Từ Top 39 PRIVATE 100 đến câu chuyện thế hệ lãnh đạo mới của Tân Á Đại Thành

Sau khi được công bố ở vị trí Top 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành chính thức được vinh danh tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100 ngày 15/9/2026.

Đại diện Tập đoàn tham dự sự kiện là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh - một trong những thành viên thế hệ thứ ba đang tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Ngày 15/9/2026, Tập đoàn Tân Á Đại Thành được vinh danh tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100 - sự kiện ghi nhận Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực MEYGROUP Nguyễn Phương Anh đại diện Tập đoàn tham dự và đón nhận vinh danh.

Theo kết quả PRIVATE 100, Tân Á Đại Thành đứng thứ 39 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, thuộc nhóm doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất. Đây cũng là một dấu mốc ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp sau hơn ba thập kỷ hoạt động.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh đại diện Tập đoàn đón nhận vinh danh tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100 ngày 15/9/2026.

TỪ TOP 39 ĐẾN SỰ GHI NHẬN VỀ ĐÓNG GÓP

Với Tân Á Đại Thành, vị trí Top 39 PRIVATE 100 phản ánh quy mô hoạt động cũng như đóng góp của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Phía sau con số 1.474 tỷ đồng là hành trình 33 năm của một doanh nghiệp Việt khởi đầu từ lĩnh vực công nghiệp, đã mở rộng hoạt động và hình thành mô hình đa ngành.

Hiện Tân Á Đại Thành phát triển trên ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản. Trong đó, công nghiệp tiếp tục là nền tảng được tích lũy qua nhiều thập kỷ; bất động sản mở rộng không gian phát triển từ các sản phẩm phục vụ ngôi nhà đến kiến tạo không gian sống; công nghệ cao được định hướng hỗ trợ sản xuất, quản trị, phát triển sản phẩm và các mô hình đô thị thông minh.

Cùng với sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực hoạt động, phương thức quản trị cũng từng bước thay đổi để phù hợp với một hệ sinh thái ngày càng đa dạng. Ở thời điểm bước sang thập niên phát triển thứ tư, quá trình ấy đang song hành với một chuyển động đáng chú ý khác: sự tiếp nối giữa các thế hệ trong một doanh nghiệp gia đình đã có 33 năm hình thành và phát triển.

THẾ HỆ THỨ BA THAM GIA SÂU HƠN VÀO ĐIỀU HÀNH

Tân Á Đại Thành là một trong những doanh nghiệp gia đình Việt Nam có sự kế thừa qua ba thế hệ. Nếu thế hệ sáng lập đặt những viên gạch đầu tiên, thế hệ thứ hai tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô, thì hiện nay thế hệ thứ ba đã tham gia sâu vào nhiều lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, trong đó có Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh cùng các thành viên khác của thế hệ kế cận.

Tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100 lần này, bà Nguyễn Phương Anh tham dự với vai trò đại diện lãnh đạo Tân Á Đại Thành. Bà hiện đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực MEYGROUP - trụ cột bất động sản trong hệ sinh thái của Tập đoàn. Sự tham gia ngày càng rõ nét của thế hệ thứ ba tại các lĩnh vực hoạt động cho thấy câu chuyện kế thừa đang dần được nối dài bằng sự đồng hành giữa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và những cách tiếp cận mới của lớp kế cận.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100.

KẾ THỪA NỀN TẢNG, MỞ RA NHỮNG GIÁ TRỊ MỚI

Với một doanh nghiệp gia đình đã trải qua 33 năm, sự tiếp nối giữa các thế hệ không chỉ nằm ở vị trí lãnh đạo mà còn ở việc kế thừa kinh nghiệm, đồng thời đưa tư duy quản trị hiện đại, công nghệ và dữ liệu vào hoạt động. Sự kết hợp này đang đồng hành cùng quá trình phát triển ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản của Tân Á Đại Thành.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh trao đổi cùng các đại biểu và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại Lễ tôn vinh PRIVATE 100 ngày 15/9/2026.

Top 39 PRIVATE 100 cùng 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025 là một dấu mốc ghi nhận đóng góp của Tân Á Đại Thành sau hơn ba thập kỷ phát triển. Đằng sau con số là hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sự hiện diện của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Câu chuyện ba thế hệ vì thế cũng mở ra một chặng tiếp nối, nơi những nền tảng đã được gây dựng tiếp tục được trao truyền và phát huy. Đó cũng là tinh thần của sứ mệnh “Lan tỏa phồn vinh” mà Tân Á Đại Thành theo đuổi - gắn sự phát triển của doanh nghiệp với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.