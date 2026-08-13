Hương vị Hồng Kông chào đón mùa trăng rằm

Tết Trung thu năm 2026 diễn ra vào ngày 25/9, sớm hơn năm trước, khiến thời gian bán hàng bị rút ngắn. Trong khi đó, ngay từ tháng 6 và đầu tháng 7, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ đặt bánh để làm quà tặng đối tác, nhân viên. Điều này khiến các đơn vị sản xuất và khách sạn phải chuẩn bị, đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn.
Thời điểm bán sớm cũng đi cùng xu hướng gia tăng đầu tư vào phân khúc quà tặng. Các nhà sản xuất và khách sạn không chỉ tập trung vào chất lượng và hương vị bánh mà còn chú trọng thiết kế hộp, chất liệu, họa tiết và câu chuyện thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu biếu tặng.
Tiếp nối di sản hơn 3 thập kỷ gìn giữ tinh hoa bánh Trung thu chuẩn vị Hồng Kông, Khách Sạn Hà Nội chính thức ra mắt bộ sưu tập năm 2026 mang tên Éclat. Với gam màu xanh - hồng nổi bật, Éclat khắc họa hình ảnh khu vườn hoa cúc ẩn hiện trong thế giới lung linh huyền ảo, nơi hai chú thỏ ngọc lần theo vệt sáng diệu kỳ để tìm thấy vầng trăng rạng rỡ và quây quần bên nhau.
Sau nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm tỉ mỉ, Bếp trưởng Li Jian Chuan cùng đội ngũ nghệ nhân đã hoàn thiện bốn hương vị ít đường, gìn giữ trọn vẹn tinh hoa bánh Trung thu Hồng Kông truyền thống, đồng thời đáp ứng gu thưởng thức ngày càng tinh tế của thực khách hiện đại.
Từ nhân Sen trắng thuần khiết, đến hương Đậu đỏ trần bì gợi nhớ những ký ức thân thuộc, vị Vừng đen chinh phục thực khách bằng sự bùi béo tự nhiên, trong khi nhân Thập cẩm ngũ vị tôn vinh giá trị truyền thống với sự hòa quyện của các loại hạt cao cấp và giăm bông.
Theo Bếp trưởng Li Jian Chuan, một chiếc bánh nướng chuẩn vị Hồng Kông phải sở hữu lớp vỏ vàng óng, bóng mịn, thơm nhẹ và đủ mỏng để tôn lên trọn vẹn hương vị của phần nhân: “Lớp vỏ không chỉ bao bọc nhân bánh mà còn là yếu tố quyết định sự cân bằng giữa vị ngọt nhẹ của nhân và vị mặn béo của trứng muối - dấu ấn đặc trưng đã làm nên thương hiệu bánh Trung thu Khách Sạn Hà Nội”. Bánh được làm thủ công với ba kích cỡ: lớn, trung và nhỏ, đáp ứng đa dạng nhu cầu thưởng thức và biếu tặng.
Đồng hành cùng bộ sưu tập năm nay là hai dòng trà được nhiều thực khách yêu thích: trà sen và trà Ô Long nhài. Nếu trà sen mang hương thơm thanh nhã, giúp cân bằng vị ngọt của bánh và vị mặn của trứng muối, thì trà Ô Long nhài lại để lại dư vị nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa và làm tròn đầy trải nghiệm thưởng thức trong đêm rằm.
Bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 của Khách Sạn Hà Nội có giá từ 968.000 đồng/hộp và chính thức mở bán từ ngày 11/8/2026 tại Mooncake Studio, tầng 1, Khách Sạn Hà Nội.
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