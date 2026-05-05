Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu dầu của Venezuela vượt ngưỡng 1 triệu thùng/ngày

Bình Minh

05/05/2026, 17:05

Venezuela, quốc gia Nam Mỹ nổi tiếng với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động xuất khẩu dầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Dữ liệu vận tải và tài liệu từ công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela PDVSA cho thấy xuất khẩu dầu của nước này đã tăng 14% lên mức 1,23 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4, cao nhất trong hơn 7 năm qua. Sự tăng tốc này được thúc đẩy bởi các lô dầu xuất khẩu của Venezuela được đẩy mạnh sang các thị trường Mỹ, Ấn Độ và châu Âu - hãng tin Reuters đưa tin.

Trong những tháng gần đây, lượng dầu tồn kho của Venezuela đã giảm nhanh và sản lượng dầu thô của nước này cũng phục hồi mạnh mẽ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và tháng 1 năm nay.

Sau sự kiện ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và dẫn độ về Mỹ, Washington đã đạt thỏa thuận quan trọng về cung ứng dầu với chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Thỏa thuận này, cùng với việc Mỹ cấp phép nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela trong năm nay, đã cho phép các đối tác liên doanh của PDVSA và các công ty thương mại như Vitol và Trafigura nhận hàng từ PDVSA để bán cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Trong tháng 4, đã tổng cộng 66 tàu đã rời khỏi vùng biển Venezuela, so với 61 tàu đã vận chuyển 1,08 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế mỗi ngày từ nước này trong tháng 3. Mức xuất khẩu dầu trung bình của Venezuela trong tháng 4 là khối lượng hàng tháng cao nhất kể từ cuối năm 2018, trước khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp lên ngành năng lượng của Venezuela.

Điểm đến chính của dầu Venezuela trong tháng trước là Mỹ, với khoảng 445.000 thùng mỗi ngày được xuất khẩu trực tiếp, cao hơn so với 363.000 thùng mỗi ngày của tháng 3. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng lên 374.000 thùng mỗi ngày từ 342.000 thùng mỗi ngày của tháng trước, trong khi các lô hàng đến châu Âu tăng lên khoảng 165.000 thùng mỗi ngày từ 144.000 thùng/ngày của tháng trước.

Cũng trong tháng 4, khoảng 187.000 thùng mỗi ngày dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã được chuyển đến các kho lưu trữ ở vùng Caribbean để bán tiếp .

Các công ty thương mại chiếm khoảng 56% tổng lượng xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 4, tương đương 691.000 thùng mỗi ngày, trong khi công ty Chevron của Mỹ chịu trách nhiệm cho 25% hoặc 308.000 thùng mỗi ngày, tăng từ 267.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3.

Nhà máy lọc dầu Ấn Độ Reliance Industries đã nhận một lô hàng dầu thô lớn trực tiếp từ PDVSA và mua một số lô dầu Venezuela từ các công ty giao dịch trong tháng 4.

Theo thỏa thuận cung ứng dầu giữa Venezuela và Mỹ, xuất khẩu dầu của Venezuela đã trở nên đa dạng hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong những tháng gần đây. Đây là một sự thay đổi lớn so với những hạn chế do các biện pháp trừng phạt trước đây của Mỹ.

Về phần Mỹ, nước này tiếp tục kiểm soát doanh thu xuất khẩu dầu lửa của Venezuela - một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - thông qua các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát.

Việc cung cấp dầu của Venezuela cho tập đoàn Ấn Độ Reliance được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 5 này, với ít nhất ba tàu siêu tải được công ty Ấn Độ thuê đang chờ để tải hàng tại các cảng của Venezuela.

Venezuela cũng đã xuất khẩu 360.000 tấn dầu phụ phẩm và hóa chất trong tháng 4, thấp hơn một chút so với 382.000 tấn của tháng trước; và nhập khẩu khoảng 141.000 thùng naphtha mỗi ngày, so với 155.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3.

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

07:53, 05/05/2026

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

19:04, 04/05/2026

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ, hút vốn quốc tế

18:49, 21/04/2026

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ, hút vốn quốc tế

Từ khóa:

dầu thế giới Venezuela xuất khẩu dầu

Đọc thêm

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Các quỹ đầu tư quốc gia hiện quản lý tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản, trở thành một trong những nguồn vốn do chính phủ quản lý lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu...

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

Sản lượng dầu của các thành viên hiện tại và cựu thành viên OPEC

Với quy mô sản lượng vượt xa Qatar và Angola - hai thành viên đã rời OPEC lần lượt vào năm 2019 và 2023, UAE trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất từng rời khỏi tổ chức này...

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

Tỷ giá đồng yên chững lại trong phiên giao dịch sáng nay (5/5), sau một cú tăng chớp nhoáng trong phiên trước - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật Bản lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...

UAE thảo luận với Mỹ về thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước

UAE thảo luận với Mỹ về thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước

Nếu UAE đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ, quan hệ song phương có thể không chỉ dừng ở lĩnh vực tài chính, mà còn mở rộng sang an ninh và hợp tác quân sự...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Chứng khoán

2

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

3

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chứng khoán

4

Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Tiêu điểm

5

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy