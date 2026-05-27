Thời tiết cực đoan trở thành “yếu tố quyết định” chuyến đi hè 2026

Tường Bách

27/05/2026, 09:05

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại nhiều nơi đang cao hơn từ 12 -16 độ C so với mức trung bình nhiều năm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến thời tiết cực đoan gia tăng...

Hàng trăm trạm khí tượng tại Tây Âu có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Ảnh: NY Times

Theo Euronews, các khu vực Nam và Tây Nam châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp có thể ghi nhận nhiệt độ ban ngày lên tới 38 độ C. Nhiều khu vực tại Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết ở mức vừa phải. Trong khi đó, các nước ở phía Bắc như Đức và Anh cũng ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, mức hiếm gặp vào thời điểm cuối tháng 5.

Cơ quan khí tượng Météo-France của Pháp cho rằng hiện tượng “vòm nhiệt” là nguyên nhân chính dẫn đến đợt nóng bất thường này. Các chuyên gia của Severe Weather Europe cũng nhận định một “vòm nhiệt cực mạnh và hiếm thấy” đang bao trùm Tây và Trung Âu. 

Tương tự, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), dự báo nhiệt độ giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 cho thấy khả năng cao xuất hiện mức nhiệt cao hơn bình thường ở toàn bộ miền Tây, phần lớn vùng Đại Bình nguyên, lưu vực hạ lưu sông Mississippi và khu vực miền Đông nước Mỹ.

Dự báo mùa hè của hãng khí tượng tư nhân AccuWeather cũng đồng tình với NOAA. Nhà khí tượng học Brian Lada của hãng này nhận định: "Mùa hè nóng bức được dự báo diễn ra trên phần lớn lãnh thổ liền kề của Mỹ trong năm 2026, hầu như không có khu vực nào có thể có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình lịch sử của mùa". 

Nắng nóng cực đoan là một nguy cơ lớn đối với FIFA World Cup 2026.

Tại châu Á, Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo nhiệt độ trong mùa hè năm 2026 ở nước này sẽ cao hơn năm trước, vượt ngưỡng 42°C. Trong khi đó, Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Với những cảnh báo từ khắp các châu lục, dữ liệu từ Google Trends cho thấy, trong 12 tháng tính đến đầu tháng 5, lượt tìm kiếm cụm từ “cooler holidays” (kỳ nghỉ mát mẻ) trên toàn cầu tăng 100%. Du khách châu Á đang quan tâm hơn đối với những điểm đến như Alaska, Na Uy, Canada. Còn những du khách có ngân sách eo hẹp sẽ ưu tiên chọn những điểm đến mát mẻ trong khu vực như Sapa của Việt Nam, đảo Hokkaido ở Nhật Bản, cao nguyên Cameron Highlands ở Malaysia.

Theo Reuters, các nhà khai thác lữ hành, công ty điều hành khách sạn và hãng hàng không đang bổ sung thêm các tour, chỗ ở và tuyến bay để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở điểm đến mát mẻ. Công ty điều hành khách sạn Hyatt Hotels Corporation đã thông báo tăng gấp đôi số lượng khách sạn ở Canada vào cuối năm 2026 sau khi nhận thấy nhu cầu du lịch đến Toronto và Montreal tăng cao trong mùa hè này.

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường.

Báo The New Daily (Australia) mới đây cũng dẫn nguồn tin từ Trip.com Group cho biết: số lượt tìm kiếm các điểm đến mát mẻ dịp hè 2026 đã tăng tới 74% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nội dung trao đổi về kinh nghiệm du lịch trên nền tảng Trip Moments của Trip.com hầu hết tập trung vào các điểm đến nghỉ hè mát mẻ và "mẹo" chống nắng nóng.

Trước thềm cao điểm du lịch hè 2026, các chủ đề "kỳ nghỉ hè", "trốn nóng", "nơi nghỉ hè mát mẻ" cũng đang trở nên phổ biến. Tốc độ gia tăng số lượt tìm kiếm đặt chỗ được ghi nhận song song với sự gia tăng độ "hot" của các điểm đến truyền thống có mùa hè mát lạnh ở châu Âu như: Iceland, Na Uy, Slovenia, Thụy Sĩ và xứ Wales.

Cụ thể, Iceland với nhiệt độ trung bình mùa hè 11 độ C, thu hút số lượt tìm kiếm đặt vé máy bay toàn cầu tăng 85% dịp hè này so với cùng kỳ năm trước. Các tour du lịch hè tới Iceland và Na Uy cũng rất được ưa chuộng, với nhiều khách du lịch quốc tế tìm kiếm các trải nghiệm trong thời tiết lạnh như câu cá biển, du ngoạn trên vịnh hẹp và leo núi băng.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại châu Á, với nhiều điểm đến vốn ít được biết tới nay trở thành điểm nóng du lịch hạ nhiệt. Chẳng hạn, Trip.com cho biết, số lượng tìm kiếm chuyến bay tới Thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam mùa hè 2026 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi các tour trọn gói kết hợp tham quan Côn Minh, Lệ Giang, Shangri-la và các danh lam thắng cảnh khác trong khu vực cũng đang rất "hot".

Trước thềm cao điểm du lịch hè 2026, các chủ đề "kỳ nghỉ hè", "trốn nóng", "nơi nghỉ hè mát mẻ" cũng đang trở nên phổ biến.

Tại Việt Nam, Báo cáo Du lịch Bền vững thường niên lần thứ 11 của Booking.com cho thấy 82% du khách Việt luôn cân nhắc nguy cơ thời tiết cực đoan trước khi quyết định địa điểm và thời gian khởi hành. Bên cạnh đó, khoảng 81% người được hỏi cho biết họ chủ động tránh các điểm đến nổi tiếng vì thời tiết khắc nghiệt, 73% nói rằng họ cảm thấy căng thẳng khi đặt chuyến đi vì lo ngại yếu tố thời tiết.

Đáng chú ý, có tới 58% du khách Việt từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch trong vòng 12 tháng qua do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan hoặc thiên tai như nắng nóng, bão, cháy rừng hay lũ lụt. Khoảng 52% người tham gia khảo sát cho biết một số nơi hiện đã quá nóng để ghé thăm vào đúng mùa họ mong muốn. 

Xu hướng này phản ánh một thực tế rằng biến đổi khí hậu đang trực tiếp thay đổi hành vi của du khách, đặc biệt là lựa chọn điểm đến. Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều du khách đã đổ xô đến Quảng Trị với động Phong Nha, động Thiên Đường hay các con suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối… để khám phá và tránh nóng.

Hiện giá vé tham quan động Phong Nha là 150.000 đồng/người, giá vé đi thuyền 12 chỗ là 700.000 đồng/chuyến. Xuôi theo dòng nước từ từ tiến vào trong động, không khí mát lạnh như tách biệt hoàn toàn với cái nóng gay gắt bên ngoài khiến nhiều du khách thích thú.

58% du khách Việt từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch trong vòng 12 tháng qua do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong khi đó, diễn ra từ ngày 23 - 30/5, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình tham quan của các đoàn khách. Tại các khu vực danh thắng nổi tiếng như Tam Cốc hay Tràng An, hoạt động tham quan trên thuyền vốn là thế mạnh, nay ghi nhận sự điều chỉnh về khung giờ. Du khách hiện nay có xu hướng ưu tiên các chuyến đi vào sáng sớm hoặc sau 16 giờ chiều để tận hưởng không khí dịu mát hơn.

Ông Đinh Văn Đình, chủ cơ sở lưu trú Tam Coc Thom’s House tại phường Nam Hoa Lư, chia sẻ dưới tác động của nắng nóng, lễ hội “Sắc vàng Tam Cốc” năm nay cũng chưa đông như kỳ vọng. Ban tổ chức lễ hội kỳ vọng cuối tuần thời tiết chuyển biến tốt hơn, giúp du khách thoải mái dạo chơi, chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc mùa lúa chín.

