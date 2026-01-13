Kéo giảm giá nhà xuống mức hợp lý

Phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (ngày 13/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước; Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.

Nói về những quan điểm định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh: Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững; bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

KHÔNG NÓI KHÔNG, KHÔNG NÓI KHÓ

Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, dẫn dắt sự phát triển, nói ít, làm nhiều, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, cân đo, đong đếm, lượng hóa được.

Xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện, thực hiện các dự án đúng pháp luật; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng; lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, rủi ro chia sẻ; mạnh dạn giao các dự án cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện nhanh chóng và bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các mục tiêu đề ra về nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; rà soát thủ tục hành chính và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1/2026, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống, kết nối dùng chung, đồng bộ, khai thác hiệu quả.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau...

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM HẠN CHẾ ĐẦU CƠ

Còn Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính, có hướng dẫn để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu kỹ các chính sách thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg nhằm hạn chế đầu cơ, "thổi giá" bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. Nghiên cứu để có các chính sách, giải pháp hiệu quả về tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 07/10/2025, nhất là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ, làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp, dự án nhà ở xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì rà soát tổng thể khung pháp lý cho thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, nằm trong tổng khung pháp lý chung, mang tính dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giải quyết cả bài toán trước mắt và lâu dài, bảo đảm hiệu quả trước mắt nhưng không để lại hậu quả lâu dài.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đáp ứng nhu cầu của nhân dân phù hợp điều kiện, thu nhập tại các địa phương. Khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững...

Với các doanh nghiệp, Thủ tướng kêu gọi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững cho đất nước...

"Các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, bằng tâm huyết, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được "an cư lạc nghiệp", ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.