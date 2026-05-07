Doanh số bán dẫn toàn cầu đạt gần 300 tỷ USD trong quý 1/2026, dự báo tiếp tục tăng mạnh

Bạch Dương

07/05/2026, 15:14

Khối lượng chip được bán ra trong quý 1 ghi nhận tăng mạnh 25% so với quý trước, riêng tháng 3 ghi nhận doanh thu gần 100 tỷ USD...

Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (Semiconductor Industry Association - SIA), doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý 1/2026 đạt khoảng 298,5 tỷ USD, tăng 25% so với quý trước, theo Tom's Hardware. 

Tổ chức này nhận định ngành công nghiệp bán dẫn đang tiến rất gần cột mốc doanh thu 1.000 tỷ USD ngay trong năm nay. Trong khi cách đây khoảng 2 năm, không ít dự báo cho rằng thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ chỉ cán mốc 1.000 tỷ USD ít nhất là vào năm 2030. 

Khoản doanh thu gần 300 tỷ USD trong quý 1 của toàn ngành bao gồm nhiều dòng chip khác nhau như chip logic, bộ nhớ, cùng các loại bán dẫn chuyên dụng khác.

Riêng trong tháng 3/2026, doanh thu toàn ngành đạt 99,5 tỷ USD, tăng tới 79,2% so với mức 55,5 tỷ USD của cùng kỳ năm trước và cao hơn 11,5% so với tháng 2/2026. 

Số liệu từ SIA hiện phản ánh khoảng 99% doanh thu bán dẫn của các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, đồng thời gần hai phần ba số công ty chip đặt ngoài nước Mỹ. Điều này đồng nghĩa doanh thu thực tế của toàn ngành bán dẫn thế giới trong quý 1/2026 có thể còn vượt xa con số 300 tỷ USD.

Bối cảnh làn sóng AI tiếp tục thúc đẩy "siêu chu kỳ" tăng trưởng của ngành bán dẫn, cùng nguy cơ thiếu hụt kéo dài đối với nhiều dòng chip quan trọng, doanh thu toàn ngành được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới.

Việc xác định chính xác tổng doanh thu của toàn bộ ngành bán dẫn toàn cầu vốn là bài toán không dễ. Nhiều doanh nghiệp không công bố kết quả tài chính ra công chúng.

Một số tập đoàn công nghệ lớn vận hành theo mô hình tích hợp dọc nên doanh số bán dẫn khó được tách bạch rõ ràng, như Apple, Bosch, Huawei, Sony hay Tesla.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc cũng khá kín tiếng.

Xét theo khu vực, doanh số bán dẫn trong tháng 3/2026 tăng mạnh ở hầu hết các thị trường lớn. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu với mức tăng 108,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là châu Mỹ tăng 83,1%, Trung Quốc tăng 74,8%, châu Âu tăng 46,5% và Nhật Bản tăng 7,4%.

Nếu so theo tháng liền kề, tất cả các thị trường trọng điểm đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Châu Mỹ tăng 13,3%, Trung Quốc tăng 12,7%, châu Á - Thái Bình Dương tăng 9,8%, châu Âu tăng 8,4% và Nhật Bản tăng 7,1%.

Ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SIA, cho biết doanh số chip toàn cầu đang duy trì đà tăng rất mạnh và hoàn toàn có khả năng cán mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026.

Theo ông, nhu cầu bùng nổ tại châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ và Trung Quốc đang trở thành động lực chính kéo tăng trưởng của toàn ngành bán dẫn, phản ánh nhu cầu rất lớn đối với chip và các sản phẩm công nghệ phụ thuộc vào chúng.

Trong bối cảnh làn sóng AI tiếp tục thúc đẩy “siêu chu kỳ” tăng trưởng của ngành bán dẫn, cùng nguy cơ thiếu hụt kéo dài đối với nhiều dòng chip quan trọng, doanh thu toàn ngành được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới. 

Cổ phiếu của Samsung Electronics đã tăng tới 13% trong phiên giao dịch hôm 6/5, đưa vốn hóa của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới chạm mức 1.000 tỷ USD. Thành tích này đã đưa Samsung trở thành công ty châu Á thứ hai đạt được cột mốc trên, chỉ sau TSMC.

Reuters và CNBC cùng nhận định nhu cầu chip dùng trong trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao đã giúp cổ phiếu Samsung Electronics đạt mức vốn hóa trên.

Thế nhưng, không chỉ những tên tuổi lớn, các hãng chip nhỏ hơn nhiều khả năng cũng sẽ được hưởng lợi khi thị trường đang khát những con chip. 

Chẳng hạn nhiều công ty chip Trung Quốc cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng vượt bậc trong quý vừa qua. Công ty thiết kế chip AI Cambricon Technologies, được mệnh danh là “Nvidia thu nhỏ của Trung Quốc”, công bố doanh thu quý 1 đạt 2,89 tỷ nhân dân tệ, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 1 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 185%.

Hay MetaX, được thành lập bởi các cựu nhân viên của AMD, cũng công bố doanh thu quý 1 tăng trưởng 75% so với cùng kỳ, đạt 561,9 triệu nhân dân tệ.

