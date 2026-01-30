Thanh tra Chính phủ triển khai nhiều cuộc thanh tra về quản lý đất đai trong năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Thanh Xuân
30/01/2026, 10:14
Theo Kế hoạch năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 89 cuộc thanh tra. Đáng chú ý là có nhiều cuộc thanh tra liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đất đai và các dự án có sử dụng đất...
Trong đó, Cục I sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng đất; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Điện Biên. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1/2026.
Ngoài ra, cũng thanh tra các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3/2026...
Đối với Cục II, đơn vị này sẽ thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về: chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2025 khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên); việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 2/2026.
Đồng thời, thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về: chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - 2025 khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên); việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến thời gian triển khai là quý 2/2026...
Trong khi Cục III thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và một số dự án đầu tư; việc quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh (địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũ). Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1/2026.
Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, sắp xếp tài sản công trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện một số dự án đầu tư; việc thực hiện một số khoản thu, chi ngân sách; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 2/2026...
Cục V thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra. Đối tượng thanh tra là Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bắc Ninh; một số đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 1, 2/2026.
Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định về đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến thời điểm thanh tra. Đối tượng thanh tra là Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình; một số đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3, 4/2026…
Đối với Cục VI, đơn vị sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - năm 2025. Đối tượng thanh tra là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai là quý 3/2026.
Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 - năm 2025. Đối tượng thanh tra là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời hạn thanh tra 60 ngày. Dự kiến triển khai quý 3/2026…
Quý 4/2025, bất động sản công nghiệp phía Nam ghi nhận đà phục hồi rõ nét khi tổng nguồn cung hiện hữu tích lũy của toàn vùng kinh tế trọng điểm đạt khoảng 36.400 ha, tăng gần 28% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030…
Giai đoạn 2026–2028, thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội sẽ đón thêm 150.000m2 nguồn cung mới, chủ yếu tập trung tại khu vực Đống Đa – Ba Đình cũ và khu vực phía Tây. Ngoài ra, trong bối cảnh triển vọng kinh tế tương đối tích cực, giá thuê tại các trung tâm thương mại được kỳ vọng vẫn sẽ tăng…
Thời gian qua, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều người tự ý cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng đất tại các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận, chỉ dựa trên hợp đồng nguyên tắc, giấy tay, phiếu thu, thỏa thuận nội bộ hoặc thông tin từ môi giới không chính thống. Điều này dễ dẫn đến tranh chấp kéo dài, thậm chí bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
Trong bối cảnh GDP Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao giai đoạn 2022 - 2025, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trải dài từ cao tốc, sân bay đến cảng biển, đang được xem là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững và tái cấu trúc không gian kinh tế...
HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu quy hoạch đô thị thông minh đến năm 2030 là 100% quy hoạch chi tiết được số hóa 3D, tích hợp lên hệ thống GIS thống nhất…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: