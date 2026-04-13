Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về quy định tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người có nhiều hợp đồng lao động.

Theo đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định, khi người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Trường hợp hợp đồng lao động đang sử dụng làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng, mà hai bên không có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian tạm hoãn, thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thứ tự về thời gian có hiệu lực của hợp đồng được ký kết.

Đối với bảo hiểm y tế, tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 đã xác định thứ tự đóng bảo hiểm y tế đối với trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau.

Theo đó, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định, trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Theo đó, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, một hợp đồng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Hoặc là người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất hiện nay chính là mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Mức lương cơ sở đang áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng.