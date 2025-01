Khai thác tạm thời hai đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm đoạn từ nút giao Trung Lương đến nút giao Quốc lộ 1A và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo VEC, mục đích của phương án tổ chức giao thông tạm là nhằm kết nối các tuyến đường bộ trong khu vực, điều chỉnh và giảm lưu lượng giao thông trên các tuyến đường đang khai thác, từ đó giúp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực dịp Tết Nguyên đán 2025 và lễ hội Xuân 2025.

Về thời gian đưa vào khai thác tạm, VEC cho biết sẽ thông báo chính thức sau khi đoạn tuyến được phép đưa vào khai thác. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác tạm được thông tin cụ thể như sau:

Đoạn đầu tuyến - Từ Nút giao Trung Lương đến Nút giao Quốc lộ 1A Đoạn (Km0+000 - Km3+420), các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc trừ các đối tượng gồm: xe ô tô tải trên 10 tấn; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 Km/giờ; xe máy, xe mô tô hai bánh; máy kéo, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc, xe thi công); xe thô sơ, người đi bộ; súc vật.

Theo đó, vận tốc khai thác trên chính tuyến là 60 km/giờ. Trong phạm vi nút giao quy định phạm vi vòng xuyến 40 km/giờ; đối với đường dẫn và các nhánh khác là 50 Km/giờ. Khoảng cách an toàn giữa các xe là lớn hơn 35 m đối với tốc độ 60 km/giờ.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác tạm từ Km0+000 - Km3+420 có 2 nút giao gồm nút giao giữa dự án với đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương (nút giao số 1); nút giao với Quốc lộ 1 (nút giao số 2).

Đoạn cuối tuyến - Từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51 (Km50+530 - Km57+581), các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc trừ các đối tượng gồm: xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/giờ; xe máy, xe mô tô hai bánh; máy kéo, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc, xe thi công); xe thô sơ, người đi bộ; Súc vật.

Vận tốc khai thác tối đa trên chính tuyến là 100 km/giờ, vận tốc tối thiểu 60 km/giờ; Trong phạm vi nút giao quy định phạm vi vòng xuyến không quá 40 km/giờ; đối với đường dẫn và các nhánh khác không quá 50 km/giờ. Khoảng cách an toàn giữa các xe là lớn hơn 70 m đối với tốc độ 100 Km/giờ.

Trong đó, đoạn tuyến đưa vào khai thác tạm từ Km50+530 - Km57+581 có 2 nút giao.

Tại nút giao số 7 (Km50+530) - nút giao Phước An, phương tiện từ Cảng Phước An rẽ phải lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51; phương tiện từ Nhơn Trạch qua vòng xuyến rẽ trái lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51; phương tiện trên cao tốc (hướng Quốc lộ 51 về Phước An) rẽ phải ra nhánh xuống, nhập vòng xuyến đi Cảng Phước An hoặc Nhơn Trạch (đường Trường Chinh); phương tiện từ Cảng Phước An đến Nhơn Trạch lưu thông qua vòng xuyến.

Tại nút giao số 8 (Km57+581) - nút giao Quốc lộ 51, các phương tiện trên Quốc lộ 51 (Biên Hòa đi Vũng Tàu) rẽ phải lên cao tốc đi Cảng PhướcAn, Nhơn Trạch hoặc TP.HCM; phương tiện trên Quốc lộ 51 (Vũng Tàu đi Biên Hòa) rẽ trái qua vòng xuyến lên cao tốc đi các hướng trên; phương tiện trên cao tốc (Phước An đi Quốc lộ 51) ra nhánh xuống, rẽ phải đi Vũng Tàu hoặc rẽ trái qua vòng xuyến đi Biên Hòa; phương tiện trên Quốc lộ 51 (hai chiều) di chuyển qua vòng xuyến tại nút giao.

Theo VEC, trong quá trình lưu thông, cấm các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ). Giai đoạn đầu khi đưa vào khai thác tạm, VEC chưa thực hiện thu phí sử dụng đường bộ. Thời điểm tổ chức thu phí sẽ được VEC công bố sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thời gian tới, VEC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung phương án tổ chức giao thông nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.