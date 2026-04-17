Thứ Sáu, 17/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon

An Huy

17/04/2026, 21:10

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/4 tuyên bố nước này mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại trong thời gian Israel và Lebanon ngừng bắn...

Hình ảnh eo biển Hormuz chụp từ vệ tinh - Ảnh: Bloomberg.

Các thị trường phản ứng mạnh mẽ với tuyên bố này, bằng một cú sụt chóng mặt của giá dầu và nhịp tăng mạnh của các chỉ số chứng khoán.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araqchi nói eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Thỏa thuận ngừng bắn này - do Mỹ đứng ra làm trung gian - được ông Trump công bố vào ngày 16/4 và được ký kết giữa Israel và Lebanon. Thỏa thuận có hiệu lực từ 5h chiều cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Mỹ và Iran, xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon là một trong những nội dung chính mà Washington và Tehran không đạt được sự thống nhất.

Bài đăng của nhà ngoại giao cấp cao nhất của Iran nói rằng tàu bè thương mại muốn đi qua eo biển Hormuz trong thời gian trên sẽ cần phải đi theo tuyến đường mà Tổ chức Cảng biển và hàng hải (PMO) của Iran đã công bố.

Eo biển Hormuz bị Iran đóng cửa sau khi chiến tranh giữa Mỹ với nước này bùng nổ vào hôm 28/2, khi liên quân Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran. Từ đầu tuần này, Mỹ phong tỏa tàu bè ra vào các cảng của Iran ở eo biển Hormuz nhằm gây sức ép lên Tehran.

Tình trạng bế tắc ở Hormuz - tuyến đường mà 1/5 lượng dầu lửa và khí đốt hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu đi qua - đã khiến giá dầu tăng dữ dội trong thời gian qua.

Ngay sau khi tuyên bố mở eo biển Hormuz được Iran công bố, giá dầu thế giới đã lao dốc mạnh.

Vào lúc gần 9h tối nay (17/4) theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 10%, còn hơn 89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York sụt gần 11%, còn hơn 84 USD/thùng.

Cùng với đó, các chỉ số chứng khoán châu Âu và các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đồng loạt xanh rực, điển hình là Dow Jones tương lai tăng khoảng 1,4%. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sụt hơn 0,5%, còn giá vàng nhảy vọt 1,7%.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump gửi tới Iran lời cảm ơn vì đã mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cho biết, việc hải quân Mỹ phong tỏa các hải cảng của Iran vẫn duy trì cho tới khi Washington đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Ngày ngày 16/4, ông Trump cho biết ông tin rằng sẽ sớm có một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, nhưng không đưa ra một mốc thời gian cụ thể. Ông cũng cho biết đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel có thể được nối lại vào cuối tuần này, nhưng theo hãng tin Reuters, khả năng này là thấp dựa trên quan sát về công tác hậu cần và sắp xếp nhân sự ở thủ đô Islamabad của Pakistan - nơi cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tiến hành.

Tổng thống Trump đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần với Iran vào ngày 7/4 để đổi lấy việc Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi cho phép Israel tiếp tục chiến dịch tấn công Lebanon.

Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn trong suốt thời gian ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do hai nước tranh cãi về các điều khoản của thỏa thuận. Chỉ có một vài tàu thương mại đi qua tuyến đường biển huyết mạch này mỗi ngày.

Các cuộc đàm phán giữa Phó tổng thống Mỹ JD Vance và ông Ghalibaf cuối tuần trước tại Pakistan đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và cảnh báo nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu xung đột kéo dài.

Từ khóa:

Hormuz Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy