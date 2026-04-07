Kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng sản xuất tại Hoa Kỳ

Việc tham gia các sự kiện Expo Design-2-Part không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái sản xuất của Hoa Kỳ, mà còn tạo điều kiện để tìm hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất và xu hướng công nghệ mới...

Mới đây, tại bang Texas (Hoa Kỳ), Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston) đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác công nghiệp phụ trợ, nhà sản xuất OEM và ODM của Hoa Kỳ trong khuôn khổ sự kiện Expo Design-2-Part...

Theo CNTV Houston, tại sự kiện này, các doanh nghiệp Việt Nam đã có các buổi tiếp xúc trực tiếp với nhiều đối tác sản xuất và gia công của Hoa Kỳ, qua đó bước đầu thiết lập các kết nối nhằm phát triển hoạt động sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam cũng đã tìm được đối tác mới thông qua các hoạt động kết nối tại triển lãm, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử công nghiệp, vật liệu nhựa và hóa chất.

Expo Design-2-Part là một trong những chuỗi triển lãm công nghiệp có quy mô lớn và lâu đời tại Hoa Kỳ, được tổ chức liên tục từ năm 1975. Sự kiện đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa các kỹ sư, nhà mua hàng thuộc khối doanh nghiệp sản xuất OEM, ODM với các nhà cung ứng và chuyên gia sản xuất đến từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia công nghiệp phát triển.

Kỳ triển lãm năm nay đã thu hút được hơn 250 nhà sản xuất và đối tác quốc tế, giới thiệu các công nghệ và giải pháp sản xuất trong nhiều lĩnh vực như tự động hóa, gia công theo yêu cầu, lắp ráp cơ điện, thiết kế và chế tạo bảng mạch in (PCB), sản xuất cáp và dây dẫn, dịch vụ thiết kế CAD-CAM, đúc kim loại, mạ phủ, sản xuất linh kiện gốm và thiết bị nhúng.

Các sản phẩm và công nghệ được trưng bày tại sự kiện phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp từ sản xuất hàng tiêu dùng đến các lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như năng lượng, dầu khí, hóa chất, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Theo đánh giá của CNTV Houston, việc tham gia các sự kiện như Expo Design-2-Part không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái sản xuất của Hoa Kỳ, mà còn tạo điều kiện để tìm hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất và xu hướng công nghệ mới. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường phát triển ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và hàm lượng công nghệ.

Trưởng Đại diện CNTV Houston, ông Nguyễn Quyền cho biết xu hướng chuyển giao công nghệ từ Hoa Kỳ và các quốc gia công nghiệp phát triển sang Việt Nam đang trở nên rõ nét hơn trong thời gian gần đây. Việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

"Việc chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và tiếp cận công nghệ được xem là một trong những hướng đi quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, bao gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân", ông Quyền nhấn mạnh.

Theo CNTV Houston, định hướng này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Việc doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiếp cận và thiết lập quan hệ với các đối tác OEM, ODM tại Hoa Kỳ được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường và nâng cấp năng lực sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo.