Vận hành thị trường tài sản mã hóa trong năm nay, chủ trọng bảo vệ nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền

Ngày 15/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Về các nội dung cụ thể, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về thị trường tài sản mã hóa. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế giám sát đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và giao dịch của nhà đầu tư trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), trong đó chú trọng quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền.
Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực này.
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, khu vực này chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
Chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các điều kiện tiếp cận tín dụng và thị trường vốn.
Bổ sung thông tin về thị trường chứng khoán, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói rằng Việt Nam đang nghiên cứu sắp xếp lại các bảng giao dịch, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, tính minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và tăng cường giám sát, ngăn ngừa hành vi thao túng, làm giá.
Phản hồi các đề xuất của phía Việt Nam, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định về quản lý tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, trong khi FMA là cơ quan tham gia triển khai tại Áo.
Đối với các vấn đề chuyên môn cụ thể, bà đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai bên chia sẻ thông tin và trao đổi sâu về những vấn đề cùng quan tâm.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác do FMA đề xuất và bày tỏ tin tưởng các kênh phối hợp sẽ góp phần cụ thể hóa hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa hai bên trong thời gian tới.
Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo là cơ quan giám sát tài chính độc lập, tự chủ và tích hợp của Cộng hòa Áo, được thành lập năm 2002, có trụ sở tại Vienna. FMA thực hiện giám sát đối với ngân hàng, bảo hiểm, quỹ hưu trí, công ty chứng khoán, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư, quỹ đầu tư, sở giao dịch chứng khoán, cơ sở hạ tầng thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về giám sát thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, phòng, chống rửa tiền và xử lý hoạt động tài chính không được cấp phép.
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