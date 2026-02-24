Thái Lan: Du lịch lại bùng nổ hy vọng

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khép lại, các doanh nghiệp du lịch Thái Lan bắt đầu tổng kết doanh thu từ khách quốc tế. Những số liệu ban đầu cho thấy, việc đầu tư mạnh vào thu hút du khách Trung Quốc dường như đã mang lại hiệu quả...
Ngành du lịch Thái Lan đã phát triển tích cực trong giai đoạn
đầu năm 2026, nhất là đối với mảng du khách quốc tế. Sau 43 ngày đầu năm 2026,
xứ sở Chùa Vàng đã đón hơn 4,6 triệu lượt khách nước ngoài, mang về
doanh thu hơn 230 tỷ baht (7,4 tỷ USD).
Theo số liệu được Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố
ngày 14/2, chỉ riêng ngày 12/2, đã có 125.976 khách du lịch nước ngoài
nhập cảnh Thái Lan. Nhìn chung, nếu các biện pháp khác nhau tiếp tục được thực
hiện theo kế hoạch, dự kiến số lượng khách du lịch và doanh thu năm nay sẽ
không thấp hơn so với năm 2019.
Tính riêng lượng khách Trung Quốc, năm ngoái thị trường gửi
khách này đã giảm gần 30%, còn khoảng 4,5 triệu lượt. Năm nay, Thái Lan kỳ vọng
con số sẽ phục hồi lên hơn 6 triệu lượt.
Từ đầu tháng 1 đến nay, mỗi ngày có
hơn 30.000 khách Trung Quốc đến Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước
tính trong kỳ nghỉ từ 13 đến 22/2 có khoảng 241.000 lượt khách Trung Quốc, nâng
tổng số khách từ đầu năm 2026 lên hơn 1 triệu lượt.
Có được kết quả này là do trước đó, TAT đã triển khai chiến dịch “Trung -Thái một
nhà”, hợp tác cùng hàng loạt hãng lữ hành trực tuyến và đối tác lớn nhằm kích cầu
thị trường Trung Quốc. Các chương trình khuyến mại, bán tour và ưu đãi du lịch
chung sẽ kéo dài đến hết tháng 3/2026 nhằm kích cầu du lịch sau kỳ nghỉ Tết.
Tâm điểm lễ hội là chương trình “Amazing Thailand Happy
Chinese New Year 2026”. Tại thủ đô Bangkok, khu phố người Hoa rực rỡ với trình
diễn ánh sáng nghệ thuật kéo dài từ 7/2 đến 1/3. Tại tỉnh
Nakhon Sawan tổ chức đoàn rước Chao Pho - Chao Mae Pak Nam Pho (đoàn rước thần
của cộng đồng người Thái gốc hoa) từ ngày 10 - 21/2, còn tỉnh Suphan Buri kỷ niệm
sự kiện “18 Years of the Heavenly Dragon” tại Bảo tàng Hậu duệ Rồng vào ngày 17
- 8/2...
Theo báo South China Morning Post ngày 22/2, không
khí du lịch đang sôi động trở lại trên toàn đất nước Thái Lan trong dịp
cao điểm Tết Nguyên đán năm nay. Các khu nghỉ dưỡng ở Pattaya gần như kín
phòng, trong khi nhiều nhà hàng tại Bangkok cũng đang hoạt động hết công suất. "Pattaya
đang rất sôi động, lượng khách tăng đáng kể so với năm ngoái", Boonanant
Pattanasin, cố vấn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya, nói.
Ông Boonanant thông tin, tại những khu vực được
du khách Trung Quốc ưa chuộng, tỉ lệ lấp đầy phòng đạt 75 - 80%, chủ yếu là
khách du lịch tự túc và các nhóm gia đình. Còn theo Hiệp hội Doanh nghiệp và Du
lịch Pattaya (PBTA), du khách châu Âu đến Pattaya hiện lưu trú lâu hơn, giúp
doanh nghiệp địa phương tăng doanh thu kể cả khi tốc độ tăng trưởng khách du lịch
từ các thị trường này vẫn còn khiêm tốn.
Theo bà Natthariya Taweewong, Thư ký Thường trực Bộ Du lịch
và Thể thao Thái Lan, những con số đang chứng minh rằng, bất chấp một số thách
thức trong tình hình du lịch toàn cầu, Thái Lan vẫn tiếp tục nhận được sự tin
tưởng vững chắc từ du khách. Đặc biệt, các thị trường trọng điểm như Trung Quốc,
Malaysia, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ này là kết quả của sự sẵn
sàng và những điều chỉnh chiến lược của Thái Lan trong tất cả các khía cạnh của
ngành du lịch, bao gồm các điểm tham quan đa dạng, tiêu chuẩn dịch vụ và quan
trọng nhất là tăng cường an toàn và an ninh. Điều này cũng bao gồm việc chính
phủ liên tục thực hiện các chính sách thúc đẩy du lịch chất lượng và bền vững.
Về những lo ngại phát sinh từ việc đồng won Hàn Quốc hoặc
USD bị sụt giảm đáng kể khi quy đổi sang đồng baht, TAT bác bỏ thông tin chi
phí kỳ nghỉ tại xứ sở Chùa Vàng ngày càng đắt đỏ trong buổi họp báo tại Seoul mới đây. Cơ quan này khẳng định Thái Lan vẫn là điểm
đến hàng đầu cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí hợp lý.
Theo bà Sirigesanong Trirattanasongpol, Giám đốc điều hành
thị trường Đông Á của TAT, cảm giác "áp lực ví tiền" mà một số du
khách, nhất là khách Hàn Quốc, phản ánh thực chất là hệ quả của biến động ngoại
tệ. "Tỷ lệ lạm phát của chúng tôi không cao, giá cả hàng hóa trong nước thực
tế không tăng vọt, chi phí sinh hoạt tại Thái Lan vẫn rất ổn định", bà
Sirigesanong nói.
Số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan cũng củng cố lập luận này
khi mặt bằng giá cả các mặt hàng thiết yếu tại nước này đã giảm liên tiếp trong
10 tháng qua (tính đến tháng 1/2026), chủ yếu nhờ chính sách kiểm soát giá năng
lượng hiệu quả.
Dù vậy, việc đồng nội tệ tăng giá nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành du lịch buộc các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng từ mô hình du lịch đại trà trước kia sang tập trung vào phân khúc khách chất lượng cao, có mức chi tiêu lớn hơn. Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, nhận định trên Đài TNN rằng Thái Lan cần cạnh tranh bằng lợi thế dài hạn. Theo ông, quốc gia này vẫn chiếm ưu thế về dịch vụ và là điểm đến có thể thu hút du khách quanh năm.
Để duy trì sức hút, ông Vachirachai Sirisumpan, một quan chức
khác của TAT, cho biết Thái Lan đang triển khai chiến dịch tập trung vào khái
niệm "chữa lành" cả thân - tâm - trí. Chiến lược nhằm "lấy
lòng" nhóm khách hàng đến từ các quốc gia có nhịp sống công nghiệp hối hả,
áp lực cao như thị trường Hàn Quốc.
Thay vì các chuyến đi tự túc rải rác, thị trường hiện có xu
hướng chuyển sang các tour trọn gói cao cấp hoặc những kỳ nghỉ được thiết kế
riêng tại các điểm đến ít người biết. Để đón đầu làn sóng này, Thái Lan đang đẩy
mạnh quảng bá các hoạt động trải nghiệm văn hóa như học massage, làm gốm...
Dù là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc hay châu Âu, Tổng cục
trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool nêu rõ, cơ quan này sẽ tập trung vào tăng doanh
thu thay vì chỉ chạy theo những kỷ lục về số lượng khách. Để triển khai chiến
lược mới, TAT sẽ thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ để trở thành một trung tâm du
lịch chăm sóc sức khỏe và y tế.
Dựa trên những kết quả của hai tháng đầu năm, TAT kỳ vọng Thái Lan đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Phần lớn trong số này dự kiến là du khách từ châu Á và các quốc gia Nam Thái Bình Dương, còn lại sẽ đến từ
châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Nam Phi. Về doanh thu, mục tiêu đầy tham vọng của TAT là tạo ra
khoảng 3 nghìn tỷ baht từ cả thị trường nội địa và quốc tế trong năm nay.
Du lịch di sản tìm cách phát triển bền vững và cân bằng
09:04, 13/02/2026
Gen Z Trung Quốc thúc đẩy sự hồi sinh của du lịch nước ngoài
Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...
Du lịch tâm linh thu hút khách dịp đầu xuân
Với đặc trưng ít chịu tác động của thời tiết và không mang tính thời vụ rõ rệt, có khả năng thu hút du khách quanh năm, du lịch tâm linh là loại hình giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt tại những địa phương sở hữu bề dày giá trị văn hóa, tín ngưỡng...
Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khép lại với những con số tăng trưởng tích cực, nhưng điều đáng ghi nhận hơn là sự chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức, phục vụ và quản lý điểm đến. Du lịch Thanh Hóa đang từng bước thay đổi tư duy, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chạy theo số lượng du khách.
Khai hội Chợ Viềng Vụ Bản: Khẳng định giá trị văn hóa tâm linh lâu đời
Tối 22/2/2026 (mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân vận động Kim Thái, xã Vụ Bản đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Chợ Viềng Xuân 2026. Lễ hội gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, không chỉ là quần thể đền phủ linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm đức tin của nhiều thế hệ người Việt.
Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu hơn 12.100 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán 2026
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi đón hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 12.100 tỷ đồng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: