết định số 3458/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Amkor Technology đề nghị cấp phép vận hành 1.200 triệu sản phẩm/năm (tương đương 420 tấn sản phẩm/năm).

Amkor Technology cho biết công nghệ sản xuất của cơ sở được tự động hóa đến 70% và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

Nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Bắc Ninh được khánh thành vào tháng 10/2023 với vốn đầu tư ban đầu hơn 520 triệu USD. Đến tháng 7/2024, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD.

Tập đoàn Amkor được thành lập song song giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, là đơn vị tiên phong về sản xuất chất bán dẫn trên toàn cầu. Tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp lắp ráp và kiểm tra hệ thống tiên tiến cho các công ty sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu thế giới như Qualcomm, Samsung, Apple, NVIDIA, Foxconn,…