Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Với chủ đề “Thưởng vị Hà Nội”, Lễ hội đồ uống Hà Nội 2025 vừa qua là hành trình kết nối Hà Nội và bạn bè quốc tế. Mỗi thức uống giờ đây là mộcâu chuyện về văn hóa, con người và thậm chí là “đại sứ” du lịch...
Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho
hay: "Lễ hội đồ uống Hà Nội 2025 được tổ chức đúng vào dịp Hà
Nội được Tạp chí Time Out bình chọn là 1 trong top 10 thành phố châu Á có đồ ăn
đường phố ngon nhất. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy thu hút du khách quốc tế đến Hà Nội".
Đây không đơn thuần là một cuộc hội ngộ của các loại đồ uống
truyền thống và hiện đại, mà còn là sự kiện tôn vinh những sáng tạo trong ngành đồ uống. Riêng thức uống
từ trà sen, khách du lịch có thể thưởng thức hương vị từ nhiều thương hiệu khác
nhau. Bên cạnh đó, còn có những đồ ăn thức uống khác mang thương hiệu Hà Nội,
như: Bia hơi Hà Nội, chè hạt sen long nhãn, nước sấu ngâm, nước mía, nước gạo rang, sữa đậu nành…
Thực tế, rất nhiều loại đồ uống đường phố giờ đây đang dần
trở thành “đại sứ hương vị” mới của Việt Nam. Cùng với các món ăn đã nổi danh,
các loại đồ uống này bổ sung thêm một mảnh ghép đầy sáng tạo vào bức tranh ẩm
thực đa dạng của đất nước, đồng thời mang lại niềm tự hào khi được quốc tế công
nhận.
Trong cả hai lần tới Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia Jensen
Huang đều say mê với cà phê trứng. Được biết, để phục vụ món cà phê trứng cho
Chủ tịch Tập đoàn Nvidia Jensen Huang và các cộng sự, quán cà phê Giảng đã chọn
sử dụng cốc do nghệ nhân làng gốm Bát Tràng thiết kế độc quyền. Ở mỗi cốc cà
phê đều vẽ hình một thắng cảnh của Hà Nội như cầu Long Biên, Tháp Rùa, Hoàng
thành Thăng Long... như một cách tinh tế để quảng bá nét đẹp
văn hóa của Thủ đô.
“Phải lòng” món đồ uống Hà Nội, CEO Tim Cook của Apple cũng
hào hứng chia sẻ khoảnh khắc uống cà phê trứng, nhâm nhi hạt hướng dương tại Việt
Nam cùng với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh trên mạng xã hội X: "Xin
chào, Việt Nam! Tôi yêu cà phê trứng"…
Cũng giống như ông Jensen Huang và Tim Cook, trong một lần 3
vị khách Hàn Quốc tới ghi hình cho chương trình phát trên đài KBS World, họ đã thốt
lên: "Vị của món đồ uống này thật sự không tưởng tượng nổi!" Đó
là cà phê cốt dừa. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra có người lại cho
dừa vào cà phê theo kiểu này. Nếu có thể tôi muốn thuê phòng ngay bên đường để
uống nó mỗi ngày".
Cà phê cốt dừa không chỉ chinh phục thực khách mà còn được chuyên
gia quốc tế dành lời khen. Michelin Guide mô tả đây là “a tropical twist on
tradition” – một biến tấu nhiệt đới dựa trên truyền thống, và gọi món uống này
là “bản giao hưởng hương vị làm mê hoặc các giác quan”. Nhiều blog du lịch châu
Á cũng nhận xét cà phê cốt dừa đã “captured the hearts of both locals and
tourists” – chinh phục cả người Việt lẫn khách nước ngoài.
Bên cạnh cà phê trứng và cà phê cốt dừa, Việt Nam còn có nhiều
biến tấu độc đáo khác khiến du khách thích thú. Ở TP.HCM, nhiều du khách lại
tìm đến cà phê sữa đá, món uống bình dị nhưng đã trở thành “quốc hồn quốc túy”,
nằm trong top những loại cà phê ngon nhất thế giới do TasteAtlas bình chọn. Miền
Trung cũng có dấu ấn riêng với cà phê muối Huế, kết hợp chút vị mặn nhẹ làm dậy
hương cà phê, mang lại trải nghiệm mới lạ.
Với du khách nước ngoài, một ly cà phê ở Việt Nam không chỉ
đơn thuần là đồ uống, mà còn là lời mời gọi khám phá nhịp sống địa phương. Ngồi
bên góc phố, nhâm nhi tách cà phê, người ta dễ dàng
cảm nhận được sự gắn kết giữa truyền thống và sáng tạo, giữa vị đắng đậm sâu và
nét ngọt ngào phóng khoáng. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến cà phê Việt trở thành
một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình du lịch.
Max McFarlin, hay còn gọi là “Mắc Ơi”, là một YouTuber nổi
tiếng với nội dung khám phá ẩm thực đường phố thì cho rằng ngoài cà phê, Việt
Nam còn có nhiều món đồ uống độc đáo mà không phải ai cũng biết đến. Quán “ruột”
đầu tiên mà nhà sáng tạo nội dung này chia sẻ là một quán sương sâm dừa nước đối
diện Saigon Centre.
Được làm từ sương sáo kết hợp với dừa tươi và đường phèn,
món này không chỉ thanh mát mà còn giúp xua tan cái nóng oi ả của TP.HCM. Max
chia sẻ rằng tại đây, sương sâm không quá ngọt mà có vị thanh mát, dễ uống và
đem lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Ly sương sâm đầy đặn với thạch mềm mịn và
vị ngọt tự nhiên đã làm anh bất ngờ. “Uống vào là mát cả người!” chàng
trai Mỹ cảm thán.
Trong khi đó, với một vlog đăng trên kênh Youtube Yo
bae vào tháng 9/2024, Kitti, cô gái người Hungary, đã được bạn thân là du học sinh người Việt đến một cửa hàng nước mía ở phố Hàng Điếu. Sau khi nước mía được mang ra,
Kitti lập tức hút một hơi đầy và khen: “Ngon tuyệt đỉnh”. Thậm chí, cô gái Tây
còn nói: “Tôi thích món này quá, ở Hungary làm gì có mà uống. Món này 10/10 điểm”...
Theo Hiệp hội Du lịch ẩm thực thế giới (WFTA), khoảng 81% du
khách quốc tế quan tâm đến việc khám phá ẩm thực địa phương. Trung bình, họ
dành từ 25% đến 35% ngân sách chuyến đi cho các trải nghiệm liên quan đến ăn uống,
bao gồm thưởng thức món ăn đặc trưng, tham gia các tour ẩm thực và khám phá văn
hóa qua hương vị.
Phân tích cơ cấu chi tiêu của du khách quốc tế tại Việt Nam
trong nửa đầu năm 2024, nền tảng thanh toán Payoo cũng ghi nhận tỷ trọng chi
tiêu cho dịch vụ ăn uống chiếm đến 40%.
Mới đây nhất, vào tháng 10/2024, vượt
qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Auckland (New Zealand), Cape Town (Nam Phi),
Lima (Peru), Los Angeles (Mỹ), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo
(Nhật Bản), Hà Nội đã được World Culinary Awards (Giải thưởng Ẩm thực thế giới)
lần thứ 5 vinh danh 2 giải thưởng ở hạng mục “Thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới”
và “Thành phố ẩm thực hàng đầu châu Á”.
Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về việc
phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng đã xác định ẩm thực là một trong
những ngành có lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Phấn đấu đến
năm 2030, doanh thu từ các ngành côn nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 8% GRDP của
thành phố. Trong đó, ẩm thực được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng
để phát triển công nghiệp văn hóa.
