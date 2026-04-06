Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ lập pháp 2026–2031 với nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, công tác lập pháp và các quyết sách phát triển kinh tế – xã hội.

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các vị khách quốc tế.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự chuẩn bị công phu, tổ chức bài bản và sự đồng thuận cao của cử tri, nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cùng với thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, kết quả bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội mới trúng cử, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân tới cử tri và nhân dân cả nước; ghi nhận những đóng góp của Quốc hội khóa XV với nhiều đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, Quốc hội số và trí tuệ nhân tạo; khẳng định vai trò “đi trước một bước về thể chế”, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đánh giá bối cảnh phát triển của đất nước sau 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết kinh tế duy trì tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%; quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục kế thừa thành tựu các nhiệm kỳ trước, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị hiện đại; tăng cường chất lượng lập pháp, bảo đảm pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà còn “tốt trong cuộc sống”.

Thông tin về chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung trọng tâm, gồm: nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước; đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách; xem xét các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030; thông qua 8 luật và một số nghị quyết quan trọng của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu Quốc hội đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.