Khai mạc Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 ghi nhận hàng trăm phiên kết nối 1:1

Ngay ngày khai mạc Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026, 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng đã được tổ chức.

Các bên tập trung trao đổi về yêu cầu kỹ thuật, phạm vi cung cấp, tiến độ triển khai và năng lực đáp ứng, qua đó sàng lọc và xác định đối tác phù hợp cho từng dự án.

NHU CẦU DỰ ÁN ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC PHIÊN GIAO THƯƠNG TRỰC TIẾP

Sáng 16/9/2026, Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Tính đến 10h giờ sáng, triển lãm ghi nhận hơn 10.000 lượt khách đăng ký tham quan, gồm đại diện chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp sản xuất.

Các phiên giao thương diễn ra sôi động, kết nối Nhà mua hàng và Nhà cung cấp tại Chương trình Giao thương – Kết nối Cung Cầu.

Tại khu giao thương, 350 phiên kết nối 1:1 giữa nhà mua hàng và doanh nghiệp cung ứng đã diễn ra, nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp cho những dự án công nghiệp và công nghệ cao. Nội dung trao đổi tập trung vào các nhu cầu về cơ điện, điện – năng lượng, HVAC, phòng sạch, tự động hóa, vật liệu và xử lý môi trường. Trong đó, ba nhóm hạng mục được trao đổi nhiều gồm Cơ điện & PCCC và HVAC (Lạnh – Điều hòa) chiếm ~49% tổng số nhu cầu; Vật liệu công trình và Điện & Năng lượng bền vững và Tự động hóa, Kho bãi/Logistics, Dịch vụ công nghiệp.

Trước sự kiện, Ban Tổ chức đã ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm cho các dự án xây mới, mở rộng và nâng cấp nhà máy giai đoạn 2026–2027. Ngay trong ngày khai mạc, các nhu cầu này được phân loại và đưa vào phiên kết nối 1:1 với những doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp và năng lực cung ứng phù hợp.

Một trong những nhà mua hàng tham gia chương trình là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HVC Group), với nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp cho 4 nhóm hạng mục trọng điểm: thiết bị cơ điện và vật tư phụ trợ (100–120 tỷ đồng/năm); hệ thống đường ống MEP (60–80 tỷ đồng/năm); hệ thống HVAC, PCCC và điện nhẹ (50–70 tỷ đồng/năm); cùng các nhà thầu phụ, đội ngũ thi công cho dự án nhà xưởng, tòa nhà và hạ tầng (100–150 tỷ đồng).

Trong 12 nhà cung cấp được kết nối, HVC Group đã làm việc với NANOFLEX & ATATA INSULATION về nhu cầu triển khai hệ thống HVAC cho các dự án tòa nhà, đồng thời tìm kiếm nhà thầu phụ và nhân công thi công nhà xưởng, tòa nhà, hạ tầng và cơ điện. Nội dung trao đổi tập trung vào các giải pháp Chiller, AHU, VRV/VRF, panel sandwich cách nhiệt, tấm chống nóng và năng lực thi công công nghiệp; qua đó đánh giá mức độ phù hợp về kỹ thuật, phạm vi cung cấp, tiến độ triển khai và điều kiện hợp tác.

Ở nhóm tổng thầu xây dựng công nghiệp, Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp NSN có nhu cầu mua sắm thường xuyên khoảng 205–284 tỷ đồng cho các hạng mục xây dựng, HVAC – phòng sạch, hệ thống điện và PCCC. Trong các nhà cung cấp được kết nối, Tập đoàn Austdoor phù hợp với nhu cầu của NSN về cửa cuốn, cửa trượt, cửa thép, cửa nhôm và cửa chống cháy cho công trình công nghiệp. Hai bên đã trao đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn – PCCC, phương án tích hợp vào thiết kế công trình, năng lực cung ứng, tiến độ lắp đặt và dịch vụ sau bán hàng.

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, bà Trần Thảo Hòa - Trưởng phòng Cung ứng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp NSN cho biết:“Tại NSN, chúng tôi quan niệm lựa chọn nhà cung cấp không đơn thuần là mua một sản phẩm, mà là tìm kiếm một đối tác chiến lược đồng hành dài lâu. Giá trị cốt lõi mà NSN đề cao chính là chữ tín và sự cam kết giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh - từ tiến độ thi công đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Bên cạnh đó, bài toán hiệu quả phải được giải quyết tổng thể dựa trên tổng chi phí đầu tư tối ưu, đi kèm năng lực phối hợp kỹ thuật linh hoạt theo từng đặc thù dự án. Buổi làm việc với Tập đoàn Austdoor đã mở ra cơ sở để hai bên tiếp tục rà soát nhu cầu cụ thể và xem xét cơ hội hợp tác trong thời gian tới.”

Các phiên kết nối 1:1 là bước sàng lọc ban đầu, giúp nhà mua hàng xác định những đơn vị cần tiếp tục thẩm định; đồng thời giúp nhà cung cấp nắm rõ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc và điều kiện tham gia từng hạng mục.

TỪ BÀN GIAO THƯƠNG ĐẾN KIỂM CHỨNG GIẢI PHÁP TẠI GIAN HÀNG

Sau các phiên kết nối 1:1, một số nhà mua hàng tiếp tục khảo sát tại khu trưng bày để kiểm tra thiết bị, đối chiếu cấu hình và trao đổi chuyên sâu với đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp cung ứng.

Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng trong ngày đầu khai mạc Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026.

Tại gian hàng DLK Trading Service LTD, đại diện Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Novaon đã trao đổi về nhu cầu cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho cụm công nghiệp quy mô 40 ha. Hai bên tập trung làm rõ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc, tiến độ triển khai và khả năng tích hợp với hệ thống HVAC, thông gió và đường ống kỹ thuật. Kết quả khảo sát là cơ sở để DLK đề xuất phương án cung cấp, thi công và tích hợp hệ thống MEP phù hợp với yêu cầu thực tế của dự án.

“Với dự án cụm công nghiệp quy mô 40 ha, hệ thống cấp thoát nước cần được tính toán đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu với hạ tầng MEP và tiến độ thi công tổng thể. Qua phiên làm việc, DLK đã hiểu rõ hơn nhu cầu của Novaon để tiếp tục rà soát phạm vi, điểm đấu nối và xây dựng phương án triển khai phù hợp.” - Đại diện DLK Trading Service LTD chia sẻ.

Bên cạnh các phiên làm việc 1:1, hệ thống Smart Matching tiếp tục đối chiếu nhu cầu của khách tham quan với nhóm sản phẩm và giải pháp tại khu trưng bày. Chương trình Leadership Connect mở rộng kết nối ở cấp lãnh đạo về định hướng đầu tư và khả năng hợp tác. Các hội thảo chuyên môn cung cấp thêm thông tin kỹ thuật về HVAC, phòng sạch, kiểm soát môi trường và tối ưu năng lượng trong nhà máy. Các hoạt động này tạo thành quy trình kết nối xuyên suốt: từ xác định nhu cầu, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp và trao đổi yêu cầu kỹ thuật đến khảo sát giải pháp, đánh giá năng lực và xác định bước làm việc tiếp theo.

Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 không thay thế quá trình thẩm định kỹ thuật, đánh giá thương mại hay đấu thầu của từng dự án. Giá trị của triển lãm nằm ở việc rút ngắn giai đoạn tìm kiếm và sàng lọc ban đầu, giúp bên mua tiếp cận sớm hơn với những doanh nghiệp có năng lực phù hợp, đồng thời giúp nhà cung cấp hiểu rõ yêu cầu dự án trước khi xây dựng phương án kỹ thuật và thương mại.

Từ bàn giao thương đến khu trưng bày, mỗi nhu cầu cụ thể được kết nối với những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục đánh giá về kỹ thuật, thương mại và phương án triển khai sau triển lãm.