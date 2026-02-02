Kết quả điều tra đất đai tại địa phương sẽ là cơ sở để hoạch định chính sách

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Hoàng Bách
02/02/2026, 15:19
Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất giai đoạn 2026–2030 theo đúng quy định pháp luật. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, lập và điều chỉnh quy hoạch, phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có ý kiến chỉ đạo gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công tác điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương giai đoạn 2026–2030.
Theo đó, thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong giai đoạn 2016-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên phạm vi cả nước. Đồng thời điều tra, đánh giá thoái hóa đất ở quy mô quốc gia và 6 vùng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng triển khai công tác điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương.
Qua quá trình thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai đã phản ánh tổng quan thực trạng chất lượng đất, nguyên nhân thoái hóa đất, để từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ, ngăn ngừa thoái hóa đất, phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, công tác điều tra, đánh giá đất đai ở các địa phương định kỳ theo pháp luật đất đai vẫn chưa được quan tâm, đầu tư nguồn lực đúng mức dẫn đến tình trạng thiếu thông tin về: chất lượng đất, tiềm năng đất đai, tình trạng thoái hóa đất, nên việc bố trí sử dụng đất trong hoạch định chính sách, lập quy hoạch, phục vụ cho trồng trọt, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp chưa hợp lý, hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế.
Vì vậy, nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá đất đai phục vụ đa mục tiêu của ngành nông nghiệp - môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2026-2030.
Cụ thể, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, sử dụng kết quả điều tra, đánh giá đất, đánh giá thoái hóa đất, chất lượng đất và tiềm năng đất đai làm căn cứ hoạch định chính sách, ra quyết định; lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có liên quan; phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp.
Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu địa phương ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất trong giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (đối với các địa phương chưa ban hành).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) để được hướng dẫn.
10:14, 30/01/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trong đó, Nghị định đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai…
Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra; lũy kế các dự án đang triển khai ước đạt trên 657.000 căn. Đặc biệt, dữ liệu bất động sản quốc gia cũng được tăng tốc hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành…
Sau 5 mùa tổ chức thành công, Home Hanoi Xuan 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, viết tiếp câu chuyện Tết Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt và thiết kế không gian đương đại, giữa lòng khu đô thị Mailand Hanoi City (Sơn Đồng, Hà Nội).
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026 phát hành ngày 02/01/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: