KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC-HOSE) công bố góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp (Công ty Kinh Bắc – Đồng Tháp).
Cụ thể: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp.
Theo đó, KBC góp vốn 1.350 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Kinh Bắc - Đồng Tháp. Do vậy, Công ty Kinh Bắc - Đồng Tháp trở thành công ty con của KBC.
Mới đây, KBC đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Kinh Bắc đã chi hơn 52,9 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho lô trái phiếu mã KBC12401 (KBCH2426001).
Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/8/2024, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2026.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, tại ngày 30/6/2025, KBC có 18 công ty con - trong đó có 9 công ty sở hữu trực tiếp và 9 công ty con sở hữu gián tiếp.
Cũng theo báo cáo bán niên đã soát xét, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.691 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt hơn 1.044 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lãi gần 1.251 tỷ đồng, tăng 538,77% so với cùng kỳ (195,8 tỷ đồng);
Theo giải trình từ KBC, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét là 1.250,62 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế đã được soát xét thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.187,94 tỷ đồng), tăng 1.054,83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (195,79 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước.
