Thị trường bánh Trung thu 2026: Vẻ đẹp của văn hóa và di sản

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám, thị trường hàng hóa Tết Trung thu 2026 đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hệ thống bán lẻ sớm đưa sản phẩm ra thị trường, chuẩn bị nguồn hàng nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm, biếu tặng...

Ảnh: Hà Nội Daewoo Hotel

Ngay từ giữa tháng 6, Kinh Đô đã quảng bá những mẫu bánh và hộp quà tặng đi kèm khá bắt mắt, các sản phẩm có giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 2.000.000 đồng/hộp. Tương tự, các hộp quà Trung thu 2026 tại Hữu Nghị đề được "khoác" lên mình những thiết kế mới sang trọng với chương trình hỗ trợ in logo doanh nghiệp lên hộp quà...

Bên cạnh các hương vị quen thuộc, các dòng bánh năm nay được biến tấu với nguyên liệu mới, giảm độ ngọt hoặc bổ sung các nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Với thị trường quà tặng cao cấp, một số khách sạn 5 sao tại TP.HCM cho biết lượng đơn đặt bánh đã bắt đầu tăng mạnh, phần lớn đến từ khách hàng doanh nghiệp.

Điển hình, đại diện khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera Hotel cho biết đến đầu tháng 8, số đơn đặt bánh đã đạt hơn 50% kế hoạch mùa vụ. Theo vị này, điểm khác biệt của bánh Trung thu từ các khách sạn 5 sao là các sản phẩm được làm thủ công ngay tại khuôn viên khách sạn.

Việc tự sản xuất giúp các đơn vị kiểm soát quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói thành phẩm. Ngoài ra, mẫu mã đẹp đi kèm những câu chuyện văn hóa, di sản độc đáo, cùng nguyên liệu thượng hạng được lựa chọn tỉ mỉ đem đến cho dòng sản phẩm này một giá trị khác biệt. Ở phân khúc quà tặng cao cấp, người mua cũng luôn ưu tiên uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của người nhận.

NGUYỆT HẠ MỘC LAN – KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Khách sạn Hà Nội Daewoo kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng thực khách Thủ đô. Đánh dấu hành trình di sản đáng tự hào ấy, mùa Trung thu năm nay, Hà Nội Daewoo giới thiệu bộ sưu tập “Nguyệt Hạ Mộc Lan” – món quà mang vẻ đẹp thanh lịch, gửi gắm lời chúc bình an, viên mãn.

Ảnh: Hà Nội Daewoo Hotel

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế, “Nguyệt Hạ Mộc Lan” còn tiếp nối di sản ẩm thực đã được Hà Nội Daewoo bền bỉ vun đắp suốt 30 năm, với hạt sen thơm bùi, trà xanh thanh mát, hạt chia bổ dưỡng và việt quất ngọt dịu. Mùa trăng 2026 cũng đánh dấu sự ra mắt của hai hương vị hoàn toàn mới, góp phần hoàn thiện bộ sưu tập gồm sáu vị bánh tinh tuyển.

Nếu nhân hạt điều chinh phục thực khách bằng vị béo bùi tự nhiên cùng hậu vị tinh tế, thì thập cẩm thượng hạng lại là sự tôn vinh dành cho nghệ thuật làm bánh truyền thống. Với 16 nguyên liệu tuyển chọn được phối hợp khéo léo theo tỷ lệ cân bằng, chiếc bánh mang đến hương vị phong phú, hài hòa và trọn vẹn.

Bộ sưu tập bánh Trung thu “Nguyệt Hạ Mộc Lan” được bán tại sảnh Khách sạn Hà Nội Daewoo và tiệm bánh Brodard Gourmet. Khách sạn giảm 20% khi người tiêu dùng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước ngày 27/08/2026; ưu đãi lên đến 30% cho các đơn hàng số lượng lớn…

Liên hệ: 091 868 5905, hoặc website mooncake.daewoohotel.com

NGUYỆT SẮC HOA NIÊN - NOVOTEL HANOI THAI HA

Dịp Tết Trung thu năm nay, thay cho màu xanh thương hiệu truyền thống của Novotel, bộ sưu tập “Nguyệt Sắc Hoa Niên” trở lại bằng sắc cốm dịu mát - nét chấm phá tinh tế gói trọn không khí thu Hà thành. Đặc biệt, hướng tới tinh thần phát triển bền vững và lối sống xanh, các mẫu hộp bánh trong bộ sưu tập được chế tác từ chất liệu thân thiện với môi trường.

Ảnh: Novotel Hanoi Thai Ha

Bộ sưu tập mang đến những lựa chọn đa dạng, phù hợp cho cả nhu cầu biếu tặng gia đình lẫn quà doanh nghiệp hay đối tác, gồm 03 phiên bản hộp tinh tế. Hộp “Hoa Ảnh” có giá bán 968.000 đồng/hộp 04 bánh nướng (120 gram/bánh). Hộp “Nguyệt Hồ” có giá 1.238.000 đồng/hộp 06 bánh nướng (80 gram/bánh). Và hộp VIP “Vĩnh Sắc” với giá 1.868.000 đồng/hộp.

Bên trong diện mạo thanh nhã là sự giao thoa trọn vẹn giữa nguyên liệu truyền thống thượng hạng và làn gió ẩm thực đương đại. 6 vị bánh được sáng tạo tỉ mỉ: từ nét hoài niệm quen thuộc của Thập cẩm yến xào hay Sen hạt chia trứng muối, sự biến tấu dịu nhẹ của Trà xanh mochi trứng muối và Cốm xoài hồ đào, cho đến nốt phá cách hiện đại từ Việt quất phô mai và Than tre phô mai.

Liên hệ: 037 279 4365, hoặc https://forms.gle/hgTdN1hTdQFsJmhk7

BỘI NGUYỆT LƯU - HILTON SAIGON

Từ Công trường Mê Linh, nơi Hilton Saigon hướng mình ra khúc quanh của dòng sông Sài Gòn, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đã khơi nguồn cảm hứng cho "Bội Nguyệt Lưu" - bộ sưu tập quà tặng đương đại được tạo nên từ sự giao hòa giữa ánh sáng và dòng chảy. Thiết kế hình tròn tôn vinh vầng trăng rằm viên mãn - biểu tượng của đoàn viên và trọn vẹn, mang đến góc nhìn mới về một trong những truyền thống đẹp nhất của Việt Nam.​

Ảnh: Hilton Saigon

Bộ sưu tập "Bội nguyệt lưu" gồm hai phiên bản hộp quà khác nhau nhưng cùng lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh trăng và dòng sông Sài Gòn. Trong đó, “Dạ Lam” là phiên bản tiêu chuẩn với tông xanh đêm kết hợp sắc vàng, gợi khung cảnh bầu trời và ánh trăng. Hộp quà gồm 4 bánh trung thu và một hộp trà, có giá từ 1.488.000 đồng (chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ).

Trong khi đó, phiên bản cao cấp “Thượng Nguyệt” sử dụng tông xanh ngọc lục bảo, gồm 4 bánh trung thu và một chai rượu vang đỏ, có giá từ 1.888.000 đồng. Bộ sưu tập bánh của khách sạn năm nay gồm bốn hương vị: hải sản sốt XO, gà quay sốt jambon, đậu đỏ trứng muối và than tre trà xanh hai loại hạt.

Hiện thương hiệu áp dụng nhiều chương trình ưu đãi khác nhau cho khách hàng doanh nghiệp mua số lượng lớn. Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ cá nhân hóa hộp quà theo nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và tổ chức.

Liên hệ: 0943 762 862 (Ms. Linh); hoặc email SGNHI_mooncake@Hilton.com

NGUYỆT PHỤC MINH - JW MARRIOTT HOTEL & SUITES SAIGON

Thông qua ba phiên bản “Thanh Nguyệt”, “Ánh Nguyệt” và “Minh Nguyệt”, bộ sưu tập “Nguyệt Phục Minh” của JW Marriott Hotel & Suites Saigon năm nay tái hiện từng giai đoạn của vầng trăng bằng màu sắc, cấu trúc hộp và những lựa chọn hương vị khác nhau.

Ảnh: JW Marriott Hotel & Suites Saigon

Cả Thanh Nguyệt và Ánh Nguyệt đều gồm bốn bánh 180g, tuyển chọn những hương vị đã trở thành dấu ấn của mùa Trung Thu: đậu xanh kim sa (ít ngọt), hạt sen (ít ngọt), thập cẩm đặc biệt và sò điệp thượng hạng. Hai phiên bản hiện được giới thiệu với mức giá từ 1.688.000 đồng/hộp. Trong khi “Minh Nguyệt” – phiên bản sang trọng của bộ sưu tập - gồm tám bánh 100g cùng hai lựa chọn hộp trà thượng hạng.

Bên cạnh những hương vị đặc trưng của bộ sưu tập, phiên bản cao cấp còn giới thiệu các sáng tạo như yến sào thượng hạng, mè đen, lá dứa hạt sen và hạt lanh, kết hợp cùng trà thiết quan âm và trà Shan Tuyết thượng hạng. Phiên bản “Minh Nguyệt” hiện được giới thiệu với mức giá từ 2.888.000 đồng/hộp.

Khách sạn hiện dành ưu đãi 10% cho các đơn hàng đặt trước từ nay đến 15/09/2026, cùng 10% dành cho thành viên Marriott Bonvoy và 15% dành cho thành viên Club Marriott.

Liên hệ: 0914 296 754, hoặc email jw.mooncake@marriott.com

MUSE DES ARTS - HÔTEL DES ARTS SAIGON

Bộ sưu tập “Muse des Arts” là một không gian nghệ thuật đa giác quan tôn vinh nét đẹp vượt thời gian của tà áo dài Việt Nam. Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi thiết kế hộp sơn mài mỹ nghệ tinh xảo mang sắc xanh lá xô thơm (Salvia), bên trong hộp lót nhung mềm mại.

Ảnh: Hôtel Des Arts Saigon

Vẻ ngoài như một hộp trang sức ấy bao bọc những chiếc bánh trung thu 180g được tuyển chọn tỉ mỉ với 4 hương vị đặc trưng: Hải sản Hồng Kông kèm trứng muối, Hoa cúc kỷ tử kèm trứng muối, Hạt sen lá dứa kèm trứng muối, và Trà xanh đậu đỏ.

Bộ sưu tập mang đến hai lựa chọn: Deluxe Charm (4 bánh) và Premium Allure (4 bánh kèm trà xanh thượng hạng), có giá bán từ 2.288.000 đồng đến 2.488.000 đồng. Thực khách quan tâm có thể ghé quầy bánh trung thu tại sảnh khách sạn từ nay đến hết ngày 25/09 để chiêm ngưỡng mẫu hộp và đặt bánh.

Liên hệ: 0932 094 328, hoặc email tuong.cat@accor.com