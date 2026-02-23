Trồng cây gây rừng, mỗi người trở thành một “đại sứ xanh”

Lễ phát động cấp quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào Cai mang thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

Ngày 23/2/2026 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại khu vực Công viên văn hóa Lào Cai, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Bính Ngọ 2026.

Buổi lễ có sự tham dự và trực tiếp phát động của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành trung ương và địa phương, đông đảo lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

LÀO CAI LÀ ĐIỂM SÁNG VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết phong trào “Tết trồng cây” được khởi xướng cách đây hơn 66 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô trồng cây tại Công viên Thống Nhất. Từ đó đến nay, mỗi dịp xuân về, hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường: "Trồng cây, gây rừng là khoản đầu tư chiến lược mang lại hiệu quả lâu dài".

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, tăng cường trồng cây xanh, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng với thành tựu chung của cả nước, Lào Cai là một trong những điểm sáng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt trong trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ nguồn nước cho vùng hạ lưu. Lào Cai hiện đứng thứ hai toàn quốc về kết quả trồng cây xanh trong chương trình một tỷ cây với hơn 100 triệu cây được trồng; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã trở thành ngành kinh tế chủ lực, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biên. Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo Chủ tịch nước, việc chọn Lào Cai làm nơi tổ chức lễ phát động năm nay càng có ý nghĩa khi đây là vùng đất biên cương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn; đẩy mạnh phát triển dược liệu và sản phẩm lâm – nông nghiệp giá trị cao; bảo tồn đa dạng sinh học gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa; đồng thời xây dựng nông thôn mới bền vững.

Trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, Chủ tịch nước nhấn mạnh không được chủ quan mà phải nỗ lực hơn nữa trong bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh; gắn trồng cây với sinh kế người dân, quản lý hiệu quả tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trồng cây, gây rừng là khoản đầu tư chiến lược mang lại hiệu quả lâu dài, không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn tạo nguồn sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là đồng bào miền núi. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tham gia chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050".

Chủ tịch nước đánh trống phát động Tết trồng cây.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây, gây rừng; mỗi người trở thành một “đại sứ xanh”, trồng cây bằng tình yêu và trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và phát triển bền vững.

TRỒNG 1.000 CÂY TẠI BUỔI LỄ PHÁT ĐỘNG

Báo cáo tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết năm 2025, cả nước đã trồng trên 285.000 ha rừng tập trung và 108 triệu cây xanh phân tán; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt hơn 18 tỷ USD, xuất siêu 14,8 tỷ USD; thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,7%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,03%.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Năm 2026, mục tiêu trồng rừng tập trung khoảng 260.000 ha và 100 triệu cây phân tán".

Năm 2026, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất khoảng 5,5–5,6%; trồng rừng tập trung khoảng 260.000 ha và 100 triệu cây phân tán; kim ngạch xuất khẩu lâm sản khoảng 18,3 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng khoảng 3.500 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

“Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, cả nước đã trồng được 1,45 tỷ cây, vượt mục tiêu đề ra. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ màu xanh đất nước”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngay sau nghi thức phát động, Chủ tịch nước cùng các đại biểu và người dân địa phương đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khu vực dự án công viên văn hóa. Để phục vụ hoạt động trồng cây, hơn 1.000 cây giống đạt tiêu chuẩn đã được chuẩn bị, gồm các loại cây gỗ lớn như lát hoa, chò chỉ, dổi trồng tại khu vực đồi; cùng các loại cây muồng, ban, phượng trồng dọc hành lang trục đường ven hồ công viên.