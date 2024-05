Khan hiếm căn hộ 2-5 tỷ, đâu là cơ hội có nhà cho gia đình trẻ?

Thống kê từ Savills chỉ ra, trong quý 1/2024, nguồn cung căn hộ sơ cấp TP.HCM giảm 35% so với quý trước và giảm 28% so với cùng kỳ 2023. Đánh giá triển vọng tương lai, các chuyên gia nhận định, nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm và giá neo ở mức cao do quỹ đất hạn chế, chi phí xây dựng, quản lý,... đều tăng.

Nhìn lại chu kỳ 10 năm qua, giá địa ốc đã tăng hàng chục lần, theo dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS). Từ 2021 đến nay, căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng đã biến mất khỏi thị trường. Trong 2 năm tới, căn hộ tầm giá 2-5 tỷ trở thành “hàng hiếm”, “sân chơi” thuộc về phân khúc căn hộ từ 5-10 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là khách hàng trẻ, vợ chồng trẻ lo ngại cơ hội sở hữu nhà sẽ càng hạn chế hơn trong tương lai.

NGƯỜI TRẺ MẠNH DẠN ĐI MUA NHÀ

Anh Quốc Tuấn (33 tuổi, TP.HCM) vừa ký hợp đồng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 80m2 tại dự án căn hộ trên đường Võ Văn Kiệt (Q. Bình Tân) để sẵn sàng đón thêm thành viên mới trong gia đình vào năm sau. Đây cũng là mục tiêu mà anh ấp ủ hơn 10 năm qua, kể từ khi ra trường, đi làm và có gia đình nhỏ. Bằng việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng, sau hơn 10 năm đi làm cộng thêm khoản tiết kiệm từ vợ, hai vợ chồng anh Tuấn lên kế hoạch mua nhà với số vốn ban đầu hơn 1 tỷ đồng.

“Nếu chờ đủ tiền mới mua nhà thì tôi không biết sẽ phải chờ đến bao giờ vì giá nhà chỉ có tăng, không có giảm. Do đó, hai vợ chồng quyết định sẽ vay ngân hàng, tận dụng lãi suất vay mua nhà đang ở mức thấp”, anh Tuấn cho biết.

Sau tài chính, bài toán tiếp theo của hai vợ chồng là chọn được chốn an cư ưng ý cả về vị trí lẫn không gian sống. Với tư duy hiện đại, anh Tuấn quan niệm nhà không chỉ là tài sản đảm bảo mà hơn hết, đó phải là nơi mà vợ chồng, con cái tận hưởng. Vị trí đi lại thuận tiện, tiện ích đầy đủ cho trải nghiệm của cả gia đình, cộng đồng văn minh, uy tín chủ đầu tư… được anh Tuấn “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sở hữu.

TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC “CÓ NHÀ”

Một nghiên cứu mới đây của PropertyGuru chỉ ra, độ tuổi từ 22-39 tuổi là nhóm khách có nhu cầu mua nhà chủ lực. Khảo sát tâm lý tiêu dùng của Batdongsan.com.vn về tỷ trọng người dự định mua bất động sản trong 2024 cũng cho thấy, độ tuổi dưới 39 chiếm đến 64%.

Trình độ dân trí ngày càng cao, hướng đi sự nghiệp vững chắc, tư duy linh hoạt, hiện đại… là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua nhà của nhóm khách hàng này. Đặc biệt, những gia đình trẻ, có thu nhập từ vợ và chồng càng mong muốn “có nhà” để nâng cấp chất lượng cuộc sống.

“Thay vì phải đi thuê nhà vừa mất trắng chi phí hằng tháng vừa thiếu cảm giác ổn định, mua nhà là cách để mình làm chủ tài chính và làm chủ cuộc sống của chính mình”, anh Quốc Tuấn chia sẻ.

Ở góc nhìn chuyên gia, giới phân tích đồng quan điểm người mua nhà đang đứng trước thời điểm phù hợp nhất để sở hữu tổ ấm ưng ý bởi lãi suất vay mua nhà giảm mạnh, thị trường đang trong ở bước “đảo chiều” trước khi vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhiều chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư...

Đồng hành cùng người mua có nhu cầu ở thực, tiếp thêm động lực “có nhà” cho người trẻ, các gia đình trẻ... Nam Long đang giới thiệu những sản phẩm căn hộ biệt lập chất Nhật dự án Akari City giai đoạn 2 với giải pháp tài chính thiết thực.

Đây cũng là nguồn cung căn hộ sơ cấp hiếm hoi có mức giá từ 45 triệu/ m2. Người mua nhà chỉ cần vốn ban đầu 30%, thanh toán đợt 1 khoảng 460 triệu đồng ký Hợp đồng mua bán. Ngân hàng cho vay hạn mức đến 70%, không trả gốc trong 2 năm, chỉ trả duy nhất lãi suất cố định 1%/năm, tương đương 2,5 triệu/tháng đến tháng 08/2026.

Akari City tọa lạc trên mặt tiền đại lộ huyết mạch Võ Văn Kiệt.

“Căn hộ tôi chọn thuộc tháp AK NEO thuộc giai đoạn 2. Sau khi tìm hiểu, khảo sát thực tế nhiều dự án, Akari City cân được cả 2 tiêu chí về giá và vị trí trên đại lộ Võ Văn Kiệt, dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố để làm việc hằng ngày. Nhiều tiện ích như Aeon Mall, bệnh viện quốc tế… cũng nằm khá gần”, anh Tuấn cho biết.

Được phát triển bởi Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm, Akari City sở hữu quy hoạch chỉn chu trên tổng diện tích 8,5ha. Ngay bên trong từng cụm căn hộ biệt lập bố trí đầy đủ tiện ích từ gym, yoga, không gian làm việc chung, khu thể thao ngoài trời, clubhouse… Ở trung tâm toàn dự án là đại lộ thương mại rộng thoáng, quy tụ chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, F&B, nhà thuốc, văn phòng… Một trong những tiện ích quan trọng khác là Quảng trường Ánh sáng rộng 2.500m2 tại Akari City giai đoạn 2, kết nối chuỗi tiện ích thương mại chung, hình thành tọa độ giải trí, mua sắm nhộn nhịp.

Hình ảnh phối cảnh cụm tiện ích nội khu Akari City giai đoạn 2.

Bảo chứng bởi uy tín chủ đầu tư Việt - Nhật, 4 tháp Akari City giai đoạn 2 đang giữ vững tiến độ tổng thể. Hiện, toàn bộ mặt ngoài bốn tháp hoàn thiện hơn 70%, tiện ích nội khu và bên trong căn hộ đang được đẩy mạnh thi công, hướng đến bàn giao vào cuối năm 2024, chào đón hàng ngàn gia đình về an cư.