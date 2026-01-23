Thịt heo mát Australia chính thức vào thị trường Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Như Quỳnh
23/01/2026, 16:27
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác thương mại Australia – Việt Nam, khi dòng thịt heo mát cao cấp của Australia lần đầu tiếp cận nhóm người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc…
Ngày 22/1, tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường thực phẩm Việt Nam ghi nhận thêm một dấu mốc mới khi thịt heo mát nhập khẩu từ Australia chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng. Trong đó, Linley Valley Pork – thương hiệu thịt heo cao cấp đến từ bang Tây Australia – lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược với công ty cổ phần đầu tư BioFarm.
Lễ ra mắt có sự tham dự của Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, đại diện BioFarm cùng đại diện Tập đoàn Craig Mostyn Group – đơn vị sở hữu thương hiệu Linley Valley Pork – đến từ Perth, Australia.
Phát biểu tại sự kiện, ông Brent Stewart, Phó Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Australia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm 2024. Theo ông, việc Linley Valley Pork trở thành sản phẩm thịt heo mát đầu tiên của Tây Australia xuất khẩu vào Việt Nam là minh chứng rõ nét cho mức độ tin cậy của thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm nông nghiệp Australia.
Theo đại diện phía Australia, khác với loại thịt cấp đông, mô hình “chilled pork” (thịt heo mát) hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều thị trường phát triển. Đây không đơn thuần là phương thức bảo quản, mà là một quy trình khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, pha lóc, kiểm soát nhiệt độ cho đến phân phối, nhằm giữ trọn độ tươi, hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của thịt.
Là nhà sản xuất thịt heo lớn nhất tại Tây Australia, Linley Valley Pork sở hữu chuỗi cung ứng tích hợp hoàn chỉnh – từ trang trại, nhà máy chế biến đến hệ thống đóng gói và xuất khẩu. Doanh nghiệp hiện có công suất chế biến khoảng 16.000 con heo mỗi tuần, với sản lượng lên tới 51 triệu kg thịt mỗi năm, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sinh học và an toàn thực phẩm của Australia.
Thịt heo Linley Valley Pork được sản xuất từ các trang trại tại Tây Australia – khu vực nổi tiếng với môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa và mô hình chăn nuôi bền vững. Heo được nuôi theo chế độ dinh dưỡng cân bằng, chú trọng phúc lợi động vật, góp phần tạo nên chất lượng thịt mềm, ngọt tự nhiên và đồng đều. Toàn bộ quy trình sản xuất đáp ứng các chứng nhận quốc tế như APIQ, HACCP cùng các tiêu chuẩn an sinh động vật khắt khe của Australia.
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối thông qua BioFarm – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý chuỗi lạnh, kiểm soát chất lượng và phân phối thực phẩm cao cấp từ Australia, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Phó Tổng lãnh sự Australia đánh giá cao vai trò của BioFarm trong việc đưa các sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn đến thị trường Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai bên.
Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu ngày càng lớn đối với thực phẩm cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng, sự gia nhập của Linley Valley Pork được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chuẩn mực chất lượng trong ngành thực phẩm, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia.
13:00, 12/12/2025
Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Đến năm 2030, quy mô nhóm người cao tuổi toàn cầu có thể gấp đôi trẻ em dưới 5 tuổi…
Không chỉ tại Việt Nam, hành trình chinh phục thị trường của táo Pháp đã và đang diễn ra mạnh mẽ tại các thị trường như Singapore, Thái Lan, thông qua hàng loạt hoạt động sáng tạo do INTERFEL do Hiệp hội Liên ngành Rau quả tươi Pháp triển khai.
Năm 2025, Nhật Bản gây chú ý toàn cầu khi phê duyệt việc sử dụng robot bầu bạn nhằm hỗ trợ dân số đang già hóa nhanh chóng. Đây được xem là lời giải công nghệ cho một cuộc khủng hoảng rất “con người”,..
Với một bộ phận người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để chăm sóc sức khoẻ, du lịch cũng đang trở thành một công cụ để tối ưu hóa cơ thể và lối sống...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Sức khỏe
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: