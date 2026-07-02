Khách sạn mặt tiền biển Vlasta - Sầm Sơn: Điều gì tạo nên giá trị của dòng tài sản khai thác lưu trú?

Được phát triển bởi Văn Phú, Vlasta - Sầm Sơn là khu đô thị biển được quy hoạch theo mô hình tích hợp, kết hợp không gian an cư, thương mại, nghỉ dưỡng và giải trí. Trong tổng thể đó, Boutique Hotel được định vị là dòng sản phẩm khách sạn chuyên biệt, hướng tới nhu cầu khai thác lưu trú, đồng thời kế thừa hệ tiện ích và hệ sinh thái dịch vụ đã đi vào vận hành.
Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, vị trí luôn là yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, các sản phẩm vừa sở hữu vị trí mặt tiền biển, vừa có pháp lý sở hữu lâu dài không còn nhiều trên thị trường. Đây là nhóm tài sản có lợi thế về khả năng tích lũy giá trị cũng như tính ổn định trong chiến lược nắm giữ dài hạn.
Sản phẩm Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn được quy hoạch trên trục đại lộ ven biển với tầm nhìn trực diện biển và pháp lý sở hữu lâu dài. Mô hình này cho phép chủ sở hữu vừa khai thác hoạt động lưu trú, vừa nắm giữ tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. So với nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng có thời hạn sở hữu, pháp lý lâu dài góp phần mở rộng dư địa khai thác, chuyển nhượng và kế thừa tài sản.
Hiệu quả của một tài sản lưu trú không chỉ đến từ vị trí mà còn phụ thuộc vào quy hoạch, công năng và năng lực vận hành.
Khác với nhiều mô hình lưu trú được cải tạo từ nhà phố hoặc shophouse, Boutique Hotel được quy hoạch ngay từ đầu theo tiêu chuẩn khách sạn. Điều này giúp tối ưu công năng khai thác, vận hành và trải nghiệm lưu trú ngay từ thiết kế. Mỗi tòa gồm 8 tầng, sở hữu mặt tiền rộng tới 36m cùng tổng diện tích khoảng gần 1.000 m2. Thiết kế hướng đến tối ưu công năng lưu trú với quy mô khai thác lên tới 68 phòng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Hai tầng khối đế được định hướng phát triển cho các hoạt động thương mại và dịch vụ. Chủ sở hữu có thể linh hoạt thiết kế, bố trí các không gian như nhà hàng, cà phê hoặc các tiện ích phục vụ du khách, phù hợp với định vị và mô hình kinh doanh, qua đó mở rộng nguồn thu trong quá trình vận hành.
Với quy mô này, Boutique Hotel có thể đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, từ khách nghỉ dưỡng, khách gia đình, khách đoàn đến khách MICE. Việc đa dạng hóa tệp khách được kỳ vọng góp phần duy trì công suất phòng, tối ưu hiệu quả khai thác và nâng cao giá trị vận hành trong dài hạn.
Bên cạnh mô hình khai thác, Boutique Hotel còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu tại Vlasta - Sầm Sơn, nơi các hoạt động lưu trú, thương mại, nghỉ dưỡng và giải trí được phát triển đồng bộ.
Khu đô thị sở hữu gần 1 km mặt biển, quảng trường biển, khu phố thương mại, khu vui chơi trẻ em cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ phục vụ du khách. Bên cạnh đó, sự hiện diện của tổ hợp khách sạn quốc tế Lasong by The Unlimited Collection góp phần hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú và nâng tầm trải nghiệm tại điểm đến.
Việc phát triển đồng bộ hạ tầng, tiện ích và các hoạt động dịch vụ không chỉ góp phần gia tăng sức hút của khu đô thị mà còn tạo điều kiện kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng nguồn khách. Khi cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại từng bước hình thành, Boutique Hotel có thêm nền tảng để khai thác nguồn khách từ cả nội khu và bên ngoài, giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch biển.
Bên cạnh những lợi thế nội tại, Boutique Hotel còn nằm tại Nam Sầm Sơn - khu vực đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố biển với định hướng phát triển du lịch xanh, hạ tầng đồng bộ, kinh tế ban đêm và du lịch bốn mùa.
Theo kế hoạch phát triển du lịch, năm 2025 Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách với doanh thu đạt 17.480 tỷ đồng. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu vượt 9 triệu lượt khách. Cùng với việc hoàn thiện các trục hạ tầng như Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 47 và hệ thống giao thông liên vùng, Nam Sầm Sơn được kỳ vọng tiếp tục gia tăng sức hút đối với hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng.
Lượng khách gia tăng cùng định hướng phát triển điểm đến bốn mùa được xem là nền tảng mở rộng nhu cầu lưu trú trong dài hạn. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở lưu trú có vị trí thuận lợi, quy hoạch bài bản và năng lực vận hành chuyên nghiệp gia tăng hiệu quả khai thác.
Sự kết hợp giữa vị trí mặt tiền biển, pháp lý sở hữu lâu dài, mô hình khách sạn chuyên biệt và hệ sinh thái du lịch đã hiện hữu tạo nên những lợi thế riêng cho Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các tài sản có khả năng khai thác vận hành, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm nhà đầu tư theo đuổi chiến lược khai thác lưu trú và nắm giữ tài sản dài hạn.
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