Khánh Hòa đón hơn 300 khách du lịch Nga có hộ chiếu vaccine

Sở Du lịch Khánh Hòa ngày 26/12 phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức đón 325 khách du lịch Nga có “hộ chiếu vaccine” đến Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là những vị khách du lịch Nga đầu tiên quay trở lại sau gần 2 năm bị đóng băng vì dịch Covid-19.

Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển theo lối đi phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe ngay tại sân bay trước khi khởi hành di chuyển khoảng đến lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm như: Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang...

Những địa điểm này đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác...

Trong những ngày lưu trú ở Khánh Hòa, khách du lịch sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như: Khu vui chơi giải trí VinWonder Nha Trang, Công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang; tour du ngoạn biển trên Vịnh Nha Trang, chương trình city tour, mua sắm và ăn uống tại một số địa điểm đã được cấp phép đón khách du lịch quốc tế.

Dự kiến, từ ngày 26/12/2021 đến 23/3/2022, Hãng hàng không Azur Air và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa khách Nga từ Moscow đến Nha Trang - Khánh Hòa với 2 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 khách du lịch Nga.

Trong năm 2021, tổng lượt khách lưu trú của ngành du lịch Khánh Hòa ước đạt gần 643.000 lượt, bằng 12,84% so với kế hoạch, giảm 48,55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 23.000 lượt, giảm 94,81% và khách nội địa ước đạt gần 620.000 lượt, giảm 23,56% so với cùng kỳ, công suất phòng bình quân cả năm ước đạt khoảng 8,4%.

Sau hơn 1 tháng triển khai “Thí điểm đón khách du lịch quốc tế”, Khánh Hòa đã đón 13 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia với gần 3.000 khách đến Khánh Hòa.

Thống kê đến ngày 26/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 39 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” trong đó, có 26 cơ sở lưu trú du lịch thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh và khu vực biệt lập; 7 khu, điểm du lịch; 2 cơ sở mua sắm và 4 đơn vị lữ hành vận chuyển.