Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với bão số 15

Sáng 26/11/2025, vị trí tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa...

Ngày 26/11/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công An, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo…về việc ứng phó với bão số 15 (bão KOTO).

Công điện nêu rõ: đêm 25/11/2025, bão KOTO đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Hồi 7 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm và hướng về khu vực miền Trung.

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.