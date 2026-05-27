Khánh Hòa hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á

Tường Bách

27/05/2026, 09:05

Từ ngày 17 - 19/7 tới đây, Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước…

Khánh Hòa đặt mục tiêu mở rộng không gian phát triển du lịch sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Khánh Hòa đặt mục tiêu mở rộng không gian phát triển du lịch sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Festival biển là sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng của Khánh Hòa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh biển đảo và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Đến nay, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa đã trải qua 11 kỳ tổ chức, trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo, con người và bản sắc văn hóa Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”. UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ các hoạt động phải được tổ chức theo hướng đặc sắc, đa dạng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm du lịch ấn tượng, tạo đà đưa ngành du lịch địa phương bước vào kỷ nguyên mới.

Cùng với sản phẩm du lịch, ngày 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Đề án hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm OCOP trở thành “đại sứ du lịch” của Khánh Hòa, gắn chặt với hoạt động du lịch và trải nghiệm văn hóa, bản sắc địa phương.

Sản phẩm OCOP sẽ trở thành "đại sứ du lịch" của Khánh Hòa.
Sản phẩm OCOP sẽ trở thành “đại sứ du lịch” của Khánh Hòa.

Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 10% sản phẩm OCOP gắn với du lịch; hình thành tối thiểu 30 điểm giới thiệu, trải nghiệm OCOP - du lịch trên toàn tỉnh. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa sản phẩm OCOP vào các kênh tiêu thụ du lịch và nền tảng số; 100% điểm giới thiệu, trải nghiệm OCOP có mã QR để khách du lịch tra cứu thông tin sản phẩm và câu chuyện văn hóa.

Bên cạnh đó, 100% sản phẩm OCOP gắn với du lịch sẽ có mặt trên sàn thương mại điện tử, ứng dụng du lịch thông minh và website du lịch của tỉnh. Doanh thu từ sản phẩm OCOP gắn với du lịch được kỳ vọng chiếm từ 15% tổng doanh thu OCOP toàn tỉnh trở lên.

Đề án ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc địa phương như yến sào, rong nho, trầm hương, nho, táo, xoài, bưởi, sầu riêng, măng tây, tỏi, rong sụn, thịt dê, thịt cừu... Trong đó, tỉnh tập trung lựa chọn các sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên và các sản phẩm đặc thù đã được công nhận OCOP 3 sao để xây dựng thành sản phẩm quà tặng và trải nghiệm du lịch đặc sắc.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Khánh Hòa mới đây đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo nghị quyết, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỉ USD, đón 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%. Thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày mỗi khách, mức chi tiêu tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 10% sản phẩm OCOP gắn với du lịch.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 10% sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu nâng quy mô cơ sở lưu trú lên khoảng 100.000 phòng, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao; tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch. Đặc biệt, điểm mới của nghị quyết là định hướng tổ chức lại không gian phát triển du lịch theo hướng liên kết giữa các vùng, tiểu vùng và khu vực động lực.

Cụ thể, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, lan tỏa của đô thị du lịch Nha Trang, khu vực Cam Ranh-Bắc bán đảo Cam Ranh và Vân Phong; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực phía Nam tỉnh, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống hồ, vườn quốc gia, khu bảo tồn, làng nghề và các không gian văn hóa đặc sắc.

Đây là định hướng có tính đột phá, nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch sau sắp xếp đơn vị hành chính, giảm áp lực tập trung quá lớn vào một số địa bàn ven biển, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trong tỉnh cùng tham gia chuỗi giá trị du lịch. Qua đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế dịch vụ đơn thuần mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, logistics, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, làng nghề và đời sống cộng đồng.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỉ USD, đón 33 triệu lượt khách.
Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỉ USD, đón 33 triệu lượt khách.

Một điểm nhấn quan trọng khác là định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng, khác biệt, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay lại. Tỉnh ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm chủ lực gồm: du lịch biển, đảo; nghỉ dưỡng cao cấp; sinh thái, cộng đồng; văn hóa - di sản; tâm linh; nông nghiệp; thể thao biển, thể thao địa hình. Du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm đặc trưng như yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, làng nghề truyền thống.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch chất lượng cao theo hướng “Một hành trình - Đa trải nghiệm”. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, tỉnh xác định đầu tư hạ tầng là nhiệm vụ then chốt. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho giao thông kết nối đến các khu du lịch, hệ thống cấp thoát nước, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hạ tầng đô thị và hạ tầng số.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn với biển đảo, các vịnh đẹp, yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách, quảng bá, thanh toán điện tử và hỗ trợ du khách.

Giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa đạt 185.145,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 62,2%; tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 49,6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 13,6 triệu lượt.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa đặt mục tiêu được nhận diện toàn cầu là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Thanh Hoá "đánh thức" sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương

Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Thời tiết cực đoan trở thành “yếu tố quyết định” chuyến đi hè 2026

Thời tiết cực đoan trở thành “yếu tố quyết định” chuyến đi hè 2026

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại nhiều nơi đang cao hơn từ 12 -16 độ C so với mức trung bình nhiều năm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến thời tiết cực đoan gia tăng...

Thanh Hoá “đánh thức” sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Thanh Hoá “đánh thức” sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Sở hữu quần thể di tích lịch sử, cảnh quan sông núi cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Hàm Rồng đang nỗ lực khơi dậy sức sáng tạo cộng đồng để tạo thêm động lực mới cho phát triển du lịch địa phương...

Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương

Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương

Từ ngày 13 - 18/6, bên dòng sông Hương thơ mộng, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ mang đến chuỗi đêm diễn đa sắc màu với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hứa hẹn tạo điểm nhấn nổi bật cho Festival Huế mùa Hạ năm nay...

Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 5/2026 của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn ngành đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm…

Áp lực chi phí hàng không, doanh nghiệp lữ hành “giữ khách” bằng trải nghiệm

Áp lực chi phí hàng không, doanh nghiệp lữ hành “giữ khách” bằng trải nghiệm

Nếu những năm trước, thị trường hàng không thường xuất hiện nhiều đợt giảm sâu xen kẽ để kích cầu du lịch thì mùa hè năm nay, giá vé trên nhiều chặng gần như duy trì ổn định ở dải giá cao ngay từ đầu mùa...

