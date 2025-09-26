Những thức quà của mùa Trung thu

Trung thu, một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Việt, không chỉ là dịp để sum vầy bên gia đình mà còn là thời điểm để thưởng thức những thức quà đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa...

Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu truyền thống với hương vị ngọt ngào, chúng ta còn không thể không thưởng thức cùng nước chè thơm ngon và cốm dẻo mềm. Những món ăn này không chỉ mang lại hương vị đặc trưng của mùa thu mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn viên, sum họp.

Trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025, hãy cùng khám phá những loại thực phẩm không thể thiếu trong mùa Trung thu năm nay, để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội và những giá trị văn hóa quý báu mà nó mang lại.

BÁNH TRUNG THU MELIÁ HANOI

Đón mùa trăng 2025, Meliá Hanoi ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp “Nguyệt Chiêu Dao” – lời mời trở về miền ký ức, nơi ánh trăng, hương bưởi và đàn cá vàng gợi lại đêm thu xưa đầy thi vị.

Bộ sưu tập gồm 5 thiết kế hộp sang trọng: Thanh Hoa Nguyệt Ảnh, Nguyệt Chiêu Vũ Ngư, Chu Loan Dạ Nguyệt, Song Ngư Vọng Nguyệt và Nguyệt Hoa Lạc Thủy.

Mỗi hộp chứa 3 – 6 bánh nướng thủ công kèm trà hoặc rượu, mang hương vị giao hòa giữa truyền thống và hiện đại: Thập Cẩm Truyền Thống, Hạt Sen Trứng Muối, Sữa Dừa Trứng Muối, Mơ Tây, Ô Long Trứng Muối (vỏ tinh than tre) và Bào Ngư cao cấp.

“Nguyệt Chiêu Dao” không chỉ là món quà Trung thu, mà còn là hành trình nghệ thuật gửi gắm tình thân và nét đẹp văn hóa Việt.

BÁNH TRUNG THU GIVRAL

Givral – thương hiệu bánh ngọt có lịch sử hơn 75 năm – tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn riêng biệt trong mùa Trung thu 2025. Với chủ đề “Thành Ý Gửi Trao – Tâm Giao Nhân Khắp”, Givral lựa chọn hình ảnh cỏ bốn lá làm chủ đề thiết kế, tượng trưng cho niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn.

Một số combo bánh trung thu Givral nổi bật có thể kể đến như hộp “Như Ý” gồm các vị trái cây và chocolate hiện đại, hay bộ “Tết Đoàn Viên” kết hợp nhân mặn – ngọt truyền thống, đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau.

Bên cạnh đó, Givral cũng duy trì dòng bánh chay và các combo chuyên biệt như Tâm Giao, Sum Vầy, Trăng Yêu Thương, Tình Thân… để khách hàng dễ dàng lựa chọn..

Với bộ sưu tập 2025, Givral tiếp tục khẳng định mình không chỉ là nhà sản xuất bánh Trung thu, mà còn là người kể chuyện, gửi gắm thông điệp đoàn viên, nơi mỗi chiếc bánh là một lời chúc, mỗi hộp quà là một sự kết nối.

CỐM VÂN

Sinh ra từ làng nghề Mễ Trì – một trong những cái nôi lâu đời của nghề làm cốm, Cốm Vân do thế hệ trẻ tiếp nối đã chọn con đường gắn bó với hạt cốm như một cách gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.

Mỗi hạt cốm không chỉ là món ăn dân dã mà còn gợi nhắc đến những câu chuyện về làng nghề đã truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua các sản phẩm của mình, Cốm Vân góp phần lưu giữ và chia sẻ giá trị văn hóa gắn liền với đời sống người Việt.

Mùa trăng năm nay, Cốm Vân đã cho ra mắt các set bánh trung thu cốm được biến tấu mới lạ từ nguyên liệu truyền thống. Với bao bì đẹp mắt và chỉn chu, chất lượng sản phẩm cao, các set quà từ Cốm Vân sẽ là món quà tặng vô cùng ý nghĩa nhân dịp Trung Thu.

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ FÌN HÒ TRÀ

Fìn Hò Trà là thương hiệu được cộng đồng người Dao đỏ sáng lập tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, Tuyên Quang. Đây là vùng đất nổi tiếng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, sinh trưởng tự nhiên ở độ cao khoảng 1.300 - 1.600m, trong môi trường khí hậu trong lành.

Chính điều kiện đặc biệt này giúp lá trà nơi đây hội tụ hương vị riêng, vị chát dịu, ngọt hậu và hương thơm thanh khiết.

Từ nguồn nguyên liệu ấy, Fìn Hò Trà phát triển nhiều dòng sản phẩm đa dạng như trà xanh Shan tuyết, hồng trà, bạch trà, trà đen và trà Tiên. Trong đó, nổi bật có trà xanh hữu cơ Fìn Hò – được thu hái thủ công từ những cây chè cổ thụ, chế biến theo quy trình hữu cơ, giữ trọn hương vị nguyên bản của trà núi cao.

Bên cạnh đó, một số dòng trà đặc biệt được sản xuất từ những cây cổ thụ lớn hàng trăm năm tuổi, mang giá trị cao không chỉ về hương vị mà còn ở tính độc đáo và khan hiếm.

Nhiều sản phẩm của Fìn Hò Trà đã đạt chứng nhận hữu cơ EU và hữu cơ Việt Nam, đồng thời được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định vị thế trong dòng trà đặc sản.

Hiện nay, ngoài thị trường trong nước, sản phẩm của Fìn Hò Trà đã có mặt tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Đức và xuất hiện trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ.