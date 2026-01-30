Thứ Sáu, 30/01/2026

Trang chủ Bất động sản

Thanh tra Chính phủ triển khai nhiều cuộc thanh tra về quản lý đất đai trong năm 2026

Thanh Xuân

30/01/2026, 10:14

Theo Kế hoạch năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 89 cuộc thanh tra. Đáng chú ý là có nhiều cuộc thanh tra liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đất đai và các dự án có sử dụng đất...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, Cục I sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng đất; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Điện Biên. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1/2026.

Ngoài ra, cũng thanh tra các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3/2026...

Đối với Cục II, đơn vị này sẽ thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về: chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2025 khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên); việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 2/2026.

Đồng thời, thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về: chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2025 khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên); việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến thời gian triển khai là quý 2/2026...

Trong khi Cục III thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và một số dự án đầu tư; việc quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh (địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũ). Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1/2026.

Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, sắp xếp tài sản công trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện một số dự án đầu tư; việc thực hiện một số khoản thu, chi ngân sách; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 2/2026...

Cục V thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra. Đối tượng thanh tra là Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bắc Ninh; một số đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1, 2/2026.

Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra. Đối tượng thanh tra là Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình; một số đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3, 4/2026…

Đối với Cục VI, đơn vị sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - năm 2025. Đối tượng thanh tra là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3/2026.

Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - năm 2025. Đối tượng thanh tra là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai quý 3/2026…

bất động sản đất đai thanh tra chính phủ

