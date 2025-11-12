Kết nối công nghệ, tạo đà cho nền sản xuất Việt Nam bứt phá

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ là triển lãm thương mại quy mô lớn, với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trình diễn các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền công nghiệp quốc gia…

Ngày 12/11/2025, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, với chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm” chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện diễn ra từ ngày 12/11 đến 15/11/2025, trên quy mô hơn 80.000 m2 tại Nhà triển lãm Kim Quy, thu hút gần 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu từ Việt Nam và các quốc gia có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Bà Lý Hoa Liên phát biểu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Phát biểu khai mạc, bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, chia sẻ: “Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 hội tụ nhiều điểm nhấn chưa từng có, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và khát vọng chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam”.

Trên không gian rộng lớn của VEC, lần đầu tiên, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có. Các gian trưng bày của doanh nghiệp đều được quy hoạch trực quan để phác họa rõ nét dấu ấn tiến bộ và năng lực sáng tạo quốc gia.

Ông Nguyễn Quân phát biểu tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Nhấn mạnh tính cấp thiết của sự kiện, ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, cho biết trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

“Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ”, ông Nguyễn Quân bày tỏ.

Doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác tại triển lãm.

Triển lãm quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam 2025 (Sảnh H1): Có sự hiện diện của các nhà sản xuất máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu.

Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam - VIIF (Sảnh H2 và H3): Tập trung vào lĩnh vực cơ khí, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, và đặc biệt là công nghiệp hạ tầng đường sắt.

Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam - VNDA Expo (Sảnh H4): Nơi tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cửa, vật liệu hoàn thiện và phụ kiện công trình.

VietBuild (Sảnh H7 & H8): Triển lãm quốc tế đa ngành về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất.

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam (Sảnh trung tâm): Trưng bày công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị tự động trong ngành F&B.

Tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, hàng trăm doanh nghiệp sẽ trình diễn trực tiếp các dây chuyền sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh, hệ thống máy công cụ tích hợp AI – IoT – Big Data, thể hiện năng lực công nghệ trong kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá. Đáng chú ý, thương hiệu VinFast cũng tham gia trưng bày các dòng sản phẩm ô tô - xe máy điện đẳng cấp, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp công nghệ Việt Nam.

Triển lãm cũng được thiết kế để hiện thực hóa chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp 4.0, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi xanh đến hội nhập quốc tế.

Các hoạt động kết nối, giao thương của doanh nghiệp tại sự kiện.

Bên cạnh không gian trưng bày, Ban tổ chức cùng các đối tác đã xây dựng hơn 20 hoạt động với chuỗi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn chuyên sâu, như chuỗi sự kiện về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng Việt Nam năm 2025, Diễn đàn cấp cao Tập trung vào Công nghiệp 4.0 - Đổi mới số hóa ngành máy công cụ, Hội thảo Hành trình làm cà phê bền vững của phụ nữ Việt Nam…, từ đó khơi nguồn ý tưởng và phát huy các sáng kiến phát triển công nghiệp quốc gia.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1, là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.

Tiếp nối Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 có chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong của Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong việc kiến tạo mô hình triển lãm hiện đại, gắn kết xúc tiến thương mại với chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.

Sự kiện cũng đặt nền móng cho việc hình thành thương hiệu triển lãm uy tín trong lĩnh vực Công nghiệp – Công nghệ, được tổ chức thường niên, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, kiến tạo tương lai phát triển bền vững.