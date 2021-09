Khẩn trương lên phương án ứng phó với bão Conson

Sáng 8/9/2021, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó với bão Conson và mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

HAI CƠN BÃO ĐANG TIẾN VÀO BIỂN ĐÔNG

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vào sáng 8/9, các giám sát của trung tâm cho thấy cơn bão Conson đang hoạt động ở miền Trung Philippines, cường độ đang ở cuối cấp 8, đầu cấp 9.

Ngoài cơn bão này còn có một cơn bão khác tên Chanthu đang hoạt động ở phía ngoài, do đó hướng di chuyển của bão Conson sẽ có những thay đổi nhất định sau khi vào Biển Đông.

Theo ông Khiêm, dự báo đêm nay (8/9) bão Conson sẽ đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 5. Hiện các phương án dự báo của quốc tế và Việt Nam vẫn có sự phân tán. Có phương án dự báo bão đi lệch xuống Bắc Trung bộ, có phương án dự báo bão đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Tuy nhiên phần lớn đồng tình với phương án bão sẽ di chuyển chủ đạo hướng tây bắc, tốc độ 20 km/giờ về phía vịnh Bắc bộ, giữa Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Bão Conson còn chịu tác động của bão Chanthu ở phía ngoài là cơn bão mạnh, cường độ có thể đạt cấp 15-16, cấp siêu bão nên sẽ tác động mạnh đến hướng di chuyển và cường độ của bão Conson.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão có sẽ gió mạnh trên toàn vùng biển bắc Biển Đông, trong các ngày từ 9 đến 11/9, trong đó khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 11 trong ngày 10/9.

Khả năng bão Conson sẽ tác động đến các tỉnh từ Bắc bộ đến Bắc Trung bộ nên các khu vực này cần chuẩn bị các phương án để ứng phó.

Còn về mức độ ảnh hưởng như cường độ bão, mưa lớn thì do còn 4-5 ngày nữa bão mới tác động nên còn nhiều biến động, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sẽ cập nhật về tác độ cường độ, mưa trên đất liền sau khi bão đi vào Biển Đông.

Theo ông Khiêm, với kịch bản xấu nhất nếu tiếp tục theo hướng di chuyển hiện nay, đi vào các tỉnh Bắc Trung bộ và nam Đồng bằng Bắc bộ thì mưa trên đất liền có thể đạt 200-300 mm.

Dự báo từ ngày 8/9 đến ngày 11/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

GẤP RÚT LÊN KỊCH BẢN ỨNG PHÓ

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, hiện số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển là 65.302 tàu. Trong đó, Quảng Ninh có 8.100 tàu; Hải Phòng 2.133 tàu ; Nam Định 2.142 tàu; Thanh Hóa 6.810 tàu; Nghệ An 3.438 tàu; Hà Tĩnh 3.695 tàu…

Hiện có 394 tàu vận tải đang hoạt động tại các cảng. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang thống kê, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển và sẽ triển khai kêu gọi, đôn đốc các tàu ở vùng biển nguy hiểm nhanh chóng vào bờ để tránh báo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết hiện có 477.631 ha lúa mùa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có 149.571 ha lúa mùa đang vào thời kỳ làm đòng.

Về tình hình nuôi trồng thủy hải sản, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 66.648 ha diện tích và 22.990 lồng, bè nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 55 khu neo đậu tầu thuyền với tổng sức chứa 34.761 tàu.

Tổng cục Thủy lợi cho hay, khu vực Bắc Bộ có 2.543 hồ thủy lợi (trong đó có 113 hồ đang thi công). Một số hồ chứa đang tích nước cao: Chiềng Khoi 100%, Suối Chiếu 101%, (Sơn La); Ngòi Vần 103%, Lửa Việt 104% (Phú Thọ); Thác La 129%, Yên Quang 1 100%, Yên Thắng 1 101%, Yên Đồng 1 100% (Ninh Bình).

Khu vực Bắc Trung Bộ: có 2.323 hồ (trong đó có 83 hồ đang thi công). Một số hồ chứa đang tích nước cao như: hồ Cống Khê 99% (Thanh Hóa); hồ Cầu Cau 99%, Cửa Ông 92%, Khe Là 98%, (Nghệ An).

Trên hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 33 vị trí đê điều xung yếu, trong đó có 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 9 cống dưới đê; 6 công trình đang thi công dở dang ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng.

Trong đó, dự kiến sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển (Quảng Ninh 6.018; Hải Phòng 5.252; Ninh Bình 1.392; Thanh Hóa 42.034; Nghệ An 18.200; Hà Tĩnh 1.100).

Sơ tán 114.091 dân khu vực ven sông và ngoài đê (Hải Phòng 5.604; Thanh Hóa 28.272; Nghệ An 64.786; Hà Tĩnh 658; Điện Biên 5.612; Hà Giang 130; Bắc Cạn 479; Thái Nguyên 8.550).

Sơ tán 70.770 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất (Cao Bằng 45.829; Điện Biên 2.315; Hà Giang 792; Bắc Cạn 842; Thái Nguyên 20.992).

"Hiện nhiều nơi đang thực hiện Chỉ thị 16, nên việc dự báo sát thực hơn cùng với ứng phó linh hoạt của các địa phương không chỉ với bão Conson mà trong toàn bộ mùa mưa bão này hết sức cần thiết". Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, yêu cầu các tỉnh cần chuẩn bị cụ thể các kịch bản di dời dân, đặc biệt sơ tán dân nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

ÔNgay chiều nay (8/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sẽ đề xuất Bộ Y tế có những hướng dẫn cụ thể về phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch Covid-19. Thông tin chính thống nhất về việc phản ứng y tế trong tình trạng thiên tai vẫn phải được cập nhật từ Bộ Y tế.

"Các địa phương ngay trong chiều nay (8/9) có kịch bản về di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh và gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để phối hợp kịp thời ứng phó với bão Conson. Trong đêm nay, nếu tình hình phức tạp thì đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng dọc tuyến biển bắn pháo hiệu để đảm bảo an toàn" ông Hoài đề nghị.