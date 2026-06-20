Khai mạc Hội báo 2026: Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 và Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026 là chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và TP. Hải Phòng tham quan gian trưng bày của Tạp chí VnEconomy tại Hội báo toàn quốc năm 2026.

Chiều 19/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2025 – 21/6/2026).

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: "Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng". Quán triệt tư tưởng đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ: quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng...

Tiếp đến, những người làm báo phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: TTXVN

Ông Quyết cũng đề nghị báo chí phải làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng...

Đặc biệt, người làm báo phải kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo.

"Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng", đồng chí đề nghị.

Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. "Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng", ông Quyết nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là giai đoạn có tính bước ngoặt đối với giới báo chí khi vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng – những độc giả, khán thính giả từ mọi miền tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí mà còn là diễn đàn giao lưu, cầu nối giữa những người làm báo với công chúng.

Tại Hội báo toàn quốc năm 2026, TP. Hải Phòng tổ chức gian trưng bày đặc sắc với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ và Toả sáng”, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội báo toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra 11 phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai.

Đặc biệt là bài toán “AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam”. Tại Hội báo toàn quốc năm 2026 còn diễn ra cuộc thi Tiếng hát người làm báo với sự tham gia của các nhà báo trong nước và quốc tế từ các nước như: Lào, Thái Lan, Campuchia.

“Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” Hội Báo năm nay có chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” nhằm khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng là luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân. Hội Báo toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 66 cơ quan báo chí với 87 gian trưng bày đến từ các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Các gian trưng bày được phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu TP. Hải Phòng, khu các cấp Hội nhà báo, khu trưng bày ngoài trời...

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Hội báo năm 2026:

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu - Ảnh TTXVN

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm gian trưng bày tại Hội báo - Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thăm gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - Ảnh: VnEconomy