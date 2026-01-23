Thịt heo mát Australia chính thức vào thị trường Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác thương mại Australia – Việt Nam, khi dòng thịt heo mát cao cấp của Australia lần đầu tiếp cận nhóm người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc…

Ngày 22/1, tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường thực phẩm Việt Nam ghi nhận thêm một dấu mốc mới khi thịt heo mát nhập khẩu từ Australia chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng. Trong đó, Linley Valley Pork – thương hiệu thịt heo cao cấp đến từ bang Tây Australia – lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược với công ty cổ phần đầu tư BioFarm.

Lễ ra mắt có sự tham dự của Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, đại diện BioFarm cùng đại diện Tập đoàn Craig Mostyn Group – đơn vị sở hữu thương hiệu Linley Valley Pork – đến từ Perth, Australia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Brent Stewart, Phó Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Australia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm 2024. Theo ông, việc Linley Valley Pork trở thành sản phẩm thịt heo mát đầu tiên của Tây Australia xuất khẩu vào Việt Nam là minh chứng rõ nét cho mức độ tin cậy của thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm nông nghiệp Australia.

Thịt heo là loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất tại Việt Nam, trong khi thu nhập của người dân ngày càng tăng kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng và an toàn thực phẩm. Sự xuất hiện của thịt heo mát Australia sẽ mang đến thêm lựa chọn chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt. Ông Brent Stewart, Phó Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh

Theo đại diện phía Australia, khác với loại thịt cấp đông, mô hình “chilled pork” (thịt heo mát) hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều thị trường phát triển. Đây không đơn thuần là phương thức bảo quản, mà là một quy trình khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, pha lóc, kiểm soát nhiệt độ cho đến phân phối, nhằm giữ trọn độ tươi, hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của thịt.

Là nhà sản xuất thịt heo lớn nhất tại Tây Australia, Linley Valley Pork sở hữu chuỗi cung ứng tích hợp hoàn chỉnh – từ trang trại, nhà máy chế biến đến hệ thống đóng gói và xuất khẩu. Doanh nghiệp hiện có công suất chế biến khoảng 16.000 con heo mỗi tuần, với sản lượng lên tới 51 triệu kg thịt mỗi năm, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sinh học và an toàn thực phẩm của Australia.

Thịt heo Linley Valley Pork được sản xuất từ các trang trại tại Tây Australia – khu vực nổi tiếng với môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa và mô hình chăn nuôi bền vững. Heo được nuôi theo chế độ dinh dưỡng cân bằng, chú trọng phúc lợi động vật, góp phần tạo nên chất lượng thịt mềm, ngọt tự nhiên và đồng đều. Toàn bộ quy trình sản xuất đáp ứng các chứng nhận quốc tế như APIQ, HACCP cùng các tiêu chuẩn an sinh động vật khắt khe của Australia.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối thông qua BioFarm – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý chuỗi lạnh, kiểm soát chất lượng và phân phối thực phẩm cao cấp từ Australia, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Phó Tổng lãnh sự Australia đánh giá cao vai trò của BioFarm trong việc đưa các sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn đến thị trường Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai bên.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu ngày càng lớn đối với thực phẩm cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng, sự gia nhập của Linley Valley Pork được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chuẩn mực chất lượng trong ngành thực phẩm, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia.