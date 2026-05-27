Khánh Hòa hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á
Tường Bách
27/05/2026, 09:05
Từ ngày 17 - 19/7 tới đây, Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước…
Festival biển là sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng của
Khánh Hòa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh biển đảo
và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Đến nay, Festival Biển Nha Trang -
Khánh Hòa đã trải qua 11 kỳ tổ chức, trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu
biểu của cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo, con người và bản sắc văn
hóa Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.
Trước đó, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn
ra từ ngày 26 đến 28/6 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Chăm trong kỷ nguyên mới”. UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ các hoạt động phải được tổ
chức theo hướng đặc sắc, đa dạng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tạo
ra nhiều sản phẩm du lịch ấn tượng, tạo đà đưa ngành du lịch địa phương bước vào kỷ nguyên mới.
Cùng với sản phẩm du lịch, ngày 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa
cho biết đã có Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh
giai đoạn 2026 - 2030. Đề án hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm OCOP trở thành “đại
sứ du lịch” của Khánh Hòa, gắn chặt với hoạt động du lịch và trải nghiệm văn
hóa, bản sắc địa phương.
Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu
có ít nhất 10% sản phẩm OCOP gắn với du lịch; hình thành tối thiểu 30 điểm giới
thiệu, trải nghiệm OCOP - du lịch trên toàn tỉnh. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa sản
phẩm OCOP vào các kênh tiêu thụ du lịch và nền tảng số; 100% điểm giới thiệu,
trải nghiệm OCOP có mã QR để khách du lịch tra cứu thông tin sản phẩm và câu
chuyện văn hóa.
Bên cạnh đó, 100% sản phẩm OCOP gắn với du lịch sẽ có mặt
trên sàn thương mại điện tử, ứng dụng du lịch thông minh và website du lịch của
tỉnh. Doanh thu từ sản phẩm OCOP gắn với du lịch được kỳ vọng chiếm từ 15% tổng
doanh thu OCOP toàn tỉnh trở lên.
Đề án ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản
sắc địa phương như yến sào, rong nho, trầm hương, nho, táo, xoài, bưởi, sầu
riêng, măng tây, tỏi, rong sụn, thịt dê, thịt cừu... Trong đó, tỉnh tập trung lựa
chọn các sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên và các sản phẩm đặc thù đã được
công nhận OCOP 3 sao để xây dựng thành sản phẩm quà tặng và trải nghiệm du lịch
đặc sắc.
Đặc biệt, Tỉnh ủy Khánh Hòa mới đây đã ban hành Nghị quyết phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2045. Theo nghị quyết, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tổng thu từ khách du lịch
đạt khoảng 9 tỉ USD, đón 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%.
Thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày mỗi khách, mức chi tiêu tăng 1,5 - 2
lần so với năm 2025.
Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu nâng quy mô cơ sở lưu trú lên
khoảng 100.000 phòng, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao; tạo việc làm cho
hơn 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch. Đặc biệt, điểm
mới của nghị quyết là định hướng tổ chức lại không gian phát triển du lịch theo
hướng liên kết giữa các vùng, tiểu vùng và khu vực động lực.
Cụ thể, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, lan tỏa của
đô thị du lịch Nha Trang, khu vực Cam Ranh-Bắc bán đảo Cam Ranh và Vân Phong; đồng
thời khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực phía Nam tỉnh, vùng miền núi, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, hệ thống hồ, vườn quốc gia, khu bảo tồn, làng nghề và các
không gian văn hóa đặc sắc.
Đây là định hướng có tính đột phá, nhằm mở rộng không gian
phát triển du lịch sau sắp xếp đơn vị hành chính, giảm áp lực tập trung quá lớn
vào một số địa bàn ven biển, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trong tỉnh
cùng tham gia chuỗi giá trị du lịch. Qua đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế
dịch vụ đơn thuần mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thương
mại, logistics, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, làng nghề và đời
sống cộng đồng.
Một điểm nhấn quan trọng khác là định hướng phát triển sản
phẩm du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng, khác biệt, có khả năng kéo dài thời
gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay lại. Tỉnh ưu tiên phát triển
các dòng sản phẩm chủ lực gồm: du lịch biển, đảo; nghỉ dưỡng cao cấp; sinh
thái, cộng đồng; văn hóa - di sản; tâm linh; nông nghiệp; thể thao biển, thể
thao địa hình. Du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm
đặc trưng như yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, làng nghề truyền thống.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các khu, tuyến,
điểm du lịch chất lượng cao theo hướng “Một hành trình - Đa trải nghiệm”. Đây
là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, hướng đến nâng cao chất
lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Bên cạnh phát triển sản phẩm, tỉnh xác định đầu tư hạ tầng
là nhiệm vụ then chốt. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho giao thông kết nối đến các
khu du lịch, hệ thống cấp thoát nước, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hạ tầng
đô thị và hạ tầng số.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đổi mới công tác xúc tiến, quảng
bá và xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn với biển đảo, các vịnh đẹp, yến sào, trầm hương,
văn hóa Chăm - Raglai, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Cùng với đó, địa phương
đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu đồng
bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý khách, quảng bá, thanh toán điện tử và hỗ
trợ du khách.
Giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa đạt
185.145,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 62,2%; tổng lượt khách tham
quan, nghỉ dưỡng ước đạt 49,6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng
13,6 triệu lượt.
Với tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa đặt mục tiêu được nhận diện
toàn cầu là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, phát triển mạnh
các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch
vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Thời tiết cực đoan trở thành "yếu tố quyết định" chuyến đi hè 2026
