Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 8/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 50…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đây là Phiên họp thường kỳ trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: Công tác lập pháp “không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Cũng tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội. Bao gồm chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự. Bên cạnh đó, một số công việc khác được xem xét tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây.

Trên cơ sở chương trình làm việc đã được bố trí kỹ lưỡng, chặt chẽ về thời gian và nội dung; khối lượng công việc lớn, áp lực cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành việc xem xét tất cả các nội dung đúng tiến độ thời gian đã được dự kiến.

“Đây là kỳ họp cuối cùng trong điều kiện đất nước chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị cho 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam…

Với những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa hết sức đặc biệt đó, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban, các đồng chí trong Thường vụ Quốc hội, phối hợp cùng với Chính phủ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và phải đảm bảo có chất lượng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.