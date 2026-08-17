Khánh thành trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh tại đại đô thị Eco Central Park

Trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh rộng hơn 27.000 m2, đặt tại đại đô thị xanh Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark được khánh thành sáng 16/8, sẵn sàng chào đón 360 học sinh khóa I bước vào năm học mới.

Sự kiện lễ khánh thành và Ngày hội Tựu trường năm học 2026 – 2027 diễn ra đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện các mảnh ghép tiện ích khu đô thị Eco Central Park.

Trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh rộng hơn 27.000 m2, quy mô giảng dạy lên đến 2.800 học sinh,tại Eco Central Park khánh thành hôm 16/8. Ảnh: Thanh Sơn.

ĐỀ CAO CÁC TIỆN ÍCH GIÁO DỤC

Sau gần một năm khởi công xây dựng, sáng 16/8, trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh rộng hơn 27.000 m2, đặt tại đại đô thị xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, nằm tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) của nhà sáng lập Ecopark được khánh thành.

Lễ khánh thành nhà trường diễn ra cùng Ngày hội tựu trường đã đón 360 học sinh khóa đầu tiên tham dự.

Thầy trò trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh trong lễ khánh thành và Ngày hội tựu trường. Ảnh: Thanh Sơn.

Tại trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh, bên cạnh chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ triển khai các hoạt động trải nghiệm tăng cường, tập trung vào ba trụ cột thế mạnh khác biệt: Công nghệ - Trang bị kỹ năng số và tư duy công nghệ; Tiếng Anh & Năng lực toàn cầu - Nâng cao khả năng ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; Phát triển cá nhân - Bồi dưỡng kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ông Trần Hải Hưng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh, cho biết: Với thông điệp “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools nói chung và FPT tại Eco Central Park nói riêng kiến tạo trải nghiệm đa dạng trong môi trường giáo dục chất lượng, trang bị cho học sinh kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập, tạo bệ đỡ vững chắc giúp các em khám phá năng lực bản thân để phát triển cả về trí tuệ, tinh thần và thể chất, vững vàng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.

Học sinh trải nghiệm robotics ngay sau lễ khánh thành và Ngày hội tựu trường. Ảnh: Thanh Sơn.

Ông Hưng cũng cho rằng điểm khác biệt của FPT Schools tại Eco Central Park không chỉ nằm ở việc mang một hệ thống giáo dục uy tín vào một đại đô thị, mà ở cách môi trường sống trở thành một phần của trải nghiệm giáo dục. Trong không gian đô thị xanh quy mô gần 200 ha, học sinh được học tập giữa hệ sinh thái cây xanh, mặt nước, công viên và các không gian cộng đồng rộng mở – nơi những bài học không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn được mở rộng ra thiên nhiên và đời sống thực tế. Đây là lợi thế mà một trường học đứng độc lập giữa khu đô thị thông thường khó có được.

Nghi thức đốt đuốc chính thức đánh dấu việc hoạt động của trường Phổ thông liên cấp FPT Vinh tại khu đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark. Ảnh: Thanh Sơn.

Ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc DB Group – Nhà sáng lập Ecopark cho biết: Với các gia đình, sự hiện diện của FPT Schools tạo nên một hệ sinh thái “sống – học – vui chơi” ngay trong một đô thị, giúp rút ngắn hành trình đưa đón, tối ưu thời gian của cha mẹ và tạo điều kiện để trẻ có nhiều thời gian hơn cho vận động, khám phá và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, khi giáo dục được đặt trong một môi trường sống xanh, trẻ có thêm cơ hội hình thành những thói quen tích cực từ sớm: gần gũi thiên nhiên, vận động thường xuyên, chủ động khám phá và phát triển toàn diện cả thể chất, tư duy lẫn kỹ năng xã hội.

Vì vậy, FPT Schools không chỉ bổ sung một tiện ích giáo dục cho Eco Central Park, mà góp phần hoàn thiện một hệ sinh thái sống dành cho các gia đình hiện đại – nơi chất lượng giáo dục và chất lượng môi trường sống được đặt trên cùng một nền tảng.

Cuộc thi World Robot Contest Việt Nam 2026 toàn quốc được tổ chức tại Sông Hồng Eco. Ảnh: Sông Hồng Eco.

Trước đó, tháng 6/2026, tại khối đế tòa tháp Central Park Residences, tổ hợp giáo dục Sông Hồng Eco rộng 3000m2 cũng được khai trương, trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, phụ huynh Nghệ An và vùng lân cận.

Tại Sông Hồng Eco, học sinh được tiếp cận đa dạng lĩnh vực học tập và trải nghiệm, từ Ngoại ngữ, STEM, AI, Robotics đến các bộ môn Văn hóa và các chương trình hoạt động khám phá thực tiễn; được kết nối với những đối tác giáo dục uy tín như đại học Anh quốc BUV, Hội đồng Anh - British Council để theo học các chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế.

SỨC SỐNG CỦA ĐẠI ĐÔ THỊ XANH LỚN BẬC NHẤT MIỀN TRUNG

Ngày 30/3/2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi dự án Eco Central Park chính thức khởi công tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên diện tích gần 200 ha, Eco Central Park là công trình xây dựng kết hợp với hành trình cải tạo và phát triển bền vững, biến vùng đầm tôm chịu ảnh hưởng mặn thành một đô thị xanh, hiện đại.

Một Clubhouse hiện đại nằm giữa không gian xanh của Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

Những hoạt động yêu thích của trẻ em tại Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

Tính đến tháng 8/2026, dự án đã bàn giao gần 1800 căn nhà. Cùng với đó, hơn 20 sân tập thể thao, khu vui chơi, hoạt động cộng đồng; hơn 10ha diện tích công viên trung tâm; nhiều dịch vụ thương mại, ẩm thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; mang tới cuộc sống hiện đại giữa không gian xanh cho cư dân.

Cư dân bơi lội tại khối đế tòa tháp Central Park Residences, Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Gia đình anh Hoàng Xuân Định thỏa mãn đam mê thể thao khi về sống tại Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

Chuyển về Eco Central Park sinh sống từ đầu năm 2026, anh Hoàng Xuân Định cho biết: “Gia đình tôi có 6 người. Bắt đầu từ niềm đam mê thể thao nhiều môn phối hợp, tôi đã truyền đam mê thể thao sang cho cả nhà. Từ khi trở thành cư dân Eco Central Park, cả nhà có nhiều không gian để tập luyện, rèn sức bền như: Chạy bộ, đạp xe hay bơi đồng thời cũng gắn bó, có nhiều khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau hơn”.

Quy hoạch, cảnh quan, tiện ích ngày càng hoàn thiện của Eco Central Park cũng thu hút ngày càng nhiều cư dân và các đoàn khách tới tham quan. Từ đầu năm 2026 đến nay, dự án thu hút gần 500 nghìn lượt khách tới tham quan, check in, trải nghiệm, tổ chức sự kiện.

Công viên Hồ Thiên Nga rộng 10ha trở thành lựa chọn vui chơi, thư giãn của cư dân, du khách. Ảnh: Thanh Sơn.

Eco Central Park trở thành điểm đến của các sự kiện lễ hội. Ảnh: Thanh Sơn.

Bằng 23 năm kinh nghiệm phát triển bất động xanh, bền vững tiên phong Việt Nam, đại diện nhà sáng lập Ecopark cũng cho biết thêm: Mỗi đại đô thị đều trải qua quá trình thi công xây dựng, bàn giao, sự dịch chuyển dân cư để lấp đầy dần theo từng năm. Quá trình bồi đắp đô thị diễn ra sau 5 – 10 năm, bao gồm gia tăng dân cư về ở, thu hút dịch vụ, thương mại đi kèm, từ đó tiếp tục gia cố cho sức hấp dẫn của đô thị. Hiểu rõ quá trình này, Ecopark luôn tập trung vào các giá trị thiết thực cho đời sống cư dân, bao gồm: Chất lượng công trình, chất lượng cảnh quan, tiện ích, chất lượng vận hành, và thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các dịch vụ thương mại phục vụ cho cư dân như giáo dục chất lượng cao và các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu ngay trong lòng khu đô thị.

Hiện nay, khu đô thị bước sang năm thứ 4 và đưa vào hoạt động nhiều mảnh ghép quan trọng của tiện ích đô thị.Dự kiến trong 5 năm, toàn bộ các hạng mục thi công của đô thị sẽ hoàn thành 100%. Đối với các khu vực đã bàn giao trước đó, đặc biệt là căn hộ cao tầng được cư dân ưa chuộng chuyển về sinh sống, sự góp mặt của các tiện ích giáo dục, đặc biệt là trường liên cấp FPT cũng đã đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao, góp phần thu hút và thúc đẩy nhanh tiến trình dịch chuyển vì môi trường sống dành cho cư dân.