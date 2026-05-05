Xuất khẩu dầu của Venezuela vượt ngưỡng 1 triệu thùng/ngày

Dữ liệu vận tải và tài liệu từ công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela PDVSA cho thấy xuất khẩu dầu của nước này đã tăng 14% lên mức 1,23 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4, cao nhất trong hơn 7 năm qua. Sự tăng tốc này được thúc đẩy bởi các lô dầu xuất khẩu của Venezuela được đẩy mạnh sang các thị trường Mỹ, Ấn Độ và châu Âu - hãng tin Reuters đưa tin.

Trong những tháng gần đây, lượng dầu tồn kho của Venezuela đã giảm nhanh và sản lượng dầu thô của nước này cũng phục hồi mạnh mẽ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và tháng 1 năm nay.

Sau sự kiện ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và dẫn độ về Mỹ, Washington đã đạt thỏa thuận quan trọng về cung ứng dầu với chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Thỏa thuận này, cùng với việc Mỹ cấp phép nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela trong năm nay, đã cho phép các đối tác liên doanh của PDVSA và các công ty thương mại như Vitol và Trafigura nhận hàng từ PDVSA để bán cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Trong tháng 4, đã tổng cộng 66 tàu đã rời khỏi vùng biển Venezuela, so với 61 tàu đã vận chuyển 1,08 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế mỗi ngày từ nước này trong tháng 3. Mức xuất khẩu dầu trung bình của Venezuela trong tháng 4 là khối lượng hàng tháng cao nhất kể từ cuối năm 2018, trước khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp lên ngành năng lượng của Venezuela.

Điểm đến chính của dầu Venezuela trong tháng trước là Mỹ, với khoảng 445.000 thùng mỗi ngày được xuất khẩu trực tiếp, cao hơn so với 363.000 thùng mỗi ngày của tháng 3. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng lên 374.000 thùng mỗi ngày từ 342.000 thùng mỗi ngày của tháng trước, trong khi các lô hàng đến châu Âu tăng lên khoảng 165.000 thùng mỗi ngày từ 144.000 thùng/ngày của tháng trước.

Cũng trong tháng 4, khoảng 187.000 thùng mỗi ngày dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã được chuyển đến các kho lưu trữ ở vùng Caribbean để bán tiếp .

Các công ty thương mại chiếm khoảng 56% tổng lượng xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 4, tương đương 691.000 thùng mỗi ngày, trong khi công ty Chevron của Mỹ chịu trách nhiệm cho 25% hoặc 308.000 thùng mỗi ngày, tăng từ 267.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3.

Nhà máy lọc dầu Ấn Độ Reliance Industries đã nhận một lô hàng dầu thô lớn trực tiếp từ PDVSA và mua một số lô dầu Venezuela từ các công ty giao dịch trong tháng 4.

Theo thỏa thuận cung ứng dầu giữa Venezuela và Mỹ, xuất khẩu dầu của Venezuela đã trở nên đa dạng hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong những tháng gần đây. Đây là một sự thay đổi lớn so với những hạn chế do các biện pháp trừng phạt trước đây của Mỹ.

Về phần Mỹ, nước này tiếp tục kiểm soát doanh thu xuất khẩu dầu lửa của Venezuela - một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - thông qua các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát.

Việc cung cấp dầu của Venezuela cho tập đoàn Ấn Độ Reliance được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 5 này, với ít nhất ba tàu siêu tải được công ty Ấn Độ thuê đang chờ để tải hàng tại các cảng của Venezuela.

Venezuela cũng đã xuất khẩu 360.000 tấn dầu phụ phẩm và hóa chất trong tháng 4, thấp hơn một chút so với 382.000 tấn của tháng trước; và nhập khẩu khoảng 141.000 thùng naphtha mỗi ngày, so với 155.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3.