Trang chủ Tiêu & Dùng

Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp

Tường Bách

25/08/2025, 08:54

Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch golf.
Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch golf.

Nghị quyết số 229/NQ-CP và Nghị định số 221/2025 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và du khách quốc tế dễ dàng kết hợp công tác với nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Du lịch golf, với hơn 80 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, đang trở thành một trong những mũi nhọn quan trọng của ngành du lịch.

Doanh thu từ du lịch golf dự kiến chiếm khoảng 8 - 10% tổng doanh thu du lịch cả nước, tương đương khoảng 1 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế là điểm đến golf hàng đầu châu Á.

Cụ thể, Việt Nam đã được Tổ chức Golf Thế giới (WGA) vinh danh là “Điểm đến golf hàng đầu châu Á” trong 8 năm liên tiếp từ 2017 đến 2024 và hai lần được trao giải “Điểm đến golf tốt nhất thế giới” vào năm 2019 và 2021.

Mới đây, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện của DP World Tour Group về việc tổ chức giải đấu golf quốc tế hàng đầu này tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thành tích của các golfer trẻ trong các giải đấu trong và ngoài nước đã tạo cú hích, đưa thị trường golf Việt Nam trở thành khu vực golf năng động hàng đầu châu lục.

Doanh thu từ du lịch golf dự kiến chiếm khoảng 8 - 10% tổng doanh thu du lịch cả nước.
Doanh thu từ du lịch golf dự kiến chiếm khoảng 8 - 10% tổng doanh thu du lịch cả nước.

Để gia tăng trải nghiệm cho nhóm du khách này, nhiều sân golf hàng đầu tại Việt Nam đang ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm người chơi và định hình chuẩn mực dịch vụ.

Tại Laguna Golf Lăng Cô, việc cải tiến nền tảng kỹ thuật số giúp kết nối dễ dàng hơn với golfer toàn cầu. Tại Bà Nà Hills Golf Club, quá trình nâng cấp công nghệ đang bước sang giai đoạn mới với việc đưa vào vận hành hệ thống SmartScore. Tại Montgomerie Links, sân golf đã áp dụng SmartScore từ lâu và tiếp tục tích hợp các tiện ích hỗ trợ như buggy có GPS và hệ thống quản lý thời gian thực.

Song song với đó, một số sân golf tại Việt Nam như Hoiana Shores (Quảng Nam) hay The Bluffs Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt đầu theo đuổi các tiêu chuẩn phát triển bền vững như chứng chỉ GEO (Golf Environment Organization), cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình kinh tế xanh và thân thiện môi trường để phù hợp với quan điểm tiêu dùng có đạo đức thời đại mới.

Theo Grand View Research, quy mô thị trường du lịch golf toàn cầu ước đạt 25,34 tỷ USD năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 41,87 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,1% trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tại Việt Nam, năm 2019 có khoảng 3 triệu lượt khách đến Việt Nam du lịch kết hợp chơi golf, với mức chi tiêu 500 - 600 USD/ngày. Trong đó, phí lưu trú chiếm 160 - 180 USD, phí sân golf từ 80 - 120 USD, chưa kể ăn uống và mua sắm.

Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã bổ nhiệm ông Gregory John Norman, huyền thoại golf thế giới, làm Đại sứ Du lịch Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030. Tuy được đánh giá giàu tiềm năng, du lịch golf tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự thiếu đồng bộ trong đầu tư và tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam chơi golf còn thấp.

Để khắc phục, Việt Nam tập trung vào ba yếu tố then chốt: mở rộng hệ thống sân golf đạt chuẩn quốc tế, tăng cường quảng bá thương hiệu golf Việt trên thị trường toàn cầu và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ sẽ là những bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025 phát hành ngày 25/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

  Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-34.html

