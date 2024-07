Khách quốc tế đến Nghệ An tăng mạnh

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Nghệ ban hành kế hoạch phát triển du lịch của ngành năm 2024; tích cực hợp tác, liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp du lịch trong nước tổ chức hoạt động kích cầu du lịch và lên kế hoạch đón khách; đồng thời xây dựng các kế hoạch khảo sát xây dựng sản phẩm mới, tổ chức tập huấn.

Nhờ đó, du lịch những tháng đầu năm và đặc biệt vào các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ 30/4, 1/5 đạt được những kết quả tích cực. Lượng khách du lịch đến tỉnh này tăng nhanh, các dịch vụ du lịch cơ bản đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường khách du lịch.

Kết quả, lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm 2024 đến Nghệ An đạt gần 5,5 triệu lượt, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 3,4 triệu lượt, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 62% kế hoạch năm; khách quốc tế đạt 48.200 lượt, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 70% kế hoạch năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023). Trong đó, 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Nghệ An đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An. Từng bước triển khai lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Kim Liên – Nam Đàn. Triển khai thực hiện Quy hoạch Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, Nghệ An tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và chuyển đổi số; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường và tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác phát triển du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đẩy nhanh khôi phục, mở rộng hoạt động du lịch.

Nghệ An đẩy mạnh hợp tác liên kế giữa các điểm đến, giữa các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… nhằm kết nối Nghệ An vào chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng để thu hút khách du lịch. Tăng cường kết nối Vinh - Cửa Lò - Nam Đàn với các khu, điểm du lịch trong tỉnh thành tour, tuyến du lịch hấp dẫn.