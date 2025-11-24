Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Trung Bộ vượt 13.000 tỷ đồng, nguy cơ đối mặt với cơn bão mới

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 24/11/2025, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

NGUY CƠ MƯA BÃO TỪ NGÀY 28-30/11/2025

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ. Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11/2025.

Dù cơn bão tới đây dự báo sẽ không mạnh, nhưng mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 28-30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, ông Khiêm cho biết: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển khu vực Nam Trung Bộ đang thấp. Dự báo cường độ bão khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở cấp 8-9 hoặc giảm trở thành áp thấp nhiệt đới.

Về tình hình lũ tại Nam Trung Bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng ngày 24/11, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang xuống; sông Đồng Nai (Đồng Nai), sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang dao động; sông Kôn (Gia Lai) đang lên.

Lúc 7h ngày 24/11, mực nước sông Krông Ana đã xuống dưới báo động 3, sông Đồng Nai và sông Kôn đã xuống dưới báo động 2, riêng mực nước sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn vẫn đang cao hơn 3,58m so với báo động 3.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; trên sông Kôn sẽ xuống dưới mức báo động 2; lũ trên sông Đồng Nai dao động ở trên mức báo động 1; lũ trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn xuống chậm và duy trì ở mức cao trên báo động 3.

Với dự báo diễn biến lũ như trên, các khu vực trũng thấp vẫn còn nguy cơ ngập ở Đắk Lắk gồm các xã/phường: Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Bình Kiến, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Ea Phê, Ea Kly, Krông Pắk, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Liên Sơn Lắk, Krông Ana, Nam Ka, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, EaWer, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R’vê.

Tại tỉnh Gia Lai, các xã/phường còn ngập gồm: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Cùng với ngập lụt, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đồng Nai.

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Thông tin về thiệt hại, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay số liệu thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ ngày 15/11 tính đến sáng 24/11, hư hại nhà cửa, diện tích nông lâm ngư nghiệp thiệt hại không thay đổi so với ngày hôm trước, số người thiệt mạng và mất tích đã ngừng tăng lên. Tuy nhiên, con số thống kê thiệt hại về kinh tế tính đến sáng 24/11 đã “tăng vọt” lên 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Về giao thông, hiện vẫn còn 17 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc: Khánh Hòa 14 vị trí trên Quốc lộ 27C; Lâm Đồng 2 vị trí trên Quốc lộ 20 (tại Đèo Mimosa, Đèo D’ran) và 1 vị trí trên Quốc lộ 27C.

Đối với đường sắt, hiện còn lại 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông tác - Phú Hiệp và Phú Hiêp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ. Ngành đường sắt đã bãi bỏ các tàu SE4, SNT2, SNT1 ngày 23/11, tàu SE21/22 ngày 24/11; chuyển tải hành khách trên tàu từ ga Giã (Khánh Hòa cũ) đi đến ga Tuy Hòa (Phú Yên cũ) và ngược lại (60km) trong các ngày 23-24/11/2025 đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8, SE47. Dự kiến 24h00 ngày 25/11 trả đường toàn tuyến Hà Nội - TP. HCM.

Đối với điện lực, đến sáng 24/11 đã khôi phục 920.141 khách hàng, hiện còn mất điện 258.045 khách hàng (Gia Lai: 20.446 khách hàng; Đắk Lắk 162.025 khách hàng; Khánh Hòa 75.574 khách hàng.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã): Hiện còn 62/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện (Gia Lai 16/135, Đắk Lắk 29/102, Khánh Hòa 17/64.

Trước đó, ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 227/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung.

Trong sáng sớm cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn từ Nam Phi, trực tuyến với Thường trực Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia (tại điểm cầu trụ sở Chính phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh) và lãnh đạo chủ chốt của 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung.