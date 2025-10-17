Khánh thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện…

Ngày 17/10/2025, tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khánh thành dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công vào ngày 30/9/2025, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình hơn 6 tháng triển khai thi công vừa qua, EVN và các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, cùng sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, cùng các bộ, ngành liên quan; sự ủng hộ, cùng đồng hành và tích cực chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, cùng sự hỗ trợ kịp thời của Quân khu 2, lực lượng Công an các tỉnh, các xã có công trình đi qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niên xung kích của Tỉnh đoàn Lào Cai và Phú Thọ.

Với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, tổ chức thi công “4 tại chỗ”, “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ”, sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công chính gồm: đào gần 1.8 triệu m3 đất, đá hố móng; đổ gần 110.000m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư. Để đảm bảo khai thác vận hành đồng bộ, hiệu quả, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Phó Thủ tưởng Hồ Đức Phớc: "EVN cần tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cam kết của Chính phủ là luôn luôn nỗ lực đảm bảo cung ứng điện liên tục, không để thiếu điện trong mọi tình huống, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tập trung phát triển, tăng công suất phát điện hàng năm khoảng 15-18% (tương ứng 8.000-10.000 MW) để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Sau lễ khánh thành này, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN, Ban Quản lý dự án điện 1 phối hợp với các địa phương làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường; tổ chức vận hành công trình 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên cùng cả hệ thống điện quốc gia an toàn, đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, EVN cần tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền của 2 tỉnh có dự án đi qua tiếp tục quan tâm, chăm lo để ổn định, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng tinh thần nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh mới phải ít nhất bằng và cơ bản phải tốt hơn nơi cũ. Đồng thời, phải lo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp; kiên quyết không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đất sản xuất và thiếu công ăn việc làm, nơi kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tinh thần thần tốc, “đã ra quân là chiến thắng” của Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã hoàn thành sớm và đi vào hoạt động, qua đó tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng chiến lược hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.