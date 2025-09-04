Các “ông lớn” coffee shop giữ vững vị thế trên mạng xã hội

YouNet Media vừa công bố báo cáo thị trường ngành “coffee shop” trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025 và phác họa bức tranh toàn cảnh của một thị trường đang sôi động trở lại....

Báo cáo nhấn mạnh xu hướng chinh phục người tiêu dùng của các thương hiệu không chỉ dừng lại ở chất lượng cà phê, mà còn khai thác nhiều giá trị văn hóa mà các coffee shop mang lại, nổi bật nhất là tinh thần tự hào dân tộc.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường cà phê Việt Nam đã liên tục chứng kiến những “phi vụ” đầu tư mạnh tay của các thương hiệu, từ việc xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn đến mở rộng mạng lưới cửa hàng. Có thể thấy, các thương hiệu đã bước vào một cuộc chiến toàn diện, từ offline đến online.

Dữ liệu từ YouNet Media ghi nhận tổng lượng thảo luận về thị trường chuỗi coffee shop trên mạng xã hội tăng trưởng ấn tượng hơn 46,21% và tổng tương tác tăng hơn 324% so với cùng kỳ năm 2024.

Khảo sát Top 10 thương hiệu có lượng thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội từ ngày 1/1 đến 30/6/2025 cho thấy sức nóng này càng được khuếch đại khi các thương hiệu lâu đời như Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend cũng triển khai hoạt động livestream trên các nền tảng thương mại điện tử (e-commerce), đặc biệt là TikTok Shop. Sự dịch chuyển này phản ánh nhận thức của thương hiệu về hành vi tiêu dùng mới, khi người tiêu dùng trực tuyến ngày càng trở nên quen thuộc với việc mua sắm sản phẩm F&B qua thương mại điện tử.

Ngoài ra, YouNet ghi nhận doanh thu ngành hàng cà phê trên thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh 133% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy tiềm năng của một kênh bán hàng mà các thương hiệu cần chú trọng khai thác.

Theo thống kê, Highlands Coffee tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều nhất với 199.281 thảo luận, kế đến là Starbucks và Trung Nguyên Legend cũng có sự bứt phá khi thăng đến 3 hạng so với nửa đầu năm 2024, lần lượt có 197.562 và 105.322 thảo luận.

Starbucks đã thành công trong việc tạo ra các bộ sưu tập merchandise độc đáo và các chiến dịch theo mùa; trong khi đó, Trung Nguyên Legend ghi điểm với việc làm mới thương hiệu, trẻ hóa hình ảnh để tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng rộng hơn.

Bên cạnh đó, Phúc Long cũng giữ vững vị trí Top 5 thương hiệu dẫn đầu nhờ chiến lược tăng tốc mở rộng cửa hàng, song song với các hoạt động đồng hành cùng sự kiện quốc gia, giúp thương hiệu giữ được tính nhận diện cao. Ngoài ra, The Coffee House và Katinat lại cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược đổi mới sản phẩm và sáng tạo nội dung, đặc biệt là việc tận dụng tốt xu hướng matcha và các bộ sưu tập đồ uống theo mùa.

Theo nhận định của YouNet, nhìn chung, Top 10 thương hiệu nhận được sự quan tâm không chỉ phản ánh sức mạnh của các “ông lớn” lâu đời, mà còn cho thấy cơ hội để những thương hiệu mới nổi bật lên nếu biết cách khai thác đúng xu hướng truyền thông và gắn kết cộng đồng.

Thời gian qua, hàng loạt sự kiện quốc gia được tổ chức vào các dịp trọng đại của đất nước với quy mô hoành tráng và sự kết hợp trình diễn của các nghệ sĩ, KOL, KOC… đã tạo nên một “dòng chảy cảm xúc” mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu coffee shop cũng không đứng ngoài cuộc. Họ chủ động hòa mình cùng nhịp đập của xã hội, tận dụng cơ hội để gắn kết thương hiệu với giá trị dân tộc, không chỉ dừng ở khẩu hiệu hô hào mà bằng những hành động cụ thể, sáng tạo và gần gũi.

Bà Mai Cẩm Linh, Giám đốc kinh doanh YouNet Media, nhận định: Ở thời đại mà người tiêu dùng không chỉ ra quyết định mua hàng dựa trên giá cả hay chất lượng, mà còn bởi được thúc đẩy bởi mức độ cá nhân hóa và sự đồng điệu cảm xúc với thương hiệu. Việc các chuỗi coffee shop khai thác yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc để nâng tầm giá trị sản phẩm là một bước đi nhạy bén, tạo ra sự đồng cảm và kết nối mạnh mẽ với người tiêu dùng.

Chẳng hạn, Starbucks ra mắt ly sứ phiên bản Việt, Phúc Long đồng hành cùng Lễ diễu binh, diễu hành 30/4, Highlands triển khai chiến dịch “Ly giấy chất Việt”... Những động thái này cho thấy giá trị mà các thương hiệu hòa với giá trị văn hóa, tinh thần tự hào, cũng chính là động lực thúc đẩy người dùng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Báo cáo thị trường của YouNet Media cung cấp góc nhìn trung lập về những chuyển động thị trường; thước đo phản ánh hiệu quả truyền thông và khả năng gắn kết của thương hiệu với người tiêu dùng. Dữ liệu được SocialHeat của YouNet Media thu thập và thống kê từ các nền tảng Facebook, Youtube, TikTok, Threads, E-commerce, Forum, Blog và Online News.