Mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất

Đề xuất được nêu tại dự thảo
Thông tư quy định chi tiết Nghị định 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động
điện tử, hiện đang được Bộ Nội
vụ lấy ý kiến.
Tại tờ trình xây dựng Thông tư, Bộ Nội vụ cho
biết hợp đồng lao động là một hình thức pháp lý giữ vai trò quan trọng
nhằm thiết lập quan hệ pháp luật lao động giữa người sử dụng lao động và người
lao động.
Quá trình triển khai trong thực
tiễn cho thấy, hợp đồng
lao động điện tử có nhiều tính ưu việt so với hợp đồng bằng văn bản giấy. Theo đó, tại
Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản để khuyến
khích các chủ thể giao kết lựa chọn giao kết thông qua phương tiện điện tử.
Qua quá trình theo dõi, đánh giá
sau gần 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 cho thấy, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đã
tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt
là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao
động.
Đơn cử như: tăng tính linh hoạt về không
gian, thời gian trong giao kết hợp đồng; tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực
trong việc soạn thảo, trình ký hợp đồng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; tăng hiệu quả
quản lý, quản trị của doanh nghiệp; tăng mức độ an toàn, bảo mật thông tin...
Tuy nhiên, quá trình triển khai
giao kết, thực hiện hợp đồng
lao động điện tử cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu
giao kết hợp đồng lao động điện tử của người sử dụng lao động và người lao động.
Do đó, đa số các doanh nghiệp đều
đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ngăn ngừa các hành vi vi phạm
trong giao kết, thực hiện hợp đồng
lao động điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên trong
quan hệ lao động.
Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư đã quy định
về nguyên tắc cấp mã định
danh (ID). Mỗi
hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử nếu
đảm bảo quy định sẽ được cấp một mã ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp
đồng lao động điện tử nào khác.
ID được cấp một lần, không thay đổi
trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng lao động
điện tử được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt.
Phụ lục của hợp đồng lao động điện
tử (nếu có) được liên kết với ID của hợp đồng lao động điện tử gốc. Việc cấp ID
đối với hợp đồng lao động điện tử không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội
dung, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử.
Cùng với đó, cấu trúc của ID do Nền tảng
hợp đồng lao động điện tử thực hiện theo thuật toán tự động, bao gồm 1 ký tự chữ
và 12 ký tự số, trong đó ký
tự chữ là A hoặc B hoặc C. Chữ
cái A là ký tự gán cho hợp đồng lao động điện tử được giao kết thông qua các
eContract bảo đảm quy định tại Nghị
định số 337/2025/NĐ-CP; chữ cái B là ký tự gán cho hợp đồng lao động điện tử được
chuyển đổi từ hợp đồng lao động bằng văn bản giấy; chữ cái C là ký tự gán cho hợp
đồng lao động điện tử được giao kết trước ngày 1/7/2026.
12 ký tự số được cấu thành: 2 ký
tự số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở
chính; 2 ký tự số tiếp theo là 2 số cuối của năm đồng bộ thành công hợp đồng
lao động điện tử lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử; 8 ký tự sau là số thứ
tự tăng dần của số lượng hợp đồng đã đồng bộ lên Nền tảng hợp đồng lao động điện
tử theo từng năm.
Ví dụ ID: A012600000099 cho thấy
đây là hợp đồng lao động điện tử được giao kết bảo đảm theo quy định Nghị định
số 337/2025/NĐ-CP, có số
thứ tự 99 đã được đồng bộ lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử trong năm 2026
của người sử dụng lao động có trụ sở chính thuộc địa bàn TP. Hà Nội.
Hiện nay, chưa có số liệu thống
kê chính thức từ phía cơ quan nhà nước về hợp đồng lao động điện tử. Qua kênh thông tin của các doanh nghiệp
công nghệ cung cấp phần mềm hợp
đồng lao động điện tử (như VNPT, FPT, Viettel, EFY…) cho thấy, có khoảng 21 doanh nghiệp
công nghệ đang tham gia vào lĩnh vực này.
Theo báo cáo của một doanh nghiệp thì phần
mềm hợp đồng lao động
điện tử của doanh nghiệp này đang phục vụ 17.230 người sử dụng lao động, hàng
tháng phát sinh hơn 2,5 triệu hợp
đồng lao động, tăng trưởng so với năm 2021 (thời điểm Bộ luật Lao động
năm 2019 có hiệu lực thi hành) khá lớn, ước tính gần 100% mỗi năm.
Điều này cho
thấy số lượng người sử dụng lao động lựa chọn giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử
đang có xu hướng tăng hàng năm nhanh chóng và có dư địa tiếp tục tăng trong thời
gian tới.