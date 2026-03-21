Sự kiện ẩm thực độc đáo cùng đầu bếp sao Michelin

Băng Hảo

21/03/2026, 12:15

Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện “Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực” năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...

Với di sản 125 năm, Le Beaulieu được xem là nhà hàng lâu đời nhất tại Việt Nam vẫn hoạt động liên tục cho đến ngày nay.
Trong những năm gần đây, “Four Hands Collaboration” – sự kiện ẩm thực nơi hai đầu bếp từ các nhà hàng, phong cách, thậm chí là quốc gia khác biệt cùng kiến tạo một thực đơn độc quyền – đã trở thành thuật ngữ quen thuộc trong giới fine dining toàn cầu.

Từ Paris, Tokyo, Bangkok đến TP.HCM, Hà Nội, xu hướng này nở rộ như một làn sóng thời thượng, được giới nhà hàng khách sạn khai thác triệt để để tạo dấu ấn và thu hút thực khách sành ăn. 

Thibault Sombardier là đầu bếp danh tiếng hiện đang dẫn dắt nhiều nhà hàng Pháp ấn tượng, bao gồm Restaurant Anne tại Paris. Đây là nhà hàng được đặt tên theo vị Hoàng hậu nước Pháp (vương hậu của vua Louis XIII) tọa lạc trong dinh thự lịch sử Pavillon de la Reine. Chính tư duy ẩm thực ấn tượng của ông đã giúp mang lại ngôi sao Michelin danh giá cho nhà hàng này.

Restaurant Anne tại Paris. 
Trong hai đêm 27 và 28/3, Thibault sẽ cùng Bếp trưởng điều hành Matthieu Pirola của Restaurant Anne và Bếp trưởng Charles Degrendele của nhà hàng Le Beaulieu mang đến thực đơn sáu món đặc biệt tôn vinh tinh hoa ẩm thực Pháp cao cấp tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Cả ba đầu bếp đều có chung niềm đam mê nâng tầm nghệ thuật ẩm thực Pháp cổ điển bằng những điểm nhấn hiện đại, sáng tạo và nguồn nguyên liệu thượng hạng theo mùa. “Cuộc hội ngộ ẩm thực tinh tế này hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình vị giác gần gũi mà không kém phần sâu sắc và đầy khơi gợi”, Bếp trưởng Charles chia sẻ.

Thực đơn đặc biệt có giá từ 4.900.000 đồng/người, hoặc từ 7.200.000 đồng/người kèm rượu vang. Hội viên ALL Accor+ Explorer hưởng ưu đãi giảm 10% cho thực đơn bữa tối và 15% cho rượu vang đi kèm. Thực khách nên đặt bàn trước vì số lượng chỗ ngồi có hạn.

Chuỗi sự kiện “Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực” là nơi các đầu bếp khách mời đạt sao Michelin sẽ cùng phối hợp với Bếp trưởng Charles Degrendele mang đến những trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, có một không hai cho thực khách đến với Metropole Hà Nội. Ra mắt từ năm 2024, “Rendez-vous” đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những sự kiện ẩm thực tinh hoa hàng đầu tại thủ đô.

Đầu bếp Michelin Thibault Sombardier và Bếp trưởng Charles Degrendele của nhà hàng Le Beaulieu.

Trong tháng 3 này, Bếp trưởng Charles cũng ra mắt thực đơn trải nghiệm mới lấy cảm hứng từ nhiều loại mật ong đặc trưng đến từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam và kết hợp tinh tế với các nguyên liệu cao cấp tuyển chọn.

Với di sản 125 năm, Le Beaulieu được xem là nhà hàng lâu đời nhất tại Việt Nam vẫn hoạt động liên tục cho đến ngày nay. Bên cạnh những món kinh điển như súp tôm hùm hay bánh crêpes Suzette đốt rượu được phục vụ bên xe đẩy theo nghi thức truyền thống hơn một thế kỷ qua, Le Beaulieu còn mang đến ẩm thực fine dining Pháp đương đại với những điểm nhấn tinh tế mang cảm hứng Việt Nam.

Năm nay cũng đánh dấu cột mốc 125 năm thành lập Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, khách sạn sẽ mang đến chuỗi sự kiện độc quyền xuyên suốt năm hướng tới vị thế là một trong những khách sạn xa xỉ bậc nhất của khu vực Đông Nam Á.

