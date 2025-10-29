Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên kết nối 2 thành phố Huế - Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng...

Ngày 28/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ký ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó, khắc phục mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên tuyến đường bộ cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng, mưa lớn đã làm phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị ảnh hưởng lớn, một số vị trí phải tạm đóng đường do ngập lũ, nước chảy xiết, một số vị trí bị sạt lở ta luy, nứt đường.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn phương tiện tham gia giao thông và kịp thời khắc phục các sự cố công trình trên tuyến công trình tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ Xây dựng yêu cầu:

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo theo chức năng, phối hợp chặt chẽ cơ quan Cảnh sát giao thông điều tiết để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được an toàn, thông suốt.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tư vấn, nhà thầu thi công phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng trong quá trình điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các cơ quan, đơn vị chủ động biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, lực lượng ứng trực tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, sẵn sàng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục nhanh nhất trong trường hợp xảy ra sự cố; đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Bộ Xây dựng lưu ý các vị trí đang thi công mở rộng đường đang khai thác, khẩn trương dọn dẹp, di chuyển máy móc, thiết bị vào đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị; không để máy móc, thiết bị và phương tiện ở những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt, lở đất, ngập sâu…