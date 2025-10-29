Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Đầu tư

Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

29/10/2025, 09:03

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên kết nối 2 thành phố Huế - Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng...

Điểm sạt lở tại Km46 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Điểm sạt lở tại Km46 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ký ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó, khắc phục mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên tuyến đường bộ cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng, mưa lớn đã làm phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị ảnh hưởng lớn, một số vị trí phải tạm đóng đường do ngập lũ, nước chảy xiết, một số vị trí bị sạt lở ta luy, nứt đường.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn phương tiện tham gia giao thông và kịp thời khắc phục các sự cố công trình trên tuyến công trình tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ Xây dựng yêu cầu:

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo theo chức năng, phối hợp chặt chẽ cơ quan Cảnh sát giao thông điều tiết để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được an toàn, thông suốt.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng trong quá trình điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các cơ quan, đơn vị chủ động biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, lực lượng ứng trực tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, sẵn sàng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục nhanh nhất trong trường hợp xảy ra sự cố; đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Bộ Xây dựng lưu ý các vị trí đang thi công mở rộng đường đang khai thác, khẩn trương dọn dẹp, di chuyển máy móc, thiết bị vào đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị; không để máy móc, thiết bị và phương tiện ở những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt, lở đất, ngập sâu…

Theo Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, từ ngày 26-28/10, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra nhiều điểm sạt trượt, nhiều vị trí đã được phê duyệt phương án xử lý đào bạt mái kết hợp tường rọ đá.

Các vị trí xuất hiện sạt trượt mới gồm đoạn Km45+260 - Km45+300; đoạn Km47+00 - Km47+080; Km8 và Km46. Cảnh sát giao thông đã tổ chức cán bộ chiến sĩ túc trực phân luồng giao thông từ xa, đặt biển cấm phương tiện xe tải đi lên hai đầu tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Riêng cao tốc La Sơn - Túy Loan có những vị trí sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn. Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng và Huế đã phối hợp tổ chức phân luồng, không cho phương tiện vào tuyến đường này đến khi khắc phục xong các điểm sạt lở.

Đối với các tuyến khác như đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều điểm sạt lở, ngập nước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã cắt cử lực lượng chốt chặn từ sáng 27/10 đến nay, phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố để nhanh chóng thông tuyến các tuyến đường này.

Theo thống kê, trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua thành phố Đà Nẵng hiện có 6 điểm ngập sâu. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo người dân và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Cao tốc La Sơn - Hoà Liên đường Hồ Chí Minh hạ tầng sạt lở đất ứng phó mưa lũ

