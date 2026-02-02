Kết quả điều tra đất đai tại địa phương sẽ là cơ sở để hoạch định chính sách

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất giai đoạn 2026–2030 theo đúng quy định pháp luật. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, lập và điều chỉnh quy hoạch, phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có ý kiến chỉ đạo gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công tác điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương giai đoạn 2026–2030.

Theo đó, thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong giai đoạn 2016-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên phạm vi cả nước. Đồng thời điều tra, đánh giá thoái hóa đất ở quy mô quốc gia và 6 vùng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng triển khai công tác điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương.

Qua quá trình thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai đã phản ánh tổng quan thực trạng chất lượng đất, nguyên nhân thoái hóa đất, để từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ, ngăn ngừa thoái hóa đất, phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, công tác điều tra, đánh giá đất đai ở các địa phương định kỳ theo pháp luật đất đai vẫn chưa được quan tâm, đầu tư nguồn lực đúng mức dẫn đến tình trạng thiếu thông tin về: chất lượng đất, tiềm năng đất đai, tình trạng thoái hóa đất, nên việc bố trí sử dụng đất trong hoạch định chính sách, lập quy hoạch, phục vụ cho trồng trọt, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp chưa hợp lý, hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế.

Vì vậy, nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá đất đai phục vụ đa mục tiêu của ngành nông nghiệp - môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, sử dụng kết quả điều tra, đánh giá đất, đánh giá thoái hóa đất, chất lượng đất và tiềm năng đất đai làm căn cứ hoạch định chính sách, ra quyết định; lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có liên quan; phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu địa phương ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất trong giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (đối với các địa phương chưa ban hành).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) để được hướng dẫn.