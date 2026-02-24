Thái Lan: Du lịch lại bùng nổ hy vọng

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khép lại, các doanh nghiệp du lịch Thái Lan bắt đầu tổng kết doanh thu từ khách quốc tế. Những số liệu ban đầu cho thấy, việc đầu tư mạnh vào thu hút du khách Trung Quốc dường như đã mang lại hiệu quả...

Ngành du lịch Thái Lan đã phát triển tích cực trong giai đoạn đầu năm 2026, nhất là đối với mảng du khách quốc tế. Sau 43 ngày đầu năm 2026, xứ sở Chùa Vàng đã đón hơn 4,6 triệu lượt khách nước ngoài, mang về doanh thu hơn 230 tỷ baht (7,4 tỷ USD).

Theo số liệu được Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày 14/2, chỉ riêng ngày 12/2, đã có 125.976 khách du lịch nước ngoài nhập cảnh Thái Lan. Nhìn chung, nếu các biện pháp khác nhau tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch, dự kiến số lượng khách du lịch và doanh thu năm nay sẽ không thấp hơn so với năm 2019.

Tính riêng lượng khách Trung Quốc, năm ngoái thị trường gửi khách này đã giảm gần 30%, còn khoảng 4,5 triệu lượt. Năm nay, Thái Lan kỳ vọng con số sẽ phục hồi lên hơn 6 triệu lượt.

Từ đầu tháng 1 đến nay, mỗi ngày có hơn 30.000 khách Trung Quốc đến Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính trong kỳ nghỉ từ 13 đến 22/2 có khoảng 241.000 lượt khách Trung Quốc, nâng tổng số khách từ đầu năm 2026 lên hơn 1 triệu lượt.

Có được kết quả này là do trước đó, TAT đã triển khai chiến dịch “Trung -Thái một nhà”, hợp tác cùng hàng loạt hãng lữ hành trực tuyến và đối tác lớn nhằm kích cầu thị trường Trung Quốc. Các chương trình khuyến mại, bán tour và ưu đãi du lịch chung sẽ kéo dài đến hết tháng 3/2026 nhằm kích cầu du lịch sau kỳ nghỉ Tết.

Ngôi sao K-pop Lisa (Blackpink) đến dự đêm sự kiện Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night tại chùa Wat Arun ở Bangkok vào ngày 28/1.

Tâm điểm lễ hội là chương trình “Amazing Thailand Happy Chinese New Year 2026”. Tại thủ đô Bangkok, khu phố người Hoa rực rỡ với trình diễn ánh sáng nghệ thuật kéo dài từ 7/2 đến 1/3. Tại tỉnh Nakhon Sawan tổ chức đoàn rước Chao Pho - Chao Mae Pak Nam Pho (đoàn rước thần của cộng đồng người Thái gốc hoa) từ ngày 10 - 21/2, còn tỉnh Suphan Buri kỷ niệm sự kiện “18 Years of the Heavenly Dragon” tại Bảo tàng Hậu duệ Rồng vào ngày 17 - 8/2...

Theo báo South China Morning Post ngày 22/2, không khí du lịch đang sôi động trở lại trên toàn đất nước Thái Lan trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay. Các khu nghỉ dưỡng ở Pattaya gần như kín phòng, trong khi nhiều nhà hàng tại Bangkok cũng đang hoạt động hết công suất. "Pattaya đang rất sôi động, lượng khách tăng đáng kể so với năm ngoái", Boonanant Pattanasin, cố vấn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya, nói.

Ông Boonanant thông tin, tại những khu vực được du khách Trung Quốc ưa chuộng, tỉ lệ lấp đầy phòng đạt 75 - 80%, chủ yếu là khách du lịch tự túc và các nhóm gia đình. Còn theo Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya (PBTA), du khách châu Âu đến Pattaya hiện lưu trú lâu hơn, giúp doanh nghiệp địa phương tăng doanh thu kể cả khi tốc độ tăng trưởng khách du lịch từ các thị trường này vẫn còn khiêm tốn.

Theo bà Natthariya Taweewong, Thư ký Thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, những con số đang chứng minh rằng, bất chấp một số thách thức trong tình hình du lịch toàn cầu, Thái Lan vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng vững chắc từ du khách. Đặc biệt, các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Malaysia, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Không khí du lịch đang sôi động trở lại trên toàn đất nước Thái Lan trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay.

Đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ này là kết quả của sự sẵn sàng và những điều chỉnh chiến lược của Thái Lan trong tất cả các khía cạnh của ngành du lịch, bao gồm các điểm tham quan đa dạng, tiêu chuẩn dịch vụ và quan trọng nhất là tăng cường an toàn và an ninh. Điều này cũng bao gồm việc chính phủ liên tục thực hiện các chính sách thúc đẩy du lịch chất lượng và bền vững.

Về những lo ngại phát sinh từ việc đồng won Hàn Quốc hoặc USD bị sụt giảm đáng kể khi quy đổi sang đồng baht, TAT bác bỏ thông tin chi phí kỳ nghỉ tại xứ sở Chùa Vàng ngày càng đắt đỏ trong buổi họp báo tại Seoul mới đây. Cơ quan này khẳng định Thái Lan vẫn là điểm đến hàng đầu cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí hợp lý.

Theo bà Sirigesanong Trirattanasongpol, Giám đốc điều hành thị trường Đông Á của TAT, cảm giác "áp lực ví tiền" mà một số du khách, nhất là khách Hàn Quốc, phản ánh thực chất là hệ quả của biến động ngoại tệ. "Tỷ lệ lạm phát của chúng tôi không cao, giá cả hàng hóa trong nước thực tế không tăng vọt, chi phí sinh hoạt tại Thái Lan vẫn rất ổn định", bà Sirigesanong nói.

Số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan cũng củng cố lập luận này khi mặt bằng giá cả các mặt hàng thiết yếu tại nước này đã giảm liên tiếp trong 10 tháng qua (tính đến tháng 1/2026), chủ yếu nhờ chính sách kiểm soát giá năng lượng hiệu quả.

Chính phủ Thái Lan liên tục thực hiện các chính sách thúc đẩy du lịch chất lượng và bền vững.

Dù vậy, việc đồng nội tệ tăng giá nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành du lịch buộc các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng từ mô hình du lịch đại trà trước kia sang tập trung vào phân khúc khách chất lượng cao, có mức chi tiêu lớn hơn. Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, nhận định trên Đài TNN rằng Thái Lan cần cạnh tranh bằng lợi thế dài hạn. Theo ông, quốc gia này vẫn chiếm ưu thế về dịch vụ và là điểm đến có thể thu hút du khách quanh năm.

Để duy trì sức hút, ông Vachirachai Sirisumpan, một quan chức khác của TAT, cho biết Thái Lan đang triển khai chiến dịch tập trung vào khái niệm "chữa lành" cả thân - tâm - trí. Chiến lược nhằm "lấy lòng" nhóm khách hàng đến từ các quốc gia có nhịp sống công nghiệp hối hả, áp lực cao như thị trường Hàn Quốc.

Thay vì các chuyến đi tự túc rải rác, thị trường hiện có xu hướng chuyển sang các tour trọn gói cao cấp hoặc những kỳ nghỉ được thiết kế riêng tại các điểm đến ít người biết. Để đón đầu làn sóng này, Thái Lan đang đẩy mạnh quảng bá các hoạt động trải nghiệm văn hóa như học massage, làm gốm...

Dù là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc hay châu Âu, Tổng cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool nêu rõ, cơ quan này sẽ tập trung vào tăng doanh thu thay vì chỉ chạy theo những kỷ lục về số lượng khách. Để triển khai chiến lược mới, TAT sẽ thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ để trở thành một trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe và y tế.

Các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng từ mô hình du lịch đại trà trước kia sang tập trung vào phân khúc khách chất lượng cao, có mức chi tiêu lớn.

Dựa trên những kết quả của hai tháng đầu năm, TAT kỳ vọng Thái Lan đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Phần lớn trong số này dự kiến ​​là du khách từ châu Á và các quốc gia Nam Thái Bình Dương, còn lại sẽ ​​đến từ châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Nam Phi. Về doanh thu, mục tiêu đầy tham vọng của TAT là tạo ra khoảng 3 nghìn tỷ baht từ cả thị trường nội địa và quốc tế trong năm nay.