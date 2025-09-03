Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Hoài An

03/09/2025, 20:23

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC-HOSE) công bố góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp (Công ty Kinh Bắc – Đồng Tháp).

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KBC trên TradingView.

Cụ thể: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp.

Theo đó, KBC góp vốn 1.350 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Kinh Bắc - Đồng Tháp. Do vậy, Công ty Kinh Bắc - Đồng Tháp trở thành công ty con của KBC.

Mới đây, KBC đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Kinh Bắc đã chi hơn 52,9 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho lô trái phiếu mã KBC12401 (KBCH2426001). 

Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/8/2024, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2026.

VnEconomy

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, tại ngày 30/6/2025, KBC có 18 công ty con - trong đó có 9 công ty sở hữu trực tiếp và 9 công ty con sở hữu gián tiếp.

Cũng theo báo cáo bán niên đã soát xét, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.691 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt hơn 1.044 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lãi gần 1.251 tỷ đồng, tăng 538,77% so với cùng kỳ (195,8 tỷ đồng);

Theo giải trình từ KBC, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét là 1.250,62 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế đã được soát xét thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.187,94 tỷ đồng), tăng 1.054,83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (195,79 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước.

KBC chốt giá chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ

12:26, 22/06/2025

KBC chốt giá chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ

KBC hủy bỏ hơn 75,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 23.900 đồng

09:02, 25/06/2025

KBC hủy bỏ hơn 75,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 23.900 đồng

KBC sắp đưa gần 2 triệu m2 đất tại Tràng Cát ra thị trường

21:42, 17/04/2025

KBC sắp đưa gần 2 triệu m2 đất tại Tràng Cát ra thị trường

Từ khóa:

HNX KBC KBC chi gần 53 tỷ đồng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn KBCH2426001 Kinh Bắc - Đồng Tháp rót 1.350 tỷ lập công ty con

Đọc thêm

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI) với tổng số tiền phạt lên tới 897,5 triệu đồng.

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Con gái Phó Chủ tịch VPB mua thành công 20 triệu cổ phiếu

Con gái Phó Chủ tịch VPB mua thành công 20 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, bà Bùi Cẩm Thi nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 20 triệu cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn tại VPB.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Thế giới

3

Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

Tài chính

4

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Tài chính

5

Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: