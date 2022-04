Khánh Hòa: Nhu cầu tìm kiếm bất động sản quý 1/2022 tăng 37% so với thời kỳ trước Covid-19

Sau khoảng thời gian ảm đạm do ảnh hưởng bởi Covid-19, thị trường bất động sản Khánh Hòa đã có những dấu hiệu tích cực từ đầu năm 2022. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy quý 1/2022, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn tỉnh tăng 37% so với thời kỳ trước Covid-19 (quý 1/2019), và tăng 25% so với quý 1/2021.

Cán cân cung - cầu bất động sản Khánh Hòa thể hiện sự cân bằng khi lượt quan tâm và lượng tin đăng bán các loại hình bất động sản có mức tăng gần bằng nhau. Cụ thể, mức độ quan tâm và lượng tin rao bán nhà riêng Khánh Hòa tăng lần lượt là 42% và 35% trong tháng 3/2022 so với tháng trước đó. Chỉ số này của loại hình chung cư là 41% và 40%. Riêng đất nền có nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong khi lượng tin rao bán chỉ tăng 51% vào tháng 3/2022. Lực cầu vượt trội so với nguồn cung, kéo theo giá rao bán đất nền Khánh Hòa tăng 26% tại quý 1/2022 so với trung bình cả năm 2021.

Đặc biệt, Cam Lâm-một trong những huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa từng là "điểm nóng" về bất động sản, nơi nhiều lần xảy ra sốt đất cục bộ thì quý 1/2022, lượng tin đăng bán online của đất và sản phẩm gắn liền với đất ở địa phương tăng mạnh so với quý 1/2021. Cụ thể lượng tin đăng biệt thự, nhà liền kề tăng đến 684%, đất nền dự án tăng 233% và đất nền tăng 111%. Cùng chiều với nguồn cung, nhu cầu tìm mua đất nền và đất nền dự án đều tăng 90%, lượng quan tâm đến biệt thự, nhà liền kề tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết ngay quý 1/2022, giá rao bán trung bình đất nền Cam Lâm rơi vào khoảng 9 triệu VNĐ/m2, giá đất nền dự án là 25 triệu VNĐ/m2, biệt thự, liền kề được rao bán ở mức 40 triệu VNĐ/m2. Trong khi đó, mức giá trung bình ở thị trường Nha Trang là 20 triệu VNĐ/m2 với loại hình đất nền, 39 triệu VNĐ/m2 đất nền dự án và 48 triệu VNĐ/m2 condotel. Các nhà đầu tư được lưu ý khi mua đất nền, thổ cư cần tìm hiểu kỹ thông tin, quy hoạch, so sánh giá bán, tránh các khu vực đã bị đẩy giá quá cao.

Ngoài ra thị trường bất động sản cho thuê mà cụ thể cho thuê căn hộ Khánh Hòa cũng đang “ấm” dần. Thống kê quý 1/2022, chung cư là “điểm sáng” duy nhất trên thị trường này ở Khánh Hòa. Quý đầu năm nay, nhu cầu tìm thuê chung cư tăng 8% so với quý 1/2021 và tăng gần 10% so với thời điểm trước dịch Covid-19 (quý 1/2019), còn các loại hình cho thuê khác như nhà riêng, nhà mặt phố giảm đến 21% và 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh thị trường chung cư cho thuê, thị trường chung cư bán có phần kém sôi động hơn khi ghi nhận nhu cầu tìm mua căn hộ không tăng giảm quá nhiều trong những năm gần đây. Năm 2021, Khánh Hòa gần như không có dự án đủ điều kiện bán hàng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, chỉ có một vài dự án tiếp tục mở bán đợt tiếp theo với số lượng vài trăm căn, chủ yếu là nhà ở xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ có khoảng 21 dự án chung cư.

Các chuyên gia đánh giá thị trường căn hộ ở Nha Trang sẽ phục hồi trong thời gian tới. Xét về dài hạn, do hạ tầng tiếp tục được đầu tư nên thị trường bất động sản Nha Trang vẫn còn biên độ tăng giá dù không cao như khu vực vùng ven.