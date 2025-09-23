Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025

Những tháng cuối năm 2025, Huế sẽ trở thành tâm điểm của du lịch Việt Nam với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và thể thao...

Từ không gian trải nghiệm Việt - Hàn, Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe đến đại nhạc hội Mega Booming hay hội nghị du lịch golf, tất cả hứa hẹn tạo nên một bức tranh sôi động và giàu trải nghiệm.

Ngay trong những ngày cuối tháng 9 (26 – 28/9), thành phố Huế sẽ tổ chức chương trình “Không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch - ẩm thực Huế” đồng hành cùng Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là một trong những sự kiện mở màn chuỗi hoạt động sôi động của mùa cao điểm cuối năm.

Khoảng 70 gian hàng sẽ được bố trí dọc tuyến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Tứ Tượng và ven đường Lê Lợi, tạo nên không gian trải nghiệm đa sắc. Các gian hàng được thiết kế chuyên biệt, giới thiệu đa dạng món ngon Huế và ẩm thực nhiều vùng miền, kết hợp cùng những hoạt động quảng bá văn hóa - nghệ thuật của Hàn Quốc.

Du khách vừa có thể thưởng thức bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, vừa hòa mình vào những màn trình diễn nghệ thuật mang màu sắc xứ kim chi.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2025 tại Huế.

Sự kiện này cũng mở màn cho chuỗi chương trình lớn của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, trong đó có Liên hoan Ẩm thực “Huế - Kinh đô ẩm thực”, Hội thi Đầu bếp Quốc tế, Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero cùng các đoàn khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước.

Sau không gian văn hóa Việt - Hàn, một trong những chương trình được chờ đợi là đại nhạc hội Mega Booming, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Quảng trường Ngọ Môn. Lần đầu tiên ra mắt vào tháng 7 vừa qua, sự kiện đã gây tiếng vang lớn, thu hút hàng vạn khán giả. Sự trở lại vào cuối năm hứa hẹn tạo nên một đêm hội âm nhạc rực rỡ giữa lòng cố đô.

Sự kiện âm nhạc Hue mega booming.

Năm nay, Huế cũng lần đầu tiên tổ chức hội nghị Chủ Sân Golf Việt Nam, thảo luận về định hướng phát triển bền vững du lịch và kinh tế golf. Đây được xem là bước khởi đầu cho một chương mới của du lịch golf Việt Nam – lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm.

Đặc biệt, Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe - Huế 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 2/11 với quy mô lớn hơn những năm trước. Các hoạt động chính bao gồm Lễ hội Trà, đường chạy di sản Huế Heritage Trail 2025, lễ hội Golf Việt Nam, lễ hội Pickleball, giải vô địch Pickleball toàn quốc, cuộc thi Miss Pickleball Việt Nam và màn đồng diễn Trampoline xác lập kỷ lục Việt Nam.

Hue Sport Festival.

Song song đó, còn có nhiều hoạt động đồng hành như Ngày hội Chăm sóc sức khỏe chủ động, Ngày Chánh niệm - Mindfulness Day kết hợp Yoga và thiền. Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch, Tuần lễ năm nay được chuẩn bị công phu, kỳ vọng biến Huế thành điểm đến trải nghiệm sức khỏe, nghỉ dưỡng và thể thao hàng đầu.

Ngoài các tour tuyến truyền thống, Huế còn khai thác những “sân chơi” mới trên nền tảng công nghệ. Từ giữa tháng 9 đến 31/10, Sở Du lịch phối hợp với Grab và doanh nghiệp du lịch triển khai chương trình “Trải nghiệm Huế - Kinh đô Ẩm thực” trên ứng dụng Hue City Passport.

Du khách tham gia thử thách, ghé thăm các điểm ẩm thực, ghi hình và sáng tạo video, qua đó vừa nhận phần thưởng, vừa góp phần quảng bá món ngon Huế đến bạn bè gần xa.

Đua ghe trên sông Hương.

Cuộc thi “Sáng tạo video Hộ chiếu Ẩm thực Huế” cũng là điểm nhấn thú vị. Mỗi clip từ du khách, người dân hay các bạn trẻ yêu thích ẩm thực Huế đều có cơ hội nhận giải thưởng, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh cố đô như một “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh, sự thành công của chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2025 tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Huế, củng cố hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Với sự chuẩn bị công phu, mỗi chương trình đều hướng tới mang lại nhiều trải nghiệm phong phú và khép lại năm 2025 bằng những cảm xúc đẹp, khó quên.