Khám, cấp cứu hơn 567.000 lượt người bệnh trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thường trực 24/24 giờ. Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc ghi nhận hơn 567.000 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu; trên 200.700 trường hợp nhập viện điều trị nội trú...

Bộ Y tế vừa có văn bản báo cáo về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc.

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết trong tháng 1/2026, Ấn Độ ghi nhận 2 trường hợp mắc và Bangladesh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do virus Nipah.

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ xâm nhập vào nước ta ở mức thấp, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó; tổ chức hội nghị tập huấn; kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bờ Y (Quảng Ngãi), Lệ Thanh (Gia Lai), Đăk Pơ và Bu Prăng (Lâm Đồng). Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch tập trung. Theo thống kê, trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay là hơn 23.400 trường hợp, 4 ca tử vong.

Bệnh tay chân miệng ghi nhận gần 1.000 trường hợp, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là gần 14.600 trường hợp, 2 ca tử vong.

Sởi ghi nhận 105 trường hợp, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là trên 1.400 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn; các bệnh khác ổn định.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thường trực 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; thực hiện báo cáo trực tuyến tại 1.672 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh và trung tâm y tế khu vực.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc ghi nhận 567.496 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu; 200.772 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 22.082 ca phẫu thuật, trong đó 3.591 ca phẫu thuật cấp cứu; 18.167 trẻ sơ sinh chào đời, trong đó 8.928 ca mổ đẻ.

Tổng số bệnh nhân tử vong (bao gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 2.261 trường hợp.

Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết, đã ghi nhận hơn 27.000 lượt khám nghi do tai nạn giao thông; 10.780 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó 75 trường hợp tử vong trước viện, 44 trường hợp tử vong tại viện và 63 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tai nạn do pháo nổ ghi nhận 345 trường hợp khám, cấp cứu (trong số này chưa loại trừ trường hợp trùng lặp theo danh sách ca bệnh, một số người bệnh có thể chuyển tuyến qua nhiều bệnh viện); 182 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong.

Tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 62 ca khám, cấp cứu; 31 ca nhập viện; 3 ca tử vong.

Về ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, toàn quốc ghi nhận 666 ca khám, cấp cứu; 418 ca nhập viện theo dõi điều trị; 12 ca chuyển viện; 2 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cũng cho biết trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 14/2-22/2/2026), Bộ đã triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tăng cường các hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hệ thống bảo đảm an toàn thực phẩm trong ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương đã duy trì thường xuyên các kíp trực, các đội điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng phương tiện, con người để tiếp nhận và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm (nếu có).

Theo báo cáo và kết quả giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm/Sở An toàn thực phẩm của 34 tỉnh/thành phố, các viện khu vực gửi về Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 14/2/-22/2/2026 trên toàn quốc ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm.

Tại Cà Mau có 3 người nhập viện sau khi ăn hải sản, đến nay đã ổn định sức khỏe và ra viện. Tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, ngày 19/2 ghi nhận 13 trường hợp phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá; các bệnh nhân đã ổn định và ra viện.

Bộ Y tế có các văn bản gửi tới Sở Y tế tỉnh Cà Mau và tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc, tránh nguy hiểm tới tính mạng; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế trong phòng và điều trị bệnh trên phạm vi cả nước.