Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

Hà Lê

06/04/2026, 09:09

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ lập pháp 2026–2031 với nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, công tác lập pháp và các quyết sách phát triển kinh tế – xã hội.

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh TTXVN
Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh TTXVN

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các vị khách quốc tế.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự chuẩn bị công phu, tổ chức bài bản và sự đồng thuận cao của cử tri, nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cùng với thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, kết quả bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội mới trúng cử, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân tới cử tri và nhân dân cả nước; ghi nhận những đóng góp của Quốc hội khóa XV với nhiều đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, Quốc hội số và trí tuệ nhân tạo; khẳng định vai trò “đi trước một bước về thể chế”, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đánh giá bối cảnh phát triển của đất nước sau 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết kinh tế duy trì tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%; quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục kế thừa thành tựu các nhiệm kỳ trước, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị hiện đại; tăng cường chất lượng lập pháp, bảo đảm pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà còn “tốt trong cuộc sống”.

Thông tin về chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung trọng tâm, gồm: nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước; đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030; thông qua 8 luật và một số nghị quyết quan trọng của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu Quốc hội đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Quốc hội đã thông qua chương trình Kỳ họp thứ Nhất gồm những nội dung quan trọng:

Thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; đây cũng là định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Thứ hai, Quốc hội nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Thứ tư, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; trong đó, việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động do xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Thứ năm, xem xét, thông qua 8 luật và 1 Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

08:05, 06/04/2026

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình

17:57, 03/04/2026

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình

Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

17:26, 03/04/2026

Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Trước biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết đang triển khai đồng bộ giải pháp từ giống, canh tác, dự trữ đến thu mua, xuất khẩu, nhằm ổn định sản xuất lúa gạo và bảo đảm lợi ích nông dân, doanh nghiệp.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

