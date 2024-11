iPhone 17 được đồn đoán có phiên bản Air siêu mỏng chỉ dày 6mm 

MacRumors đưa tin rằng iPhone 17 sẽ có thêm phiên bản iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay. Độ mỏng các thiết bị luôn là điểm thu hút các tín đồ công nghệ, đơn cử như chiếc iPad Pro 13inch siêu mỏng được ra mắt vào đầu năm nay đã nhận về vô số sự quan tâm nhờ độ dày chỉ 5,1mm.

Mặc dù không thể mỏng hơn chiếc iPad này nhưng nếu iPhone 17 Air thực sự được ra mắt, đây cũng sẽ là một sản phẩm được dự đoán có thể "thay đổi cuộc chơi" trên thị trường smartphone cao cấp.

Trước đó, chiếc iPhone mỏng nhất của Apple cho đến nay là iPhone 6, được phát hành vào năm 2014 với độ dày 6,9mm. iPhone 17 Air sẽ mỏng hơn gần 1mm so với iPhone 6 và sẽ mỏng hơn đáng kể so với iPhone 16 và 16 Plus hiện tại có độ dày 7,8mm hoặc iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có độ dày 8,25mm.

Phone 17 Air được cho là có kích thước màn hình 6,6 inch với chất lượng OLED Super Retina XDRvới Dynamic Island và được đặt trong khung nhôm với camera sau đơn 48MP và camera trước 24MP. Điều này có nghĩa không giống như iPhone thông thường có hai camera và các mẫu Pro có ba camera, Phone 17 Air khả năng cao sẽ chỉ có một camera.

Các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 17 Air sẽ chạy trên chip A19 mới của Apple, được chế tạo bằng quy trình 3nm tiên tiến giống như A18 giúp tăng hiệu suất và hiệu quả năng lượng đáng kể.

Các nhà phân tích dự đoán con chip sẽ nâng cao khả năng đa nhiệm và hiệu suất đồ họa của máy, từ đó cải thiện trải nghiệm cho hoạt động chơi game và các ứng dụng đòi hỏi đồ hoạ sắc nét và tác vụ linh hoạt.

Ngoài ra, những tiến bộ trong khả năng học máy của iPhone 17 Air có thể nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là cho mục đích chụp ảnh và phục vụ công nghệ thực tế tăng cường.

Thậm chí, có tin đồn rằng khả năng iPhone 17 Air sẽ thay thế iPhone Plus, thay vì một phiên bản có kích thước gần bằng một chiếc Pro Max với hai camera, chiếc Air được dự đoán sẽ có diện mạo hoàn toàn khác biệt.