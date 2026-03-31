Kết nối kinh tế song phương thông qua “Hương vị Australia 2026”

Chương trình mở ra chuỗi hoạt động ẩm thực, đồ uống và văn hóa kéo dài trong suốt tháng 3 và tháng 4, nhằm quảng bá sản phẩm Australia và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước...

Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo chính thức khởi động Sự kiện "Hương vị Australia 2026" (Taste of Australia). Đây được xem là một nền tảng kết hợp giữa quảng bá ẩm thực và xúc tiến thương mại trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia ngày càng mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc bổ nhiệm đầu bếp Sam Trần làm gương mặt đại diện, đồng thời là nữ đầu bếp Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai trò này. Với gần một thập kỷ làm việc tại Melbourne (Australia), đầu bếp Sam Trần từng làm việc tại các nhà hàng như Sunda Dining, tích lũy kinh nghiệm trong việc kết hợp nguyên liệu và kỹ thuật ẩm thực đa văn hóa.

Trở về Việt Nam, cô sáng lập Gia Restaurant, nhà hàng được trao sao Michelin từ năm 2023. Hành trình của Sam Trần được xem là minh chứng tiêu biểu cho sự kết nối “ngoại giao nhân dân” giữa hai quốc gia thông qua ẩm thực.

Với sự tham gia của khoảng 90 đối tác và nhà tài trợ từ Việt Nam và Australia, "Hương vị Australia 2026" không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực cho người tiêu dùng mà còn đóng vai trò như một nền tảng kết nối kinh doanh trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Thông qua chuỗi sự kiện, người tiêu dùng và các đối tác ngành có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm thực phẩm, đồ uống chất lượng cao của Australia, vốn ngày càng hiện diện rộng rãi tại Việt Nam.

Chủ đề “đa dạng” được lựa chọn xuyên suốt chương trình năm nay, phản ánh bản sắc đa văn hóa của Australia cũng như sự phát triển đa chiều trong quan hệ song phương, từ thương mại, giáo dục đến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Về ẩm thực, các món ăn được phục vụ cũng được chế biến và kết hợp hài hoà giữa các nguyên liệu của Việt Nam và Australia.

Trong suốt tháng 3 và tháng 4, ba hoạt động chính sẽ được diễn ra trong khuôn khổ chương trình, hướng tới cả công chúng và cộng đồng doanh nghiệp:

Sự kiện ra mắt ngày 24/3 được đánh dấu bằng màn trình diễn nấu ăn trực tiếp của đầu bếp Sam Trần tại Dinh thự Tổng lãnh sự Australia. Tại đây, bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của các sáng kiến như Hương vị Australia trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

"Tôi luôn tin rằng ẩm thực có sức mạnh kết nối con người. Ẩm thực tạo ra sự gắn kết giữa các nền văn hóa, khơi mở những cuộc trò chuyện và giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Chương trình này cũng là một nền tảng để xây dựng mối liên kết kinh doanh, tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam với các sản phẩm cao cấp của Australia hiện có sẵn trên thị trường địa phương," bà cho biết.

Tiếp đó, từ ngày 28/3 đến 26/4, 11 nhà hàng và khách sạn tại TP. Hồ Chí minh sẽ tham gia chương trình quảng bá, giới thiệu các thực đơn đặc biệt sử dụng nguyên liệu từ Australia.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Triển lãm Hương vị Australia diễn ra ngày 18/4 tại The Reverie Saigon. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm, mua sắm sản phẩm Australia, đồng thời tìm hiểu các cơ hội giáo dục và hợp tác kinh doanh. Sự kiện cũng có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ Đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ sáng kiến Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (Business Partnerships Platform - BPP) – một sáng kiến của Chính phủ Úc nhằm kết nối nguồn vốn tư nhân với các dự án có tác động xã hội cao và tính thương mại khả thi.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, Hương vị Australia 2026 được kỳ vọng đóng vai trò là “cầu nối mềm” giữa văn hóa và kinh tế.

Việc kết hợp trải nghiệm ẩm thực với xúc tiến thương mại không chỉ góp phần nâng cao nhận diện sản phẩm Australia tại Việt Nam, mà còn mở ra dư địa hợp tác sâu rộng hơn trong chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm giữa hai quốc gia.