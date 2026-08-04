ITWA VIETNAM 2026: Hơn 500 doanh nghiệp hội tụ tại sự kiện công nghệ sản xuất công nghiệp quy mô quốc tế

Diễn ra từ ngày 5-7/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), ITWA VIETNAM 2026 sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu công nghệ đến từ nhiều quốc gia, giới thiệu các giải pháp sản xuất tiên tiến và tạo nền tảng kết nối cung - cầu trong lĩnh vực công nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò là một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh của châu Á, ITWA VIETNAM 2026 được định vị là nền tảng kết nối công nghệ và tìm nguồn cung ứng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nhà cung cấp giải pháp quốc tế với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa và sản xuất công nghiệp.

QUY TỤ HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Với quy mô trưng bày lên tới 10.000 m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Tại sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ và giải pháp mới trong nhiều lĩnh vực như sản xuất điện tử, SMT, tự động hóa, sản xuất thông minh, robot công nghiệp, thị giác máy, vật liệu tiên tiến, màng chức năng, băng keo và keo dán công nghiệp, linh kiện điện tử, dây dẫn, đầu nối, thiết bị gia công cũng như công nghệ cắt khuôn chính xác.

ITWA VIETNAM 2026 hướng đến xây dựng nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, đánh giá năng lực nhà cung cấp và mở rộng quan hệ hợp tác trong chuỗi giá trị sản xuất.

Triển lãm được tổ chức theo sáu khu trưng bày chuyên ngành, phản ánh toàn diện chuỗi cung ứng của ngành điện tử và công nghiệp sản xuất, gồm:

NEPCON ASIA Vietnam

FILM & TAPE VIETNAM

ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM

VISION ROBOT VIETNAM

ASIA ELECTRONICS SOURCING SHOW

CONNECTOR CABLE HARNESS PROCESSING MACHINERY

CHUỖI DIỄN ĐÀN CẬP NHẬT XU HƯỚNG SẢN XUẤT

Song hành cùng khu vực triển lãm là chuỗi diễn đàn chuyên ngành với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Các diễn đàn nổi bật gồm:

Diễn đàn Điện tử Việt Nam dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo

Diễn đàn Sản xuất Thông minh và Công nghiệp Hỗ trợ 2026

Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo ngành Cắt khuôn

Chương trình Dongguan Quality Products Global Tour

Diễn đàn Chính sách và Cơ hội Đầu tư trong Ngành Màng phim & Băng keo tại Việt Nam.

Nội dung thảo luận tập trung vào những xu hướng đang định hình ngành sản xuất như trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, chuỗi cung ứng bán dẫn, tự động hóa, sản xuất chính xác, chuyển đổi số và phát triển bền vững, qua đó cung cấp góc nhìn thực tiễn và các cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ITWA VIETNAM 2026 còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối kinh doanh.

Cuộc thi "Hàn tay Việt Nam 2026" khu vực phía Bắc sẽ quy tụ các kỹ thuật viên lành nghề tham gia tranh tài và trao đổi kinh nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, lớp học chuyên sâu về công nghệ cắt khuôn được thiết kế theo hướng đào tạo thực hành nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trong ngành.

Đáng chú ý, Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (TAP) sẽ tổ chức các phiên kết nối trực tiếp giữa những người mua đáp ứng tiêu chí và các đơn vị trưng bày được tuyển chọn, góp phần rút ngắn quá trình tìm kiếm nhà cung cấp và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại.

ĐIỂM HẸN CỦA CỘNG ĐỒNG SẢN XUẤT KHU VỰC

Ban tổ chức kỳ vọng ITWA VIETNAM 2026 sẽ thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp OEM, nhà cung cấp EMS, nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng các bộ phận thu mua trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, ô tô, điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp.

Bên cạnh chương trình kết nối giao thương và các dịch vụ dành cho khách mua VIP, các đoàn khách tham quan đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ phương tiện đưa đón miễn phí. Người tham dự cũng có cơ hội trải nghiệm các màn trình diễn robot tương tác cùng những công nghệ sản xuất thông minh mới nhất.

Với quy mô quốc tế, hệ sinh thái triển lãm đa dạng cùng chuỗi hoạt động chuyên môn chuyên sâu, ITWA VIETNAM 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối quan trọng của cộng đồng sản xuất, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng chuỗi cung ứng và nắm bắt các xu hướng sản xuất tiên tiến của khu vực và thế giới

* Thông tin chi tiết về triển lãm: https://vietnam.itwa-asia.com/vn.html

Đăng ký tham quan hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ông Sam Jia

WeChat/WhatsApp/Zalo: +8613601261540