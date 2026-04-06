Mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất

Thu Hằng

06/04/2026, 17:06

Mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử nếu đảm bảo quy định sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất, và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: T.H.

Đề xuất được nêu tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động điện tử, hiện đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Tại tờ trình xây dựng Thông tư, Bộ Nội vụ cho biết hợp đồng lao động là một hình thức pháp lý giữ vai trò quan trọng nhằm thiết lập quan hệ pháp luật lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Quá trình triển khai trong thực tiễn cho thấy, hợp đồng lao động điện tử có nhiều tính ưu việt so với hợp đồng bằng văn bản giấy. Theo đó, tại Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản để khuyến khích các chủ thể giao kết lựa chọn giao kết thông qua phương tiện điện tử.

Qua quá trình theo dõi, đánh giá sau gần 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 cho thấy, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Đơn cử như: tăng tính linh hoạt về không gian, thời gian trong giao kết hợp đồng; tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc soạn thảo, trình ký hợp đồng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; tăng hiệu quả quản lý, quản trị của doanh nghiệp; tăng mức độ an toàn, bảo mật thông tin...

Tuy nhiên, quá trình triển khai giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu giao kết hợp đồng lao động điện tử của người sử dụng lao động và người lao động.

Do đó, đa số các doanh nghiệp đều đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên trong quan hệ lao động.

Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư đã quy định về nguyên tắc cấp mã định danh (ID). Mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử nếu đảm bảo quy định sẽ được cấp một mã ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác.

ID được cấp một lần, không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng lao động điện tử được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt.

Phụ lục của hợp đồng lao động điện tử (nếu có) được liên kết với ID của hợp đồng lao động điện tử gốc. Việc cấp ID đối với hợp đồng lao động điện tử không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử.

Cùng với đó, cấu trúc của ID do Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thực hiện theo thuật toán tự động, bao gồm 1 ký tự chữ và 12 ký tự số, trong đó ký tự chữ là A hoặc B hoặc C. Chữ cái A là ký tự gán cho hợp đồng lao động điện tử được giao kết thông qua các eContract bảo đảm quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP; chữ cái B là ký tự gán cho hợp đồng lao động điện tử được chuyển đổi từ hợp đồng lao động bằng văn bản giấy; chữ cái C là ký tự gán cho hợp đồng lao động điện tử được giao kết trước ngày 1/7/2026.

12 ký tự số được cấu thành: 2 ký tự số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính; 2 ký tự số tiếp theo là 2 số cuối của năm đồng bộ thành công hợp đồng lao động điện tử lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử; 8 ký tự sau là số thứ tự tăng dần của số lượng hợp đồng đã đồng bộ lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo từng năm.

Ví dụ ID: A012600000099 cho thấy đây là hợp đồng lao động điện tử được giao kết bảo đảm theo quy định Nghị định số 337/2025/NĐ-CP, có số thứ tự 99 đã được đồng bộ lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử trong năm 2026 của người sử dụng lao động có trụ sở chính thuộc địa bàn TP. Hà Nội.

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê chính thức từ phía cơ quan nhà nước về hợp đồng lao động điện tử. Qua kênh thông tin của các doanh nghiệp công nghệ cung cấp phần mềm hợp đồng lao động điện tử (như VNPT, FPT, Viettel, EFY…) cho thấy, có khoảng 21 doanh nghiệp công nghệ đang tham gia vào lĩnh vực này.

Theo báo cáo của một doanh nghiệp thì phần mềm hợp đồng lao động điện tử của doanh nghiệp này đang phục vụ 17.230 người sử dụng lao động, hàng tháng phát sinh hơn 2,5 triệu hợp đồng lao động, tăng trưởng so với năm 2021 (thời điểm Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành) khá lớn, ước tính gần 100% mỗi năm.

Điều này cho thấy số lượng người sử dụng lao động lựa chọn giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử đang có xu hướng tăng hàng năm nhanh chóng và có dư địa tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

10:19, 25/12/2025

Chính phủ yêu cầu phải thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo về hợp đồng lao động điện tử

12:30, 05/11/2025

Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo về hợp đồng lao động điện tử

Có hai hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm thế nào?

09:59, 22/06/2025

Có hai hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm thế nào?

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn "có bản lĩnh chính trị vững vàng

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"

Dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ nội hàm tiêu chuẩn này...

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, người dân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội hoặc khi đi khám chữa bệnh…

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2030 nâng tổng tỷ suất sinh đạt mức 1,6 con/phụ nữ

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2030 nâng tổng tỷ suất sinh đạt mức 1,6 con/phụ nữ

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực đưa tổng tỷ suất sinh đạt 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030, Thành phố xác định chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển...

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

