Nghệ An thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2024, theo thông tin tại phiên họp, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,95%; khu vực dịch vụ ước tăng 5,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,77%.

Khu vực nông nghiệp tiếp tục ổn định, vụ đông xuân 2023-2024 được mùa thắng lợi. 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 140,2% cùng kỳ và vượt kịch bản đề ra (8.615 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 11.052 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 836 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên họp

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 10,03% so với cùng kỳ. Nhiều dự án mới được đi vào hoạt động, ổn định công suất góp phần tăng năng lực sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.350,5 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.018,45 triệu USD, tăng 53,33% so với cùng kỳ năm 2023; lượt khách ước đạt 5,48 triệu người.

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đến ngày 15/6, toàn tỉnh Nghệ An cấp mới 39 dự án, điều chỉnh 77 lượt dự án, với tổng số vốn là 16.921,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,14 lần.

Đến ngày 20/6, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.281,992 tỷ đồng, đạt 36,16%, cao hơn so với cùng kỳ 29,7%; trong đó, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.561,992 tỷ đồng, đạt 33,75%. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 30.300 người, đạt 64,47% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh này hoàn thành hồ sơ để phê duyệt quy hoạch Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ, quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo các điều kiện thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên

Ngành nông nghiệp Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh xử lý tồn tại trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, phối hợp với ngành tài chính thực hiện giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Mồng và dự án hồ Khe Lại – Vực Mấu.

Ông Trung cũng đề nghị các địa phương thực hiện tốt những nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Dự án đường dây 500kV, mở rộng, nâng cấp QL7, dự án khu công nghiệp Thọ Lộc, khu công nghiệp Hoàng Mai II...